Börse Aktuell: Markt News zu Wall Street, Fed, Big Tech und Ölpreisen

Das Wichtigste in Kürze Big Tech bleibt zentraler Markttreiber

Geldpolitik und Zinsen bleiben Unsicherheitsfaktor

Geopolitik und Makrodaten bewegen Märkte

Die Börse Aktuell zeigte sich an der Wall Street uneinheitlich und vorsichtig, da sich Investoren vor den Quartalszahlen der größten Tech-Konzerne positionierten. Der S&P 500 verzeichnete ein leichtes Minus, der Nasdaq legte moderat zu, während der Dow Jones rund 0,6% verlor. Markt News: Hohe Erwartungen an Big Tech und KI An den Optionsmärkten wurden außergewöhnlich große Kursbewegungen nach den Zahlen von Alphabet, Microsoft und Meta eingepreist. Insgesamt standen mögliche Bewertungsverschiebungen von rund 1 Billion USD im Raum. Im Fokus standen das Azure-Wachstum bei Microsoft, KI-Investitionen bei Meta sowie die Frage, ob Google sein Wachstum im Suchgeschäft halten und gleichzeitig Cloud-Dynamik aufbauen kann. Börse Aktuell: Starke Ergebnisse von Alphabet und Microsoft Alphabet überzeugte mit starken Zahlen, wobei künstliche Intelligenz und das Cloud-Geschäft zunehmend zum zentralen Wachstumstreiber werden. Der Umsatz lag bei etwa 109,9 Milliarden USD, begleitet von deutlich steigenden operativen Gewinnen. Microsoft lieferte ebenfalls robuste Ergebnisse. Hohe Profitabilität und starker Cashflow konnten Bedenken hinsichtlich Cloud-Wachstum und KI-Investitionen reduzieren. Besonders die Skalierung von Azure bleibt ein zentraler Wachstumsmotor. Markt News: Amazon und Meta mit gemischter Marktreaktion Amazon präsentierte solide Zahlen, gestützt durch E-Commerce, AWS und Werbegeschäft. Dennoch reagierten Märkte zurückhaltend, da ein vorsichtiger Ausblick und steigende Kosten für KI-Infrastruktur die positiven Ergebnisse relativierten. Meta konnte ebenfalls starke Ergebnisse vorweisen, getragen durch hohe Werbenachfrage und Effizienzsteigerungen. Trotz positiver Überraschungen blieb die Kursreaktion gedämpft, da steigende KI-Kosten stärker gewichtet wurden. Börse Aktuell: Fed bleibt vorsichtig Die US-Notenbank ließ die Zinsen unverändert und bestätigte eine vorsichtige geldpolitische Haltung. Innerhalb der Fed zeigen sich zunehmende Meinungsunterschiede, was auf eine stärker datenabhängige Politik hindeutet. Jerome Powell signalisierte zudem, dass er nach seiner Amtszeit weiterhin als Gouverneur tätig bleiben wird. Markt News: Politische Spannungen treiben Ölpreis Donald Trump sprach sich für Zinssenkungen aus und kritisierte die restriktive Geldpolitik. Gleichzeitig verschärfte sich die geopolitische Lage: Eine Aufhebung der Blockade wurde an Bedingungen geknüpft, während eine internationale Initiative zur Sicherung wichtiger Handelsrouten vorgeschlagen wurde. Aufgrund stagnierender Verhandlungen stieg der Ölpreis deutlich an. Brent überschritt die Marke von 110 USD pro Barrel. Börse Aktuell: Schwache Binnenkonjunktur in China Die aktuellen PMI-Daten aus China zeigen ein gemischtes Bild. Während die Industrie von starker externer Nachfrage profitiert, bleibt die Binnenwirtschaft schwach. Der Dienstleistungssektor fiel unter die Wachstumsschwelle und signalisiert eine Kontraktion. Markt News: Gemischte Signale aus Japan Japans Wirtschaftsdaten zeigen ein uneinheitliches Bild. Die Industrieproduktion sank im Monatsvergleich um 0,5%, während die Einzelhandelsumsätze im Jahresvergleich um 1,7% zulegten. Dies deutet auf eine stabile Konsumnachfrage trotz schwächerer Industrie hin. Börse Aktuell: Yen unter Druck Am Devisenmarkt setzte sich die Schwäche des japanischen Yen fort. Das Währungspaar USDJPY überschritt die wichtige Marke von 160 und blieb darüber stabil, was die anhaltende Divergenz in der Geldpolitik widerspiegelt. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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