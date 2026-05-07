Börse Aktuell: Wall Street auf Rekordhoch - Markt News zu Iran, DAX, Nasdaq und Gold

Die US-Börsen haben den gestrigen Handelstag mit deutlichen Gewinnen beendet. Positive Impulse kamen vor allem durch Berichte über mögliche Fortschritte bei den Gesprächen zwischen den USA und Iran sowie durch die laufende Berichtssaison. Anleger reagierten optimistisch auf Signale einer möglichen Entspannung im Nahen Osten, wodurch die großen US-Indizes neue Rekordstände erreichten.

Der S&P 500 legte um mehr als 1,5 % zu, während der Nasdaq rund 2 % gewann. Der Dow Jones schloss ebenfalls deutlich höher und beendete die Sitzung mit einem Plus von 1,2 %.

Markt News: Hoffnung auf Iran-Abkommen stützt die Börsen

Im Fokus der Markt News bleibt weiterhin die geopolitische Lage rund um Iran. Laut einem Bericht des Wall Street Journal arbeiten Vertreter der USA und Irans gemeinsam mit Vermittlern an einem 14-Punkte-Memorandum, das als Grundlage für ein mögliches Friedensabkommen dienen könnte.

Teheran soll bereits am Donnerstag über pakistanische Vermittler auf den US-Vorschlag reagieren. Die Aussicht auf eine mögliche Deeskalation wurde an den Finanzmärkten positiv aufgenommen.

Besonders deutlich zeigte sich die Reaktion am Ölmarkt. Der Ölpreis fiel infolge der Hoffnungen auf eine Einigung auf rund 100 USD pro Barrel. Anleger rechnen zunehmend mit sinkenden geopolitischen Risiken und einer Stabilisierung der Lage in der Region.

Donald Trump bleibt gegenüber Iran auf Konfrontationskurs

Trotz der diplomatischen Fortschritte hält Donald Trump an seiner harten Haltung gegenüber Teheran fest. Der US-Präsident stellte Iran ein Ultimatum und drohte mit verstärkten Bombardierungen, falls das vorgeschlagene Abkommen nicht akzeptiert werde.

Gleichzeitig wachsen innerhalb seines Umfelds offenbar die Sorgen über die politischen Folgen eines langanhaltenden Konflikts. Vor allem steigende Energiepreise und höhere Lebenshaltungskosten könnten die Unterstützung der Republikaner vor den Zwischenwahlen belasten.

Laut aktuellen Berichten von Axios besteht zudem weiterhin die Möglichkeit neuer militärischer Maßnahmen vor Trumps geplanter China-Reise.

Asiatische Börsen starten stark in den Handelstag

Auch die asiatischen Märkte profitieren von der verbesserten Stimmung. Anleger setzen verstärkt auf risikoreichere Anlagen, nachdem Hoffnungen auf eine Waffenruhe sowie stabile Lieferketten in der Straße von Hormus aufgekommen sind.

Besonders stark entwickelte sich der japanische Nikkei 225, der nach der Rückkehr aus der Golden Week um mehr als 6 % zulegte und erstmals über 63.000 Punkte sprang.

Weitere wichtige Entwicklungen im Überblick:

Hang Seng steigt um mehr als 1,3 %

KOSPI gewinnt über 1 %

Australiens S&P/ASX 200 ebenfalls im Plus

Japan warnt erneut vor starken Yen-Bewegungen

Japans Vizefinanzminister Atsushi Mimura erklärte, dass die Behörden die Entwicklung des Yen weiterhin genau beobachten und bei übermäßigen Bewegungen eingreifen könnten.

Analysten sehen die Wirksamkeit möglicher Interventionen jedoch kritisch. Der Konflikt mit Iran stärkt weiterhin den US-Dollar und belastet den Yen zusätzlich über steigende Energiepreise.

Gleichzeitig zeigten die Protokolle der letzten Sitzung der Bank of Japan einen zunehmend restriktiven Ton. Die Währungshüter signalisierten weitere Zinserhöhungen, sofern sich Inflation und Wirtschaft im Rahmen der Prognosen entwickeln.

Schwache Handelsdaten aus Australien belasten leicht

Im Gegensatz zur allgemein positiven Stimmung meldete Australien überraschend das erste Handelsdefizit seit Ende 2017. Im März belief sich das Defizit auf 1,8 Milliarden AUD.

Gold und Silber bleiben gefragt

Die positive Stimmung setzt sich auch bei Edelmetallen fort. Gold steigt um rund 0,4 % und notiert weiterhin oberhalb von 4.700 USD je Unze.

Silber entwickelt sich noch stärker und gewinnt knapp 1,5 %.

Kryptowährungen unter Druck

Während klassische sichere Häfen gefragt bleiben, stehen Kryptowährungen heute unter Verkaufsdruck.

Bitcoin verliert rund 0,3 % und testet die Marke von 81.000 USD

Ethereum fällt um knapp 1,5 % unter 2.350 USD

Die aktuellen Markt News zeigen damit ein weiterhin sensibles Marktumfeld, in dem geopolitische Entwicklungen und geldpolitische Erwartungen die Richtung an den Börsen bestimmen.

SO SEHEN SIEGER AUS!