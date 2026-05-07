DAX Prognose aktuell: DAX startet bullish - bleibt das Allzeithoch im Fokus?

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.603 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Bereits vorbörslich formatierte der Index das Tagestief. Mit Aufnahme des Xetra Handels setzte Kaufdruck ein. Der DAX konnte sich im Zuge dessen bis zum Mittag an und über die 25.000 Punkte-Marke schieben, dort aber nicht etablieren. Es ging im weiteren Handelsverlauf wieder abwärts. Den Bullen gelang es aber, den Index am Nachmittag zu stabilisieren und in einer engen Box seitwärts zu schieben. Auch im Handel gestern wurde ein Xetra Tagesgewinn ausgewiesen. Nachbörslich ging es in einer engen Box seitwärts. Der Index ging bei 24.933 Punkten aus dem Tageshandel.

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💡 Key Takeaways

Der DAX aktuell bleibt oberhalb der wichtigen SMA20 stabilisiert - damit bleibt das kurzfristige Chartbild bullish und das Allzeithoch weiter erreichbar.

Die Zone um 25.000 Punkte bleibt kurzfristig die zentrale Hürde. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber könnte weiteres Aufwärtspotenzial bis 25.300 Punkte freisetzen.

Die Anlegerstimmung hat sich deutlich aufgehellt: Der Fear-and-Greed-Index notiert mit 68 Punkten klar im „Greed“-Bereich und signalisiert weiterhin hohe Risikobereitschaft am Markt.

DAX aktuell: Kräftiger Anstieg über 25.000 Punkte scheitert zunächst

Der DAX ist gestern bei 24.603 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet und markierte bereits früh das Tagestief. Mit dem Start des Xetra-Handels setzte deutlicher Kaufdruck ein. Der deutsche Leitindex konnte sich dynamisch bis über die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten schieben, dort jedoch nicht nachhaltig etablieren.

Im weiteren Handelsverlauf kam es zu moderaten Gewinnmitnahmen. Dennoch gelang es den Bullen am Nachmittag, den Markt zu stabilisieren und den DAX in eine enge Seitwärtsrange zu führen. Der Xetra-Handel endete bei 24.949 Punkten, der Tagesschluss lag bei 24.933 Punkten.

Damit konnte der DAX aktuell den zweiten Handelstag in Folge mit Gewinnen abschließen.

Gewinner und Verlierer im DAX

Die stärksten Aktien im DAX waren gestern:

MTU +10,19 %

Continental +9,23 %

Airbus +6,04 %

Am Ende der Tabelle lagen:

Infineon -3,52 %

Zalando -2,47 %

BASF -2,04 %

Von den 40 DAX-Werten schlossen 31 Aktien im Plus.

DAX Prognose: Chartbild bleibt kurzfristig bullish

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 07.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Stundenchart: SMA20 weiter als wichtige Unterstützung

Im 1h-Chart notierte der DAX den gesamten gestrigen Handel oberhalb der SMA20 bei aktuell 24.937 Punkten. Rücksetzer an diese Durchschnittslinie blieben aus, was die kurzfristige Aufwärtsstruktur bestätigt.

Solange der DAX aktuell oberhalb der SMA20 notiert, bleibt die Wahrscheinlichkeit für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung erhöht. Auf der Oberseite rückt damit erneut das Allzeithoch in den Fokus.

Wichtige kurzfristige Kursziele sind:

25.000 Punkte

25.144 Punkte

Bereich um das Allzeithoch

Sollte die SMA20 jedoch per Stundenschluss unterschritten werden, könnte sich die Korrektur zunächst bis zur SMA50 bei aktuell 24.611 Punkten ausweiten.

Kurzfristige DAX Prognose im 1h-Chart:

Bullish

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4h-Chart: Technische Lage deutlich aufgehellt

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 07.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im 4h-Chart hat sich das Bild für den DAX aktuell verbessert. Nachdem der Index Ende April temporär unter die SMA20 und das 23,6 %-Retracement gefallen war, gelang inzwischen die Rückeroberung wichtiger gleitender Durchschnitte.

Besonders relevant:

SMA20 bei 24.474 Punkten

SMA50 bei 24.232 Punkten

Beide Unterstützungen konnten zuletzt erfolgreich verteidigt werden. Damit bleibt die technische Ausgangslage konstruktiv.

Rücksetzer könnten weiterhin Kaufgelegenheiten darstellen, solange die genannten Unterstützungszonen halten.

Mittelfristige DAX Prognose im 4h-Chart:

Bullish

DAX aktuell: Wichtige Marken für Donnerstag, den 07.05.2026

Der DAX startet heute bei 24.914 Punkten in den Handel und damit leicht unter dem gestrigen Tagesschluss.

Bullishes Szenario

Kann sich der DAX aktuell über 24.914 Punkten behaupten, ergeben sich folgende Aufwärtsziele:

24.961 Punkte

24.998 Punkte

25.028 Punkte

25.063 Punkte

25.095 Punkte

25.128 Punkte

Darüber hinaus wären folgende Ziele relevant:

25.165 Punkte

25.204 Punkte

25.254 Punkte

25.312 Punkte

Bearishes Szenario

Fällt der DAX hingegen unter 24.914 Punkte zurück, könnten folgende Unterstützungen angelaufen werden:

24.888 Punkte

24.852 Punkte

24.818 Punkte

24.781 Punkte

24.740 Punkte

24.720 Punkte

Unterhalb dieser Zone würde sich das Chartbild kurzfristig eintrüben.

DAX Unterstützungen und Widerstände

Widerstände

24.937 Punkte

25.111 Punkte

25.266 Punkte

25.313 Punkte

25.429 Punkte

Unterstützungen

24.735 Punkte

24.625 Punkte

24.474 Punkte

24.257 Punkte

24.115 Punkte

23.995 Punkte

DAX Prognose für heute

Auf Basis des aktuellen Chartbildes rechnen wir heute mit einem seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Handel.

Erwartete Tagesrange:

25.144 bis 24.720 Punkte

Wahrscheinlichkeiten:

Bullishes Szenario: 55 %

Bearishes Szenario: 45 %

Stimmung der Anleger bleibt positiv

Der Fear-and-Greed-Index notiert aktuell bei 68 Punkten und signalisiert weiterhin eine von Gier geprägte Marktstimmung. Vor einem Monat lag der Wert noch bei 22 Punkten und damit im Bereich „Extreme Fear“.

Die aktuelle Entwicklung zeigt, dass sich die Risikobereitschaft der Anleger deutlich verbessert hat. Gleichzeitig nähert sich der Markt damit aber auch wieder einem Bereich, in dem kurzfristige Gegenbewegungen wahrscheinlicher werden könnten.

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