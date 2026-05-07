EURUSD Prognose: Deutsche Industrieaufträge überraschen positiv - Forex Aktuell mit starkem Signal für den Euro

Das Wichtigste in Kürze Deutsche Industrieaufträge deutlich stärker als erwartet

Positives Signal für die Eurozone und den Euro

Forex Aktuell: Markt blickt auf weitere Konjunkturdaten und Zentralbanken

Germany: Industrieaufträge (März) Aktueller Wert: 5,0%

5,0% Prognose: 0,9%

0,9% Vorheriger Wert: 1,0% Industrieaufträge kalenderbereinigt (im Jahresvergleich) Aktueller Wert: 6,3%

6,3% Vorheriger Wert: 3,5% ► EURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD Forex Aktuell: Warum die deutschen Industrieaufträge wichtig sind Die deutschen Industrieaufträge gelten als einer der wichtigsten Frühindikatoren für die wirtschaftliche Entwicklung in Europa. Deutschland ist die größte Volkswirtschaft der Eurozone, weshalb die Entwicklung des Industriesektors direkten Einfluss auf den Euro, die allgemeine Marktstimmung und die EURUSD Prognose hat. Steigende Auftragseingänge deuten häufig auf eine stärkere Produktion in den kommenden Monaten hin. Gleichzeitig liefern die Daten Hinweise auf die Exportnachfrage und die Stabilität der europäischen Wirtschaft. Besonders für Trader im Bereich Forex Aktuell sind die Industrieaufträge relevant, da positive Überraschungen den Euro kurzfristig stärken können. Deutsche Industrie überrascht deutlich positiv Die aktuellen Daten aus Deutschland zeigen eine klare und deutlich stärker als erwartete Erholung der Industrieaktivität. Die Industrieaufträge stiegen im Monatsvergleich um 5,0% und lagen damit weit über der Markterwartung von 0,9%. Auch der vorherige Wert von 1,0% wurde klar übertroffen. Zusätzlich verbesserten sich die kalenderbereinigten Industrieaufträge im Jahresvergleich auf 6,3% nach zuvor 3,5%. Dies signalisiert eine deutliche Beschleunigung der Nachfrage nach deutschen Industriegütern. Die Zahlen sprechen für eine Stabilisierung der deutschen Wirtschaft und könnten die Erwartungen an eine wirtschaftliche Erholung in der Eurozone weiter stärken. EURUSD Prognose: Unterstützen die Daten den Euro? Die überraschend starken Konjunkturdaten aus Deutschland könnten kurzfristig positiv für den Euro wirken. Anleger interpretieren die Zahlen als Hinweis darauf, dass sich die wirtschaftliche Dynamik in Europa verbessert. Dies könnte den EURUSD unterstützen, insbesondere wenn gleichzeitig schwächere US-Konjunkturdaten veröffentlicht werden. Für die EURUSD Prognose bleiben neben den europäischen Wirtschaftsdaten vor allem die Zinserwartungen der Europäischen Zentralbank und der US-Notenbank entscheidend. Dennoch erhöhen starke deutsche Industrieaufträge kurzfristig die Wahrscheinlichkeit einer positiven Entwicklung für den Euro. Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 07.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

gemäß unseren aktuellen Awards! BESTER Online-Broker laut BÖRSE ONLINE 2026 + CFD Broker des Jahres laut Brokerwahl

2026 + CFD Broker des Jahres laut Viele weitere Awards in Deutschland unterstreichen das Bild

Handeln Sie nicht irgendwo - Handeln Sie mit Vertrauen Aktien, ETF, Optionen und CFD bei XTB!

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.