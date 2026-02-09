Börse Aktuell: Marktbericht Börse – Asien ruhig, Japan mit Rekorden, Gold über 5.000 USD

Das Wichtigste in Kürze Asien-Märkte überwiegend ruhig

Japan im Fokus nach Wahlsieg

Rohstoffe und Krypto erholen sich

Die Börse Aktuell zeigt zum Wochenstart ein überwiegend ruhiges Bild in der Asien-Pazifik-Region. Die wichtigsten Indizes bewegen sich nur moderat. Chinesische Aktien notieren weitgehend unverändert, mit Schwankungen von lediglich rund ±0,25%. Australiens Leitindex AU200.cash steigt dagegen um 0,80%, während Japans Nikkei um 0,15% zulegt – gestützt durch die Ergebnisse der japanischen Parlamentswahlen. Auch am Devisenmarkt bleibt die Lage zunächst stabil. Eine Ausnahme bildet jedoch der japanische Yen: Hier sorgt erhöhte Volatilität für stärkere Bewegungen, ausgelöst durch den Wahlsieg der Liberaldemokratischen Partei (LDP) unter Sanae Takaichi. Edelmetalle im Aufwind: Gold über 5.000 USD, Silber mit kräftigem Sprung Im Rohstoffsegment setzt sich die Erholung bei Edelmetallen fort. Gold gewinnt 1,60% und steigt erneut über die Marke von 5.000 USD je Unze. Silber legt sogar deutlich um 5,50% zu und notiert bei rund 82 USD je Unze. Damit bleiben Edelmetalle ein zentraler Fokus im heutigen Marktbericht Börse. Japan im Fokus: Aktien auf Rekordhoch, Anleihen unter Druck Die japanischen Finanzmärkte reagierten deutlich auf den klaren Wahlsieg von Premierministerin Sanae Takaichi. Japanische Aktien stiegen auf neue Rekordstände, während Staatsanleihen unter Verkaufsdruck gerieten. Der Yen schwächte sich zunächst deutlich ab, stabilisierte sich jedoch im weiteren Verlauf der Sitzung. Die LDP gewann 316 von 465 Sitzen im Unterhaus, wobei frühe Prognosen zeitweise sogar bis zu 328 Sitze signalisierten. Damit handelt es sich um einen der stärksten Wahlsiege einer Regierungspartei in der Nachkriegsgeschichte. Investoren setzen auf Fiskalprogramme und Wachstum An den Märkten wurde das Wahlergebnis als Signal für eine expansivere Wirtschaftspolitik interpretiert. Anleger rechnen mit zusätzlichen Konjunkturmaßnahmen, Steuersenkungen und höheren staatlichen Investitionen – insbesondere in Verteidigung, Technologie und strategische Schlüsselindustrien. Japanische Staatsanleihen gerieten unter Druck, da Investoren bereits eine höhere Schuldenaufnahme und stärkere nominale Wachstumsimpulse einpreisen. Das geplante Stimulusprogramm dürfte stark kreditfinanziert ausfallen und könnte mittelfristig erneut reflationäre Tendenzen auslösen, was strukturell höhere Renditen begünstigen würde. Kryptomarkt stabilisiert sich: Bitcoin zurück über 70.000 USD Auch der Kryptomarkt zeigt sich wieder stabiler. Nach den Verlusten vom Donnerstag, die Bitcoin in Richtung 60.000 USD gedrückt hatten, konnte sich die Kryptowährung erholen. Bitcoin liegt aktuell leicht im Plus (+0,25%) und handelt bei rund 70.400 USD. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

