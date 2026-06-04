Börse Aktuell: Ölpreis, Iran-Konflikt, KI-Boom und Markt News aus Asien

Die aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten sorgen für erhöhte Unsicherheit an den Finanzmärkten. Gleichzeitig bewegen Ölpreisrisiken, Zentralbanken und milliardenschwere KI-Investitionen die Anleger. Hier sind die wichtigsten Markt News und Ereignisse, die die Börse aktuell beeinflussen.

Markt News Naher Osten: Iran, USA und die Straße von Hormus

Die Ölpreise geben um rund 1,1 % bis 1,2 % nach, nachdem Donald Trump angedeutet hatte, dass bereits am Wochenende eine mögliche Einigung mit dem Iran erreicht werden könnte. Gleichzeitig bleibt die Lage angespannt: Der Iran griff einen Flughafen in Kuwait an, während die USA Angriffe in der Nähe der Straße von Hormus durchführten.

Berichten zufolge erklärte Trump gegenüber seinen Beratern, dass eine umfassende militärische Eskalation nur dann erfolgen würde, wenn US-Soldaten getötet werden. Dies deutet darauf hin, dass Washington begrenzte militärische Auseinandersetzungen tolerieren könnte, während die diplomatischen Gespräche fortgesetzt werden.

Zusätzlich teilten die USA mit, dass Israel und der Libanon einem Waffenstillstandsrahmen sowie der Einrichtung von Sicherheitszonen im Südlibanon zugestimmt haben. Da frühere Vereinbarungen scheiterten, bleibt die Nachhaltigkeit der neuen Regelung offen. Für die Märkte ist dies dennoch relevant, da der Iran mögliche Verhandlungen mit den USA an die Situation im Libanon gekoppelt hatte.

Das US-Repräsentantenhaus verabschiedete zudem eine War-Powers-Resolution, die weitere Angriffe auf den Iran erschweren soll. Das Weiße Haus bezeichnete die Abstimmung als weitgehend symbolisch.

Börse Aktuell: Ölmarkt blickt auf die Straße von Hormus

Große Investmentbanken warnen vor erheblichen Risiken für die globale Ölversorgung. HSBC spricht von einem möglichen „Super-Squeeze“, während Modelle von Morgan Stanley zeigen, dass Brent-Öl bei einer länger anhaltenden Blockade der Straße von Hormus auf bis zu 150 US-Dollar je Barrel steigen könnte.

JPMorgan rechnet weiterhin damit, dass die wichtige Handelsroute noch im Juni wieder geöffnet wird. Ausschlaggebend seien die schnell sinkenden globalen Ölbestände.

Kuwait geht davon aus, nach einer Wiederöffnung der Straße von Hormus innerhalb von sechs bis acht Wochen etwa 70 % der Ölproduktion wiederherstellen zu können. Eine vollständige Normalisierung dürfte jedoch deutlich mehr Zeit in Anspruch nehmen.

Markt News Aktienmärkte: Asien unter Druck

Die asiatischen Aktienmärkte zeigten sich schwächer. Der japanische Aktienmarkt sowie der Singapur-Index und wichtige chinesische Indizes verzeichneten moderate Verluste.

Die Entwicklung verdeutlicht, dass geopolitische Unsicherheiten weiterhin ein zentraler Belastungsfaktor für die Börse aktuell bleiben.

Devisenmarkt: USDJPY bleibt nahe 160

Am Devisenmarkt notiert USDJPY weiterhin in der Nähe der Marke von 160. Größere Bewegungen bleiben bislang aus, da Anleger auf neue Impulse aus der Geldpolitik und der geopolitischen Lage warten.

Markt News Wirtschaft: Australien und die RBA im Fokus

Die australische Wirtschaft wuchs im ersten Quartal um 0,3% im Quartalsvergleich. Das Wachstum liegt damit bei 2,5% im Jahresvergleich.

Volkswirte der Commonwealth Bank of Australia erwarten allerdings eine Abschwächung auf etwa 1,5% im Jahresvergleich bis zum Jahresende. Gründe sind eine nachlassende Konsumnachfrage sowie eine Abkühlung des Immobilienmarktes.

RBA-Gouverneurin Michele Bullock und weitere Vertreter der australischen Notenbank werden sich nach drei aufeinanderfolgenden Zinserhöhungen vor dem Parlament äußern. Anleger erhoffen sich neue Hinweise zum weiteren geldpolitischen Kurs.

Börse Aktuell: KI-Investitionen erreichen historische Dimensionen

Goldman Sachs schätzt, dass Meta, Microsoft, Amazon und Alphabet ihre Investitionsausgaben bis 2030 auf insgesamt rund 5,3 Billionen US-Dollar erhöhen werden. Die gesamten Investitionen in KI-Infrastruktur könnten in den kommenden fünf Jahren sogar 7,6 Billionen US-Dollar erreichen.

Damit übersteigen die geplanten Ausgaben die jährliche Wirtschaftsleistung großer Volkswirtschaften wie Japan oder Großbritannien und unterstreichen die enorme Bedeutung des KI-Sektors für die Börse aktuell.

Markt News Technologie: Broadcom trotz starker Zahlen unter Druck

Broadcom übertraf mit seinen Quartalsergebnissen die Erwartungen der Analysten. Dennoch verlor die Aktie nachbörslich fast 14%.

Zwar stiegen die Umsätze im Bereich KI-Halbleiter deutlich an, doch Investoren hatten auf noch stärkere Überraschungen gehofft. Vergleichbare Reaktionen waren zuletzt auch bei CrowdStrike und Palo Alto Networks zu beobachten.

Fazit: Börse Aktuell zwischen Geopolitik und KI-Boom

Die wichtigsten Markt News werden derzeit von zwei großen Themen bestimmt: den geopolitischen Spannungen im Nahen Osten und dem anhaltenden KI-Investitionsboom. Während die Straße von Hormus und die Ölversorgung kurzfristig für Volatilität sorgen können, bleibt künstliche Intelligenz einer der stärksten langfristigen Wachstumstreiber an der Börse aktuell.

SO SEHEN SIEGER AUS!