Nasdaq Prognose & Nasdaq Analyse für den 18.11.2025 – Trend, Charttechnik & Ausblick

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.167 Punkten. Der Index konnte sich im Rahmen des Frühhandels zu Wochenbeginn zunächst deutlicher erholen, gab bereits am Vormittag wieder nach. Die Abwärtsbewegung setzte sich bis zum Nachmittag weiter fort. Zwar konnte sich der Nasdaq mit Aufnahme des offiziellen Handels etwas erholen, die Gewinne wurden nachfolgend wieder abgegeben. Auch die zweite Entlastungsbewegung hatte keine Substanz. Am Abend waren die Gewinne wieder egalisiert und der Index gab unter die 24.900 Punkte nach.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100

✅ Drei Key Takeaways

1. Kurzfristiges Chartbild bleibt klar bärisch

Solange der Nasdaq per Stundenclose unter der SMA20 bleibt, dominieren die Verkäufer. Erholungen werden weiterhin konsequent abverkauft.

2. Übergeordnetes Bild ebenfalls negativ

Im 4h-Chart liegt der Index unter SMA20, SMA50 und SMA200 – ein klassisches Setup für weitere Rücksetzer, solange keine nachhaltige Rückeroberung dieser Linien gelingt.

3. Wahrscheinliche Marktbewegung: seitwärts/abwärts

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 60 % überwiegt das Bear-Szenario. Erwartete Tagesrange: 24.801/24.948 bis 24.435/24.222 Punkte.

Marktüberblick: Rückblick auf den Handelstag

Der Nasdaq eröffnete gestern Morgen bei 25.167 Punkten. Nach einer anfänglichen Erholung im Frühhandel setzte bereits am Vormittag wieder deutlicher Verkaufsdruck ein, der bis in den Nachmittag anhielt. Zwar konnte der Index im offiziellen Handel kurzzeitig zulegen, doch sämtliche Gewinne wurden wieder abgegeben.

Auch die zweite Erholungsbewegung blieb schwach. Am Abend rutschte der Nasdaq schließlich unter die Marke von 24.900 Punkten, womit sich das bärische Bild weiter gefestigt hat.

Handelsdaten im Überblick

Datum Tageshoch Tagestief Tagesschluss Range 17.11. 25.291 24.666 24.817 625 14.11. 25.215 24.549 25.025 666

Nasdaq Analyse: Chartcheck im 1-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Nasdaq startete gestern oberhalb der SMA50 (24.967 Punkte), konnte diesen Vorteil aber nicht nutzen. Bereits am Vormittag rutschte der Index wieder nach unten. Die Erholungsversuche wurden konsequent an der SMA20 (24.851 Punkte) abverkauft.

Wichtig ist zudem, dass sich der Index mehrfach am 38,2 % Fibonacci Retracement stabilisieren konnte, bevor er zum Handelsschluss weiter in Richtung 50,0 % Retracement fiel.

Bewertung des Stundencharts

Das kurzfristige Chartbild bleibt klar bärisch.

Solange der Nasdaq per Stundenclose unter der SMA20 notiert, sind weitere Abgaben wahrscheinlich.

Mögliche Ziele auf der Unterseite:

24.495 – 24.470 Punkte

24.290 – 24.275 Punkte (übergeordnet)

Bullishe Option:

Steigt der Index über die SMA20, könnte ein Anlauf auf die SMA50 und das 38,2 % Retracement erfolgen. Erst Preisaktionen oberhalb der SMA50 würden das Chartbild leicht aufhellen. Ein nachhaltiger Trendwechsel wäre erst denkbar, wenn der Nasdaq dynamisch in Richtung SMA200 (25.317 Punkte) durchstartet.

➡️ Einschätzung kurzfristiges Chartbild: bärisch

Nasdaq Prognose im 4-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart zeigt sich die übergeordnete Schwäche deutlich. Der Index hat sich unter der SMA200 (25.028 Punkte) etabliert und scheiterte zuletzt mehrfach daran, die SMA50 (25.274 Punkte) zurückzuerobern.

Die bisherigen Kursmuster zeigen, dass der Nasdaq an der SMA200 klar abgewiesen wurde. Zu Wochenbeginn wurde anschließend das 50,0 % Retracement erreicht – ein weiteres bärisches Signal.

Bewertung des 4-Stunden-Charts

Das übergeordnete Chartbild bleibt bärisch, solange:

die SMA20 bei 25.251 Punkten nicht zurückerobert wird

die SMA200 keine Unterstützung zurückgewinnt

die SMA50 weiterhin als deutlicher Deckel fungiert

Erst ein nachhaltiges Break über diese gleitenden Durchschnitte würde eine Erholungsbewegung ermöglichen. Bis dahin bleiben Rücksetzer wahrscheinlicher.

➡️ Einschätzung übergeordnetes Chartbild: bärisch

Nasdaq Ausblick & Prognose für den 18.11.2025

Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 24.592 Punkten, was einem Rückgang von 575 Punkten gegenüber dem Vortag entspricht.

Long-Setup – mögliche Erholungsziele

Kann sich der Index über 24.592 Punkten stabilisieren, wären folgende Zielzonen erreichbar:

24.611/13 → 24.635/37 → 24.654/56 →

24.673/75 → 24.691/93 → 24.711/13 →

24.728/30 → 24.747/49 → 24.765/67 →

24.783/85 → 24.801/03

Über 24.801/03 folgen:

24.817/19 → 24.835/37 → 24.854/56 →

24.874/76 → 24.893/95 → 24.912/14 →

24.927/29 → 24.948/50 → 24.967/69 →

24.983/85 → 25.007/09 → 25.021/23 →

25.042/44 → 25.069/61 → 25.093/95 → 25.111/13

Short-Setup – mögliche Abwärtsziele

Fällt der Nasdaq unter 24.592 Punkte, sind folgende Zonen relevant:

24.579/77 → 24.560/58 → 24.541/39 →

24.520/18 → 24.503/01 → 24.483/81 →

24.468/66 → 24.448/46 → 24.437/35 →

24.419/17 → 24.404/02 → 24.390/88 →

24.370/68 → 24.351/49

Unter 24.351/49 folgen weitere Unterstützungen:

24.336/34 → 24.319/17 → 24.298/96 →

24.280/78 → 24.259/57 → 24.240/38 →

24.222/20 → 24.205/03 → 24.190/88 →

24.178/76 → 24.158/56 → 24.135/33

Wichtige Unterstützungen & Widerstände

Nasdaq Widerstände

24.851

24.967/96

25.028

25.251/74

25.317

25.486

Nasdaq Unterstützungen

24.541/29

24.269/65/17

24.021

23.911

23.731

Zusammenfassung: Nasdaq Prognose für den Handelstag

Wir erwarten auf Basis unseres Setups einen seitwärts bis leicht abwärts gerichteten Markt.

Wahrscheinlichkeiten (Nasdaq Prognose):

Bull-Szenario: 40 %

Bear-Szenario: 60 %

Die erwartete Tagesrange liegt zwischen:

24.801 / 24.948 Punkten (oben) und 24.435 / 24.222 Punkten (unten)

SO SEHEN SIEGER AUS!