Börse Aktuell: Schwache Wall Street, geopolitische Spannungen und gemischte Markt News

Das Wichtigste in Kürze Deutlicher Risiko-Off-Modus an der Börse

Geopolitik bleibt dominanter Treiber

Uneinheitliche Marktreaktionen

Die jüngste Entwicklung an der Börse zeigt ein deutlich schwächeres Bild: An der Wall Street kam es zu einem kräftigen Ausverkauf. Der S&P 500 verlor über 1,7 %, der Dow Jones rund 1 %, während der Nasdaq mit einem Minus von 2,4 % den Handelstag beendete. Damit zählen die Verluste zu den stärksten seit Beginn der Spannungen im Nahen Osten. Markt News: USA setzen Angriffe auf Iran vorübergehend aus Nach Börsenschluss kündigte US-Präsident Donald Trump eine vorübergehende Pause der geplanten Angriffe auf iranische Energieinfrastruktur an. Diese soll zehn Tage dauern und am 6. April um 20:00 Uhr Eastern Time enden. Laut Trump verlaufen die Gespräche mit Teheran positiv. Die verlängerte diplomatische Phase könnte eine Deeskalation im Persischen Golf ermöglichen. Dennoch bleibt die Lage angespannt: Das Pentagon prüft weiterhin die Entsendung von bis zu 10.000 Soldaten. Trotz der angekündigten Pause bleiben die Risiken bestehen. Der Konflikt ist nicht gelöst, und Berichte über gegenseitige Raketenangriffe halten an. Entsprechend verharren die Ölpreise weiterhin über der Marke von 100 US-Dollar pro Barrel. Börse Aktuell: Gemischtes Bild in Asien Die asiatischen Märkte zeigen ein uneinheitliches Bild. Während Japan, Südkorea und Australien leichte Verluste verzeichneten, konnten sich chinesische Indizes vergleichsweise stabil halten. Markt News: Forex im Fokus – Japan warnt vor Eingriffen Am Devisenmarkt sorgte Japans Finanzministerin Katayama für Aufmerksamkeit. Sie betonte, dass die Behörden die Märkte genau beobachten und jederzeit eingreifen könnten. Zudem wurde ein Treffen der G7-Finanzminister angekündigt. Solche Aussagen erhöhen typischerweise das Risiko möglicher Interventionen am Devisenmarkt. Die chinesische Zentralbank setzte den USD/CNY-Referenzkurs bei 6,9141 fest und lag damit über den Markterwartungen von 6,9083. Rohstoffe im Blick: Gold und Silber mit Erholung Am Rohstoffmarkt zeigt sich eine deutliche Gegenbewegung nach den jüngsten Verlusten: Gold steigt um rund 2 % und testet die Marke von 4.500 USD

Silber legt etwa 3 % zu und überschreitet die 70-USD-Marke Zusätzlich belastet der Zyklon Narelle die Energieversorgung Australiens und sorgt für Störungen bei LNG-Exporten. Krypto-Markt unter Druck Im Gegensatz zu den Edelmetallen bleibt der Kryptomarkt schwach: Bitcoin fällt um knapp 2 % unter die Marke von 69.000 USD

Ethereum verliert rund 2,5 % und nähert sich 2.050 USD Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Fazit: Börse aktuell bleibt stark von geopolitischen Risiken geprägt Die aktuellen Markt News zeigen deutlich, dass geopolitische Entwicklungen weiterhin der zentrale Treiber für die Börse sind. Trotz diplomatischer Signale bleibt die Unsicherheit hoch, was sich sowohl in den Aktienmärkten als auch in Rohstoffen und Kryptowährungen widerspiegelt. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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