Börse Aktuell: Wall Street auf Rekordhoch - Markt News zu Iran, DAX, Nasdaq und Gold

- Wall Street auf Rekordhoch
- Iran-News drücken den Ölpreis
- Gold stark, Kryptowährungen schwach
- Wall Street auf Rekordhoch
- Iran-News drücken den Ölpreis
- Gold stark, Kryptowährungen schwach
Die US-Börsen haben den gestrigen Handelstag mit deutlichen Gewinnen beendet. Positive Impulse kamen vor allem durch Berichte über mögliche Fortschritte bei den Gesprächen zwischen den USA und Iran sowie durch die laufende Berichtssaison. Anleger reagierten optimistisch auf Signale einer möglichen Entspannung im Nahen Osten, wodurch die großen US-Indizes neue Rekordstände erreichten.
Der S&P 500 legte um mehr als 1,5 % zu, während der Nasdaq rund 2 % gewann. Der Dow Jones schloss ebenfalls deutlich höher und beendete die Sitzung mit einem Plus von 1,2 %.
Markt News: Hoffnung auf Iran-Abkommen stützt die Börsen
Im Fokus der Markt News bleibt weiterhin die geopolitische Lage rund um Iran. Laut einem Bericht des Wall Street Journal arbeiten Vertreter der USA und Irans gemeinsam mit Vermittlern an einem 14-Punkte-Memorandum, das als Grundlage für ein mögliches Friedensabkommen dienen könnte.
Teheran soll bereits am Donnerstag über pakistanische Vermittler auf den US-Vorschlag reagieren. Die Aussicht auf eine mögliche Deeskalation wurde an den Finanzmärkten positiv aufgenommen.
Besonders deutlich zeigte sich die Reaktion am Ölmarkt. Der Ölpreis fiel infolge der Hoffnungen auf eine Einigung auf rund 100 USD pro Barrel. Anleger rechnen zunehmend mit sinkenden geopolitischen Risiken und einer Stabilisierung der Lage in der Region.
Donald Trump bleibt gegenüber Iran auf Konfrontationskurs
Trotz der diplomatischen Fortschritte hält Donald Trump an seiner harten Haltung gegenüber Teheran fest. Der US-Präsident stellte Iran ein Ultimatum und drohte mit verstärkten Bombardierungen, falls das vorgeschlagene Abkommen nicht akzeptiert werde.
Gleichzeitig wachsen innerhalb seines Umfelds offenbar die Sorgen über die politischen Folgen eines langanhaltenden Konflikts. Vor allem steigende Energiepreise und höhere Lebenshaltungskosten könnten die Unterstützung der Republikaner vor den Zwischenwahlen belasten.
Laut aktuellen Berichten von Axios besteht zudem weiterhin die Möglichkeit neuer militärischer Maßnahmen vor Trumps geplanter China-Reise.
Asiatische Börsen starten stark in den Handelstag
Auch die asiatischen Märkte profitieren von der verbesserten Stimmung. Anleger setzen verstärkt auf risikoreichere Anlagen, nachdem Hoffnungen auf eine Waffenruhe sowie stabile Lieferketten in der Straße von Hormus aufgekommen sind.
Besonders stark entwickelte sich der japanische Nikkei 225, der nach der Rückkehr aus der Golden Week um mehr als 6 % zulegte und erstmals über 63.000 Punkte sprang.
Weitere wichtige Entwicklungen im Überblick:
- Hang Seng steigt um mehr als 1,3 %
- KOSPI gewinnt über 1 %
- Australiens S&P/ASX 200 ebenfalls im Plus
Japan warnt erneut vor starken Yen-Bewegungen
Japans Vizefinanzminister Atsushi Mimura erklärte, dass die Behörden die Entwicklung des Yen weiterhin genau beobachten und bei übermäßigen Bewegungen eingreifen könnten.
Analysten sehen die Wirksamkeit möglicher Interventionen jedoch kritisch. Der Konflikt mit Iran stärkt weiterhin den US-Dollar und belastet den Yen zusätzlich über steigende Energiepreise.
Gleichzeitig zeigten die Protokolle der letzten Sitzung der Bank of Japan einen zunehmend restriktiven Ton. Die Währungshüter signalisierten weitere Zinserhöhungen, sofern sich Inflation und Wirtschaft im Rahmen der Prognosen entwickeln.
Schwache Handelsdaten aus Australien belasten leicht
Im Gegensatz zur allgemein positiven Stimmung meldete Australien überraschend das erste Handelsdefizit seit Ende 2017. Im März belief sich das Defizit auf 1,8 Milliarden AUD.
Gold und Silber bleiben gefragt
Die positive Stimmung setzt sich auch bei Edelmetallen fort. Gold steigt um rund 0,4 % und notiert weiterhin oberhalb von 4.700 USD je Unze.
Silber entwickelt sich noch stärker und gewinnt knapp 1,5 %.
Kryptowährungen unter Druck
Während klassische sichere Häfen gefragt bleiben, stehen Kryptowährungen heute unter Verkaufsdruck.
- Bitcoin verliert rund 0,3 % und testet die Marke von 81.000 USD
- Ethereum fällt um knapp 1,5 % unter 2.350 USD
Die aktuellen Markt News zeigen damit ein weiterhin sensibles Marktumfeld, in dem geopolitische Entwicklungen und geldpolitische Erwartungen die Richtung an den Börsen bestimmen.
SO SEHEN SIEGER AUS!
- XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!
- BESTER Online-Broker laut BÖRSE ONLINE 2026 + CFD Broker des Jahres laut Brokerwahl
- Viele weitere Awards in Deutschland unterstreichen das Bild
- Handeln Sie nicht irgendwo - Handeln Sie mit Vertrauen Aktien, ETF, Optionen und CFD bei XTB!
EILMELDUNG: Starke Zahlen aus dem deutschen verarbeitenden Gewerbe!
BÖRSE HEUTE: Wall Street stark trotz Ölpreis-Chaos (06.05.2026)
Krypto News: Bitcoin kämpft um wichtigen Ausbruch
Goldpreis steigt deutlich – Gold Prognose bleibt spannend
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.