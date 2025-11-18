Wirtschaftskalender & Börse heute: Wichtige Konjunkturdaten und Markttermine am Dienstag

Der Dienstag liefert einen mittelstarken Strom an Konjunkturdaten, die für die Börse heute besonders relevant sind. Einige Veröffentlichungen aus den USA wurden aufgrund des verlängerten Government Shutdowns verschoben und erscheinen nun verspätet. Trotz ihres Rückbezugs auf frühere Monate bieten sie wertvolle Hinweise zur Lage der US-Wirtschaft und können die Marktstimmung spürbar beeinflussen. Trader und Anleger verfolgen diese Veröffentlichungen im Wirtschaftskalender aufmerksam, da mögliche Revisionen oder neue Signale das Potenzial haben, kurzfristige Volatilität an den globalen Märkten auszulösen. Daten zu Industrie, Wohnungsmarkt und Inflation sind heute entscheidend für die Einschätzung zukünftiger Investitionsentscheidungen sowie für Erwartungen an die Geldpolitik in führenden Volkswirtschaften. 🧮 Wirtschaftskalender – wichtige Daten im Überblick (alle Angaben in deutscher Zeit) Europa Ungarn (08:30)

• Löhne (im Jahresvergleich) für September: 8,7 % Tschechien (09:00)

• Erzeugerpreise (PPI, m/m) Oktober: –0,1 % erwartet (vorher: –0,4 %)

• Erzeugerpreise (PPI, y/y) Oktober: –1,2 % erwartet (vorher: –1,0 %) Eurozone (11:00)

• Rede von EZB-Rat Frank Elderson Amerika Chile (12:30)

• BIP (im Jahresvergleich) Q3: 3,1 % Kanada (14:15)

• Wohnungsbaubeginne Oktober: 265k erwartet (vorher: 279,2k) USA (16:00)

• NAHB-Hausmarktindex November: 36 erwartet (vorher: 37)

• Industrieaufträge (m/m) August: 1,4 % erwartet (vorher: –1,3 %)

• Auftragseingänge langlebiger Güter (m/m) August: 2,9 % erwartet (vorher: –2,7 %)

• Kernkapitalgüter exkl. Flugzeuge (m/m) August: 0,4 % erwartet (vorher: 1,0 %) USA (22:00)

• Nettokapitalzuflüsse September: keine Daten

• Langfristige Kapitalzuflüsse September: keine Daten USA (22:40)

• API-Rohöllagerbestände (wöchentliche Veränderung): vorher +1,3 Mio. Barrel Asien/Pazifik Neuseeland (22:45)

• Erzeugerpreisindex (PPI, im Quartalsvergleich) Q3: 0,7 % erwartet (vorher: 0,6 %) Fazit: Was bewegt die Börse heute? Die Kombination aus nachgereichten US-Daten, globalen Produktions- und Inflationsindikatoren sowie Zinsentscheidungen macht diesen Dienstag zu einem relevanten Tag für Anleger. Der Wirtschaftskalender bietet heute entscheidende Hinweise für Markttrends, während die Börse heute besonders auf US-Industriezahlen und die Lage im Wohnungsmarkt reagiert. Die Daten können neue Impulse für Erwartungen zur Geldpolitik liefern und kurzfristige Marktbewegungen verstärken. SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.