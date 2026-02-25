Börse Aktuell: Tech-Rally treibt Asien an – Marktbericht Börse mit Fokus auf Nasdaq und S&P 500

- Tech-Rally treibt globale Märkte an
- Nvidia-Zahlen als Belastungstest für den Markt
- Stabile Rahmenbedingungen stützen Risikoassets
Die Risikobereitschaft kehrt an die Finanzmärkte zurück. Eine kräftige Erholung bei Technologiewerten an der Wall Street hat die Stimmung deutlich aufgehellt und auch die asiatischen Märkte mit nach oben gezogen. Zuvor hatten Sorgen über die potenziell „disruptiven“ Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz auf Wirtschaft und Unternehmen für Verunsicherung gesorgt.
Zusätzliche Entspannung kam von geopolitischer Seite: Der Iran signalisierte Gesprächsbereitschaft gegenüber den USA, was die Angst vor einer militärischen Eskalation und einem möglichen Ölpreisschock dämpfte.
Marktbericht Börse: Asien auf Rekordniveau
Der MSCI Asia Index legte um 1,5 % zu und markierte ein neues Allzeithoch. Besonders stark präsentierten sich Südkorea und Taiwan, die als wichtige Indikatoren für den Investitionszyklus im KI-Sektor gelten. Auch dort wurden neue Höchststände erreicht.
Die positive Entwicklung unterstreicht die zunehmende Stabilisierung im Technologiesektor – ein zentrales Thema im aktuellen Marktbericht Börse.
Nasdaq und S&P 500 im Fokus – Nvidia als Schlüsselfaktor
In den USA sorgten zuvor stark gefallene Softwarewerte für eine Stimmungsverbesserung. Anleger warten nun gespannt auf die anstehenden Quartalszahlen von Nvidia. Die Ergebnisse gelten als entscheidender Test für das KI-Narrativ und könnten richtungsweisend für Nasdaq und S&P 500 sein.
Die Futures auf US-Indizes, darunter der Nasdaq, notieren heute leicht im Plus. Allerdings gaben US-Futures nach einer politischen Rede von Donald Trump einen Großteil der anfänglichen Gewinne wieder ab – ein Zeichen für vorsichtigere Positionierung nach dem Impuls der Kassamärkte.
Auch in Europa deutet sich eine festere Eröffnung an, während der DAX von der freundlichen Vorgabe profitieren dürfte.
Devisenmarkt und Anleihen: Dollar schwächer, Renditen stabil
Der US-Dollar gab um bis zu 0,2 % nach. Davon profitierten insbesondere asiatische Währungen, die auf ein 16-Monats-Hoch stiegen.
Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen lag bei rund 4,04 % (etwa +1 Basispunkt). Eine klare Flucht in sichere Häfen ist damit aktuell nicht erkennbar.
Beim japanischen Yen sorgten Spekulationen über eine vorsichtige geldpolitische Linie der Bank of Japan für erhöhte Volatilität. Hintergrund ist die Nominierung zweier als „reflationistisch“ geltender Ökonomen in das geldpolitische Gremium.
Rohstoffe und Kryptowährungen stabil
Gold und Silber setzen ihre relative Stärke fort und notieren fester – parallel zur Erholung an den Aktienmärkten.
Bitcoin gibt einen Teil der jüngsten Gewinne ab, behauptet sich jedoch im Bereich von 65.000 US-Dollar.
Einzelwerte im Blick: PayPal und Chinas Chip-Offensive
Für Aufmerksamkeit sorgte PayPal: Berichte über ein mögliches Übernahmeinteresse durch Stripe ließen die Aktie um fast 7 % steigen.
Zudem plant China laut Nikkei, die Produktion moderner Halbleiter innerhalb von ein bis zwei Jahren auf 100.000 Wafer zu steigern. Das unterstreicht die strategische Bedeutung der Chipindustrie und könnte mittelfristig Auswirkungen auf globale Lieferketten haben.
Technische Analyse Nasdaq (Stundenchart)
Seit dem letzten starken Abwärtsimpuls hat der Nasdaq die 200-Perioden-EMA (EMA200) siebenmal überschritten, konnte den Ausbruch jedoch jeweils nicht nachhaltig verteidigen.
Die aktuelle Erholung nährt Hoffnungen auf einen stabilen Durchbruch über diese zentrale Widerstandszone. Gelingt dieser, könnte sich das Korrekturpotenzial in Richtung 25.500 Punkte entfalten.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 25.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Fazit – Börse Aktuell:
Die Kombination aus nachlassenden geopolitischen Spannungen, stabilisierenden Technologiewerten und der Erwartung wichtiger Unternehmenszahlen sorgt für neue Dynamik an den Aktienmärkten. Der heutige Marktbericht Börse zeigt: Der Fokus liegt klar auf KI, Halbleitern und der weiteren Entwicklung von Nasdaq, S&P 500 und Dow Jones.
