BÖRSE AKTUELL: Ruhiger Wochenstart an den Märkten (03.11.2025)

Das Wichtigste in Kürze Fed-Signale & US-Daten im Fokus

OPEC überrascht mit Produktionsstopp

Asien & Australien: Feiertagsruhe und Wirtschaftsdaten

Die neue Handelswoche startet ruhig: Während die Börse aktuell in Asien von Feiertagen geprägt ist, richten sich die Blicke der Anleger auf Konjunkturdaten und geldpolitische Signale. In den USA deuten jüngste Aussagen der Fed auf eine mögliche weitere Zinssenkung im Dezember hin, während geopolitische Spannungen erneut für Unsicherheit sorgen. ✅ Drei Key Takeaways 1️⃣ Fed-Signale & US-Daten im Fokus Fed-Gouverneur Waller sprach sich für eine weitere Zinssenkung im Dezember aus – trotz der anhaltenden Unsicherheiten durch den US-Regierungsshutdown.

Der schwächere Arbeitsmarkt und rückläufige Inflationszahlen stützen die Erwartung einer expansiveren Geldpolitik.

Gleichzeitig bleibt unklar, ob Waller für den Posten des Fed-Vorsitzenden nominiert wird – ein Thema, das Anleger ebenfalls aufmerksam verfolgen. 2️⃣ 🛢️ OPEC überrascht mit Produktionsstopp Die OPEC behält ihre Produktionsausweitung um +137.000 Barrel pro Tag bei, kündigte aber eine Pause für das erste Quartal 2026 an.

Grund: Befürchtungen einer Winter-Überversorgung , die kurzfristig für eine Stabilisierung der Ölpreise sorgten.

Diese Entscheidung war nicht erwartet und stützte Energieaktien zu Wochenbeginn. 3️⃣ 🌏 Asien & Australien: Feiertagsruhe und Wirtschaftsdaten In Japan blieben die Märkte wegen des Kulturfeiertags geschlossen.

In Australien zeigt sich ein gemischtes Bild: Inflation (Melbourne Institute) bei 3,1 % y/y – weiter hoch. Haushaltsausgaben +0,2 % m/m, aber ANZ-Jobanzeigen zum vierten Mal in Folge rückläufig. PMI-Werte deuten auf eine nachlassende Dynamik in der Industrie hin.

Die Börse aktuell startet mit gedämpfter Volatilität in die Woche. Anleger warten auf neue Wirtschaftsdaten und die Entscheidung der RBA. Während die Fed-Signale die Risikofreude stützen, bleibt die geopolitische Lage ein Unsicherheitsfaktor. Kurzfristig dürfte der Markt von Vorsicht und Seitwärtsbewegungen geprägt sein.

