DAX Prognose aktuell: DAX startet bullish - bleibt das Allzeithoch im Fokus?

- DAX bleibt oberhalb der wichtigen SMA20 stabilisiert
- Die Zone um 25.000 Punkte bleibt kurzfristig die zentrale Hürde
- Anlegerstimmung hat sich deutlich aufgehellt
- DAX bleibt oberhalb der wichtigen SMA20 stabilisiert
- Die Zone um 25.000 Punkte bleibt kurzfristig die zentrale Hürde
- Anlegerstimmung hat sich deutlich aufgehellt
Der DAX ist gestern Morgen bei 24.603 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Bereits vorbörslich formatierte der Index das Tagestief. Mit Aufnahme des Xetra Handels setzte Kaufdruck ein. Der DAX konnte sich im Zuge dessen bis zum Mittag an und über die 25.000 Punkte-Marke schieben, dort aber nicht etablieren. Es ging im weiteren Handelsverlauf wieder abwärts. Den Bullen gelang es aber, den Index am Nachmittag zu stabilisieren und in einer engen Box seitwärts zu schieben. Auch im Handel gestern wurde ein Xetra Tagesgewinn ausgewiesen. Nachbörslich ging es in einer engen Box seitwärts. Der Index ging bei 24.933 Punkten aus dem Tageshandel.
► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash
💡 Key Takeaways
- Der DAX aktuell bleibt oberhalb der wichtigen SMA20 stabilisiert - damit bleibt das kurzfristige Chartbild bullish und das Allzeithoch weiter erreichbar.
- Die Zone um 25.000 Punkte bleibt kurzfristig die zentrale Hürde. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber könnte weiteres Aufwärtspotenzial bis 25.300 Punkte freisetzen.
- Die Anlegerstimmung hat sich deutlich aufgehellt: Der Fear-and-Greed-Index notiert mit 68 Punkten klar im „Greed“-Bereich und signalisiert weiterhin hohe Risikobereitschaft am Markt.
DAX aktuell: Kräftiger Anstieg über 25.000 Punkte scheitert zunächst
Der DAX ist gestern bei 24.603 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet und markierte bereits früh das Tagestief. Mit dem Start des Xetra-Handels setzte deutlicher Kaufdruck ein. Der deutsche Leitindex konnte sich dynamisch bis über die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten schieben, dort jedoch nicht nachhaltig etablieren.
Im weiteren Handelsverlauf kam es zu moderaten Gewinnmitnahmen. Dennoch gelang es den Bullen am Nachmittag, den Markt zu stabilisieren und den DAX in eine enge Seitwärtsrange zu führen. Der Xetra-Handel endete bei 24.949 Punkten, der Tagesschluss lag bei 24.933 Punkten.
Damit konnte der DAX aktuell den zweiten Handelstag in Folge mit Gewinnen abschließen.
Gewinner und Verlierer im DAX
Die stärksten Aktien im DAX waren gestern:
- MTU +10,19 %
- Continental +9,23 %
- Airbus +6,04 %
Am Ende der Tabelle lagen:
- Infineon -3,52 %
- Zalando -2,47 %
- BASF -2,04 %
Von den 40 DAX-Werten schlossen 31 Aktien im Plus.
DAX Prognose: Chartbild bleibt kurzfristig bullish
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 07.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Stundenchart: SMA20 weiter als wichtige Unterstützung
Im 1h-Chart notierte der DAX den gesamten gestrigen Handel oberhalb der SMA20 bei aktuell 24.937 Punkten. Rücksetzer an diese Durchschnittslinie blieben aus, was die kurzfristige Aufwärtsstruktur bestätigt.
Solange der DAX aktuell oberhalb der SMA20 notiert, bleibt die Wahrscheinlichkeit für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung erhöht. Auf der Oberseite rückt damit erneut das Allzeithoch in den Fokus.
Wichtige kurzfristige Kursziele sind:
- 25.000 Punkte
- 25.144 Punkte
- Bereich um das Allzeithoch
Sollte die SMA20 jedoch per Stundenschluss unterschritten werden, könnte sich die Korrektur zunächst bis zur SMA50 bei aktuell 24.611 Punkten ausweiten.
Kurzfristige DAX Prognose im 1h-Chart:
Bullish
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4h-Chart: Technische Lage deutlich aufgehellt
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 07.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Auch im 4h-Chart hat sich das Bild für den DAX aktuell verbessert. Nachdem der Index Ende April temporär unter die SMA20 und das 23,6 %-Retracement gefallen war, gelang inzwischen die Rückeroberung wichtiger gleitender Durchschnitte.
Besonders relevant:
- SMA20 bei 24.474 Punkten
- SMA50 bei 24.232 Punkten
Beide Unterstützungen konnten zuletzt erfolgreich verteidigt werden. Damit bleibt die technische Ausgangslage konstruktiv.
Rücksetzer könnten weiterhin Kaufgelegenheiten darstellen, solange die genannten Unterstützungszonen halten.
Mittelfristige DAX Prognose im 4h-Chart:
Bullish
DAX aktuell: Wichtige Marken für Donnerstag, den 07.05.2026
Der DAX startet heute bei 24.914 Punkten in den Handel und damit leicht unter dem gestrigen Tagesschluss.
Bullishes Szenario
Kann sich der DAX aktuell über 24.914 Punkten behaupten, ergeben sich folgende Aufwärtsziele:
- 24.961 Punkte
- 24.998 Punkte
- 25.028 Punkte
- 25.063 Punkte
- 25.095 Punkte
- 25.128 Punkte
Darüber hinaus wären folgende Ziele relevant:
- 25.165 Punkte
- 25.204 Punkte
- 25.254 Punkte
- 25.312 Punkte
Bearishes Szenario
Fällt der DAX hingegen unter 24.914 Punkte zurück, könnten folgende Unterstützungen angelaufen werden:
- 24.888 Punkte
- 24.852 Punkte
- 24.818 Punkte
- 24.781 Punkte
- 24.740 Punkte
- 24.720 Punkte
Unterhalb dieser Zone würde sich das Chartbild kurzfristig eintrüben.
DAX Unterstützungen und Widerstände
Widerstände
- 24.937 Punkte
- 25.111 Punkte
- 25.266 Punkte
- 25.313 Punkte
- 25.429 Punkte
Unterstützungen
- 24.735 Punkte
- 24.625 Punkte
- 24.474 Punkte
- 24.257 Punkte
- 24.115 Punkte
- 23.995 Punkte
DAX Prognose für heute
Auf Basis des aktuellen Chartbildes rechnen wir heute mit einem seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Handel.
Erwartete Tagesrange:
25.144 bis 24.720 Punkte
Wahrscheinlichkeiten:
- Bullishes Szenario: 55 %
- Bearishes Szenario: 45 %
Stimmung der Anleger bleibt positiv
Der Fear-and-Greed-Index notiert aktuell bei 68 Punkten und signalisiert weiterhin eine von Gier geprägte Marktstimmung. Vor einem Monat lag der Wert noch bei 22 Punkten und damit im Bereich „Extreme Fear“.
Die aktuelle Entwicklung zeigt, dass sich die Risikobereitschaft der Anleger deutlich verbessert hat. Gleichzeitig nähert sich der Markt damit aber auch wieder einem Bereich, in dem kurzfristige Gegenbewegungen wahrscheinlicher werden könnten.
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