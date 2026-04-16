Börse Aktuell: Markt News zu Öl, Gold, DAX, S&P 500, Nasdaq und globalen Wirtschaftsdaten

Das Wichtigste in Kürze Aktienmärkte bleiben stark trotz Risiken

Makrodaten liefern gemischte Signale

Rohstoffe und Krypto stabilisieren sich

In den aktuellen Markt News stehen geopolitische Entwicklungen sowie starke Unternehmensdaten im Fokus. Trotz anhaltender Unsicherheiten zeigen sich die Aktienmärkte robust. Ölmarkt reagiert kaum auf geopolitische Signale Inoffizielle Informationen deuten darauf hin, dass Iran eine teilweise Öffnung der Straße von Hormus über omanische Gewässer vorschlägt. Voraussetzung ist ein Fortschritt in den Gesprächen mit den USA. Gleichzeitig wird über eine Verlängerung der Waffenruhe um zwei Wochen diskutiert. Die Ölpreise bleiben zunächst stabil: Brent notiert knapp unter 95 USD pro Barrel

WTI liegt nach dem Futures-Rollover bei rund 88 USD Goldpreis stabil über 4.800 USD Gold hält sich über der Marke von 4.800 USD je Unze, verliert jedoch an Momentum. Die zuvor starke Erholung zu Wochenbeginn schwächt sich ab, bleibt aber von hoher Unsicherheit an den Märkten gestützt. Rekorde bei S&P 500 und Nasdaq trotz geopolitischer Risiken Die US-Aktienmärkte zeigen sich weiterhin stark: S&P 500 steigt auf rund 7.080 Punkte (+0,3%)

Nasdaq nähert sich der Marke von 26.500 Punkten Positive Unternehmensgewinne überlagern aktuell die geopolitischen Risiken. EURUSD steigt durch Hoffnung auf Entspannung Der EURUSD durchbricht die Marke von 1,1800. Die Bewegung wird vor allem durch Erwartungen einer Entspannung im Nahen Osten getragen, weniger durch Zinserwartungen der EZB. Fed-Konflikt belastet Ausblick Innerhalb der US-Notenbank verschärfen sich die Spannungen: Anhörungen von Warsh könnten nächste Woche beginnen

Trump droht weiterhin mit einer Entlassung Powells UK-Wirtschaft wächst stärker als erwartet Das britische BIP überrascht positiv: +1,0% im Jahresvergleich

+0,5% im Monatsvergleich GBPUSD testet daraufhin die Marke von 1,3600. China-Daten gemischt Die aktuellen Wirtschaftsdaten aus China zeigen ein uneinheitliches Bild: BIP wächst um 5,0% im Jahresvergleich (Erwartung: 4,8%)

Einzelhandelsumsätze: +1,7% im Jahresvergleich (schwach)

Industrieproduktion: +5,7% im Jahresvergleich (leichte Abschwächung) Schwäche im Immobiliensektor bleibt ein Belastungsfaktor. EZB: Zinsschritt im April möglich EZB-Mitglied Müller schließt eine Zinserhöhung im April nicht aus. Dennoch tendiert die Mehrheit aktuell zu einer Zinspause. Noch vor kurzem rechnete der Markt fest mit einer Anhebung bis zur Jahresmitte. Bitcoin und Tech-Sektor im Fokus Bitcoin steigt über 75.000 USD und erreicht den höchsten Stand seit Februar

TSMC meldet starke Zahlen: Gewinn +58% im Jahresvergleich auf 18,1 Mrd. USD Umsatz +40% im Jahresvergleich auf knapp 36 Mrd. USD Marge bei 66,2%

Ausblick: Netflix-Zahlen im Fokus Nachbörslich wird Netflix seine Quartalszahlen präsentieren. Diese könnten neue Impulse für den Technologiesektor liefern. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Diese Börse Aktuell Übersicht zeigt, dass Markt News derzeit stark von geopolitischen Entwicklungen, Notenbankpolitik und Unternehmensgewinnen geprägt sind. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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