Nasdaq 100 Prognose heute: Neue Allzeithochs im Fokus - Nasdaq 100 Analyse für den 07.05.2026

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 28.263 Punkten. Am Vormittag konnte sich der Index weiter dynamisch aufwärtsschieben. Das Kaufinteresse hat bis zum Mittag angehalten. Einsetzende Gewinnmitnahmen haben den Index unter die 28.250 Punkte-Marke gedrückt, wobei es mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag wieder aufwärts ging. Der Index formatierte gestern zum Handelsschluss ein neues Allzeithoch.

Die Nasdaq 100 Prognose bleibt bullisch: Der Index hat ein neues Allzeithoch markiert und notiert weiterhin stabil über der wichtigen SMA20.

Die Nasdaq 100 Analyse zeigt intakte Aufwärtstrends im Stunden- und 4h-Chart - Rücksetzer werden bislang konsequent gekauft.

Oberhalb von 28.632 Punkten bleibt die Marke von 29.000 Punkten das zentrale kurzfristige Kursziel der Bullen.

Der Nasdaq 100 notierte gestern Morgen bei 28.263 Punkten und konnte seine dynamische Aufwärtsbewegung im Handelsverlauf weiter fortsetzen. Besonders am Vormittag dominierten die Käufer das Marktgeschehen und schoben den Technologieindex deutlich nach oben. Erst zur Mittagszeit sorgten Gewinnmitnahmen kurzfristig für Druck, wodurch der Nasdaq 100 unter die Marke von 28.250 Punkten zurücksetzte.

Mit Beginn des offiziellen US-Handels übernahmen die Bullen jedoch erneut die Kontrolle. Der Nasdaq 100 konnte sich stabilisieren, drehte wieder nach Norden und markierte zum Handelsschluss ein neues Allzeithoch. Damit bleibt die übergeordnete Aufwärtsstruktur vollständig intakt.

Datum Tageshoch Tagestief Tagesschluss Range 06.05.2026 28.635 28.209 28.621 426 Punkte 05.05.2026 28.094 27.725 28.043 369 Punkte

Nasdaq 100 Analyse im Stundenchart: Bullen behalten Kontrolle

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 07.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart zeigt sich weiterhin ein klar bullisches Bild. Der Nasdaq 100 notierte gestern durchgehend über der SMA20, die aktuell bei 28.538 Punkten verläuft. Der zwischenzeitliche Rücksetzer am Mittag wurde direkt im Bereich dieser Durchschnittslinie aufgefangen. Bereits kurz danach setzte sich die Aufwärtsbewegung erneut fort.

Die technische Ausgangslage bleibt damit konstruktiv:

Solange der Nasdaq 100 per Stundenschluss über der SMA20 notiert, bleibt die kurzfristige Trendstruktur bullisch.

Weitere Kursanstiege und neue Hochs sind weiterhin wahrscheinlich.

Mögliche Anlaufziele liegen bei 28.785/805 Punkten sowie darüber bei 29.050/070 Punkten.

Erst wenn die SMA20 nachhaltig unterschritten wird, könnte sich das kurzfristige Chartbild eintrüben. In diesem Fall würde die SMA50 bei aktuell 28.248 Punkten als nächste relevante Unterstützung in den Fokus rücken.

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Nasdaq 100 Analyse im 4-Stundenchart: Trend bleibt uneingeschränkt positiv

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 07.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im 4h-Chart präsentiert sich der Nasdaq 100 weiterhin stark. Nach dem nachhaltigen Ausbruch über die SMA200 konnte sich der Index oberhalb der SMA20 etablieren und in den vergangenen Handelstagen immer neue Hochs ausbilden.

Die wichtigsten Erkenntnisse aus der übergeordneten Nasdaq 100 Analyse:

Die SMA20 bei aktuell 28.127 Punkten fungiert weiterhin als zentrale Unterstützung.

Rücksetzer an diese Durchschnittslinie bleiben aus technischer Sicht bullisch zu interpretieren.

Solange die SMA50 bei 27.650 Punkten nicht unterschritten wird, bleibt die mittelfristige Aufwärtsbewegung intakt.

Damit bleibt auch das übergeordnete Chartbild klar positiv.

Nasdaq 100 Prognose für heute: Fokus auf die Marke von 29.000 Punkten

Der Nasdaq 100 notiert heute Morgen bei 28.632 Punkten und damit deutlich über dem Niveau des Vortages. Die Bullen bleiben damit zunächst klar im Vorteil.

Bullishes Szenario

Kann sich der Nasdaq 100 oberhalb von 28.632 Punkten stabilisieren, könnten folgende Kursziele angelaufen werden:

28.644/646 Punkte

28.683/685 Punkte

28.723/725 Punkte

28.771/773 Punkte

28.806/808 Punkte

28.845/847 Punkte

Darüber rückt insbesondere die psychologisch wichtige Marke von 29.000 Punkten in den Fokus. Weitere Ziele liegen anschließend bei:

29.010/012 Punkten

29.042/044 Punkten

29.059/061 Punkten

29.078/080 Punkten

Bearishes Szenario

Kann sich der Nasdaq 100 hingegen nicht über 28.632 Punkten halten, könnten folgende Unterstützungen relevant werden:

28.595/593 Punkte

28.561/559 Punkte

28.525/523 Punkte

28.494/492 Punkte

28.448/446 Punkte

28.395/393 Punkte

Unterhalb von 28.372/370 Punkten würde sich das Chartbild kurzfristig etwas eintrüben. Weitere Unterstützungen liegen anschließend bei:

28.320/318 Punkten

28.285/283 Punkten

28.248/246 Punkten

28.211/209 Punkten

28.145/143 Punkten

28.088/086 Punkten

Wichtige Widerstände und Unterstützungen im Nasdaq 100

Widerstände

28.735 Punkte

28.995 Punkte

29.118 Punkte

Unterstützungen

28.535 Punkte

28.248 Punkte

28.127 Punkte

27.845/811 Punkte

27.650/602 Punkte

27.521 Punkte

27.433 Punkte

Zusammenfassung der Nasdaq 100 Prognose

Die aktuelle Nasdaq 100 Analyse bleibt sowohl kurzfristig als auch mittelfristig bullisch. Der Index handelt auf Rekordniveau und zeigt weiterhin eine hohe relative Stärke. Solange die SMA20 in den relevanten Zeitebenen verteidigt werden kann, bleiben weitere Allzeithochs wahrscheinlich.

Für den heutigen Handel erwarten wir einen seitwärts bis aufwärts gerichteten Markt mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit für weitere Kursgewinne.

Erwartete Tagesrange

Oberseite: 28.741 bis 28.973 Punkte

Unterseite: 28.508 bis 28.337 Punkte

Wahrscheinlichkeiten laut Setup

Bullishes Szenario: 55 %

Bearishes Szenario: 45 %

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FAQ zur Nasdaq 100 Prognose und Nasdaq 100 Analyse

Wie lautet die aktuelle Nasdaq 100 Prognose?

Die aktuelle Nasdaq 100 Prognose bleibt bullisch. Der Index konnte ein neues Allzeithoch markieren und notiert weiterhin oberhalb wichtiger gleitender Durchschnitte wie der SMA20. Solange diese Unterstützungen halten, bleiben weitere Kursanstiege wahrscheinlich.

Welche Kursziele sind laut Nasdaq 100 Analyse möglich?

Im kurzfristigen Bild liegen die nächsten relevanten Kursziele bei 28.785 Punkten sowie im Bereich von 29.000 Punkten. Kann der Nasdaq 100 seine Dynamik fortsetzen, könnten auch Kurse oberhalb von 29.050 Punkten erreichbar werden.

Warum ist die Nasdaq 100 Analyse aktuell bullisch?

Die Nasdaq 100 Analyse zeigt sowohl im Stundenchart als auch im 4h-Chart einen intakten Aufwärtstrend. Rücksetzer werden bislang konsequent gekauft und wichtige Unterstützungen wie die SMA20 konnten verteidigt werden.

Welche Unterstützungen sind beim Nasdaq 100 aktuell wichtig?

Wichtige Unterstützungen liegen aktuell bei 28.535 Punkten, 28.248 Punkten sowie 28.127 Punkten. Darunter rückt die SMA50 bei rund 27.650 Punkten in den Fokus der Marktteilnehmer.

Wann würde sich das Chartbild im Nasdaq 100 eintrüben?

Das kurzfristige Chartbild würde sich verschlechtern, wenn der Nasdaq 100 nachhaltig unter die SMA20 fällt und sich darunter etabliert. In diesem Fall könnten größere Rücksetzer in Richtung SMA50 folgen.

Welche Faktoren beeinflussen die Nasdaq 100 Prognose?

Die Nasdaq 100 Prognose wird insbesondere durch die Entwicklung der großen Technologieaktien, Zinserwartungen der US-Notenbank Fed, Unternehmenszahlen sowie die allgemeine Risikostimmung am Markt beeinflusst.