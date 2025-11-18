Börse Aktuell: Marktbericht Börse zu Fed-Signalen & globalen Risiken

Das Wichtigste in Kürze US-Märkte unter Druck

Starker Dollar dominiert

Asien und Kryptowährungen schwach

Nach einem äußerst nervösen Start in die Woche gerieten die US-Aktienmärkte deutlich unter Druck. Wie der Marktbericht Börse zeigt, reagieren Anleger auf die Aussicht weiterer geldpolitischer Straffungen durch die Federal Reserve sowie auf sich eintrübende makroökonomische Perspektiven. Der S&P 500, der Nasdaq und der Dow schlossen den Montag im Minus – geprägt von einer klaren Risk-Off-Stimmung. Fed-Signale sorgen für Unsicherheit Im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen neue Signale der Federal Reserve. Christopher Waller erklärte, dass ein weiter abschwächender Arbeitsmarkt einen zusätzlichen Zinssenkungsschritt im Dezember rechtfertigen würde. Er sprach sich für eine Reduktion um 25 Basispunkte beim Treffen am 9.–10. Dezember aus. Zugleich betonte er jedoch, dass eine Verbesserung am Arbeitsmarkt den Bedarf für weitere Lockerungen verringern könnte. Trotz der eher „dovish“ formulierten Aussagen milderten diese die Sorgen der Investoren nicht. Zusammen mit einem erneut starken US-Dollar führte dies zu verstärkten Verkäufen in risikosensiblen Anlageklassen. Devisenmarkt: Dollar stark – Yen unter Druck Der US-Dollar legte gegenüber den meisten wichtigen Währungen zu. Der japanische Yen blieb mit Kursen über 155 je Dollar besonders schwach – belastet durch steigende Staatsanleiherenditen und geopolitische Spannungen zwischen Japan und China. Auch die Währungen aus dem Pazifikraum, darunter Austral- und Neuseeland-Dollar, standen angesichts globaler Risikoaversion und möglicher geldpolitischer Lockerungen der RBA unter Druck. Marktbericht Börse Asien: Deutliche Verluste zum Wochenstart Die Aktienmärkte im Asien-Pazifik-Raum starteten mit einem klar negativen Ton in die Woche. Globale Konjunktursorgen und eskalierende geopolitische Spannungen belasteten die Indizes spürbar. Nikkei 225: –2,25 %

Hang Seng: –1,11 %

Shanghai Composite: –0,5 %

Nikkei 225: –2,25 %

Hang Seng: –1,11 %

Shanghai Composite: –0,5 %

S&P/ASX 200: –1,8 % Japan: BOJ und Regierung diskutieren Yen-Schwäche Heute trifft sich BOJ-Gouverneur Ueda um 15:30 Uhr Ortszeit mit Premierminister Takaichi. Inhaltlich geht es um die anhaltende Yen-Schwäche und mögliche geldpolitische Maßnahmen. Während die Regierung vor überhasteten Zinserhöhungen warnt, signalisiert Ueda, dass kurzfristige Schritte nicht ausgeschlossen sind. China: Geopolitik belastet – PBoC stärkt Yuan Die Spannungen zwischen China und Japan verschärfen sich. Peking verhängte Reisebeschränkungen für Mitarbeiter staatlicher Unternehmen und sagte bilaterale Projekte ab – als Reaktion auf Äußerungen Tokios zu einem möglichen militärischen Eingreifen bei einem Taiwan-Konflikt. Parallel setzte die People's Bank of China den USD/CNY-Referenzkurs mit 7,0856 deutlich unterhalb der Marktschätzungen fest und stärkte damit den Yuan. Zudem gibt China vier Milliarden Euro an Eurobonds aus, um seine offshore-Finanzierungsquellen zu diversifizieren. Australien: RBA signalisiert lange Phase hoher Inflation Das Sitzungsprotokoll der Reserve Bank of Australia zeigt, dass die Geldpolitik weiterhin nur leicht restriktiv ist. Die Inflation dürfte erst Mitte 2026 in den Zielkorridor zurückkehren. Die RBA könnte die Zinsen länger unverändert lassen, schließt aber auch geldpolitische Lockerungen nicht aus. Rohstoffe: Gold stabil – Kryptowährungen schwach Gold notiert weiterhin knapp unter der Marke von 4.000 USD pro Feinunze. Goldman Sachs sieht langfristig sogar Potenzial bis 4.900 USD je Unze bis Ende 2026, unterstützt durch starke Zentralbankkäufe. Bitcoin verzeichnet hingegen deutliche Verluste. Die Kryptowährung fiel auf 90.000–91.000 USD, den niedrigsten Stand seit April. Steigende Risikoaversion und Unsicherheit über künftige Fed-Entscheidungen – einschließlich möglicher Zinssenkungen – belasten den Markt spürbar.

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.