DAX Prognose heute: Rekordhoch über 26.000 Punkten

Der DAX ist gestern Morgen bei 25.905 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index formatierte mit Aufnahme des Xetra Handels das Tagestief. Es ging von hier aus in der ersten Handelsstunde dynamisch aufwärts. Die Bullen konnten den Index im Zuge dessen über die 26.000 Punkte-Marke schieben und festsetzen, obwohl die Dynamik nachfolgend nachgelassen hat. Am Nachmittag gaben die Notierungen wieder moderat nach, der DAX konnte sich stabilisieren und zum Xetra Schluss wieder über die 26.000 Punkte-Marke laufen. Der Xetra Schluss wurde über der 26.000 Punkte-Marke formatiert. Dies ist damit der höchste Xetra Schluss in der Geschichte des Index. Nachbörslich konnte sich der Index moderat aufwärtsschieben. Der DAX ging bei 26.088 Punkten aus dem Tageshandel.

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🚀 3 Key Takeaways

Der DAX hat mit 26.001 Punkten den höchsten Xetra-Schluss seiner Geschichte erreicht und bleibt technisch im Aufwärtstrend.

Oberhalb von 26.141 Punkten rücken zunächst 26.197 und anschließend 26.305/26.307 Punkte in den Fokus.

Ein bestätigter Rückfall unter die SMA20 bei 26.085 Punkten könnte eine Korrektur bis zur SMA50 bei 25.909 Punkten auslösen.

Unsere DAX Prognose für Dienstag, den 04.08.2026: Der deutsche Leitindex hat erstmals einen Xetra-Handelstag oberhalb von 26.000 Punkten beendet. Sowohl im Stundenchart als auch im Vierstundenchart bleibt das technische Bild bullisch. Solange wichtige Unterstützungen halten, könnten weitere Allzeithochs folgen.

DAX aktuell: Höchster Xetra-Schluss der Geschichte

Der DAX ist gestern Morgen bei 25.905 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Mit Aufnahme des Xetra-Handels markierte der Index zunächst sein Tagestief. Von dort ging es bereits in der ersten Handelsstunde dynamisch aufwärts. Die Bullen konnten den DAX über die psychologisch wichtige Marke von 26.000 Punkten schieben und zunächst oberhalb dieses Niveaus festsetzen. Im weiteren Verlauf ließ die Aufwärtsdynamik zwar nach, der Index behauptete sich aber auf hohem Niveau. Nach moderaten Abgaben am Nachmittag stabilisierte sich der DAX und stieg bis zum Xetra-Schluss erneut über 26.000 Punkte. Der Xetra-Schluss bei 26.001 Punkten war der höchste in der Geschichte des deutschen Leitindex. Nachbörslich setzte sich die moderate Aufwärtsbewegung fort. Der DAX beendete den Tageshandel schließlich bei 26.088 Punkten.

DAX-Gewinner und DAX-Verlierer vom 03.08.2026

Zum Xetra-Schluss notierten am Montag 33 der 40 DAX-Aktien im Plus, während lediglich sieben Werte Kursverluste verzeichneten. Die Marktbreite fiel damit ausgesprochen positiv aus. Die Gewinnerliste führte Siemens Healthineers mit einem Kursplus von 5,28% an. Die Deutsche Telekom gewann 4,89%, während adidas um 3,52% zulegte. Am unteren Ende der DAX-Tabelle stand Bayer mit einem Abschlag von 2,47%. Beiersdorf verlor 1,93%, während die Infineon-Aktie 1,11% nachgab.

DAX-Handelsdaten im Überblick

Kennzahl 03.08.2026 31.07.2026 Tageshoch 26.110 25.896 Tagestief 25.849 25.551 Xetra-Schluss 26.001 25.629 Tagesschluss 26.088 25.650 Handelsspanne 261 Punkte 345 Punkte

Für den 03.08.2026 war auf der Oberseite ein Tageshoch von 26.165 Punkten erwartet worden. Tatsächlich erreichte der DAX 26.110 Punkte. Das prognostizierte Tagestief lag bei 25.779 Punkten, während der Index sein tatsächliches Tagestief bei 25.849 Punkten ausbildete.

Anmerkung: Die Handelsspanne bezieht sich auf den Zeitraum von 08:00 bis 22:00 Uhr. In der ursprünglichen Prognosetabelle kennzeichnet Orange eine Abweichung von bis zu 15 Punkten und Blau eine Abweichung von bis zu 25 Punkten.

DAX Prognose im Stundenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 04.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der DAX notierte gestern Morgen oberhalb der SMA20, die aktuell bei 26.085 Punkten verläuft. Mit Aufnahme des Xetra-Handels setzte der Index seine Aufwärtsbewegung fort. Die SMA20 wurde während des gesamten Handelsverlaufs nicht erreicht. Auch im heutigen Frühhandel notiert der DAX weiterhin über dieser Durchschnittslinie. Das kurzfristige Chartbild ist damit bullisch zu interpretieren. Der Index besitzt grundsätzlich die Chance, weitere Allzeithochs auszubilden. Mögliche übergeordnete Kursziele liegen bei 26.245/26.260 Punkten sowie bei 26.385/26.400 Punkten.

Rücksetzer könnten zunächst bis zur SMA20 führen. Sollte diese Unterstützung nicht halten und sich der DAX mit einem bestätigten Stundenschluss unterhalb der Durchschnittslinie etablieren, würde das Risiko einer Ausweitung der Korrektur steigen. Das nächste wichtige Ziel auf der Unterseite wäre dann die SMA50 bei aktuell 25.909 Punkten. Damit die laufende Aufwärtsbewegung nicht infrage gestellt wird, sollten die Käufer spätestens im Bereich der SMA20 wieder aktiv werden und einen erneuten Richtungswechsel nach oben einleiten.

Kurzfristige DAX Prognose im Stundenchart: bullisch.

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DAX Prognose im Vierstundenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 04.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Vierstundenchart ist erkennbar, dass der DAX bereits zum Ende der Vorwoche dynamisch über sämtliche relevanten Durchschnittslinien gestiegen war. Anschließend ließ die Aufwärtsdynamik deutlich nach und der Index bewegte sich mehrere Handelstage seitwärts. Während dieser Konsolidierung rutschte der DAX zeitweise an und unter die SMA20 bei aktuell 25.820 Punkten. Im weiteren Handelsverlauf gelang jedoch eine dynamische Rückkehr über diese Linie. Der Index konnte sich anschließend oberhalb der SMA20 etablieren.

Auch auf dieser Zeitebene bleibt das technische Bild bullisch. Solange der DAX über der SMA20 notiert, kann sich die Aufwärtsbewegung fortsetzen. Die übergeordneten Ziele auf der Oberseite liegen weiterhin bei 26.245/26.260 sowie 26.385/26.400 Punkten. Bei einem Rücksetzer könnte die SMA20 erneut als belastbare Unterstützung dienen. Ein nachhaltiger Bruch dieser Durchschnittslinie würde das Chartbild dagegen eintrüben. Verliert der Index anschließend den Kontakt zur SMA20, könnte sich die Schwäche bis zur SMA50 bei aktuell 25.474 Punkten ausweiten.

Kurzfristige DAX Prognose im Vierstundenchart: bullisch.

DAX aktuell: Ausgangslage am 04.08.2026

Der DAX ist heute Morgen bei 26.141 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Damit notiert der Index 236 Punkte oberhalb der ersten vorbörslichen Notierung vom Montag und 53 Punkte über dem gestrigen Tagesschluss. Nach dem historischen Xetra-Schluss oberhalb von 26.000 Punkten bleibt die Ausgangslage freundlich. Entscheidend ist nun, ob der DAX das hohe Kursniveau bestätigen und die Marke von 26.141 Punkten als kurzfristige Unterstützung etablieren kann.

Long-Setup für den DAX

Die Bullen könnten zunächst versuchen, den DAX oberhalb von 26.141 Punkten zu halten. Gelingt dies, liegen die nächsten möglichen Anlaufziele bei:

26.163/26.165, 26.179/26.181, 26.195/26.197, 26.213/26.215, 26.227/26.229, 26.245/26.247, 26.261/26.263, 26.282/26.284 und 26.305/26.307 Punkten.

Kann sich der DAX auch über 26.305/26.307 Punkten festsetzen, wären anschließend folgende Ziele erreichbar:

26.324/26.326, 26.339/26.341, 26.359/26.361, 26.377/26.379, 26.396/26.398, 26.416/26.418, 26.434/26.436 sowie 26.458/26.460 Punkte.

Vor allem ein dynamischer Ausbruch über 26.305/26.307 Punkte könnte neue Kaufimpulse auslösen und den Weg in Richtung der nächsten Rekordmarken freimachen.

Short-Setup für den DAX

Kann sich der DAX nicht über 26.141 Punkten halten, könnten die Bären zunächst folgende Ziele auf der Unterseite anlaufen:

26.126/26.124, 26.105/26.103, 26.087/26.085, 26.069/26.067, 26.045/26.043, 26.029/26.027, 26.010/26.008, 25.988/25.986, 25.970/25.968, 25.953/25.951, 25.936/25.934, 25.914/25.912, 25.903/25.901, 25.885/25.883 sowie 25.864/25.862 Punkte.

Unterhalb von 25.864/25.862 Punkten würden sich die Aussichten weiter eintrüben. Die nächsten möglichen Anlaufziele lägen dann bei:

25.845/25.843, 25.820/25.818, 25.799/25.797, 25.780/25.778, 25.759/25.757, 25.740/25.738, 25.719/25.717, 25.695/25.693, 25.677/25.675, 25.654/25.652, 25.630/25.628 sowie 25.611/25.609 Punkten.

Insbesondere die Bereiche um 26.085 Punkte und 25.909 Punkte sind aufgrund der dort verlaufenden gleitenden Durchschnitte technisch relevant.

Wichtige DAX-Widerstände und Unterstützungen

DAX-Widerstände DAX-Unterstützungen 26.176 26.129 26.257 26.098/26.086/26.006 26.349 25.981/25.941/25.909 26.433 25.878/25.830/25.820 26.549/26.585 25.792/25.760 25.676 25.591/25.515 25.495/25.474/25.448

Quelle: Eigenanalyse auf Basis von Charts der Handelsplattform xStation 5. Kreuzwiderstände und Kreuzunterstützungen besitzen eine erhöhte technische Relevanz.

DAX Prognose für heute: Seitwärts bis aufwärts

Auf Basis des aktuellen Setups rechnen wir für Dienstag mit einem seitwärts bis aufwärts gerichteten Markt. Die Prognose bezieht sich auf den Tagesschluss um 22:00 Uhr im Vergleich zum Schlusskurs des Vortags.

Wahrscheinlichkeit des bullischen Szenarios: 60%

Wahrscheinlichkeit des bärischen Szenarios: 40%

Die erwartete Tagesrange liegt auf der Oberseite zwischen 26.197 und 26.307 Punkten. Auf der Unterseite sind Bereiche zwischen 26.008 und 25.885 Punkten relevant. Diese Einschätzung ist stets in Relation zur vorbörslichen Ausgangslage zu betrachten.

Stimmung der internationalen Anleger

Der Fear-and-Greed-Index notierte am letzten Handelstag bei 46 Punkten und signalisiert damit eine neutrale Marktstimmung. Vor einer Woche lag der Index bei 37 Punkten und damit im Bereich „Fear“. Vor einem Monat wurden 32 Punkte gemessen, was ebenfalls auf eine von Angst geprägte Stimmung hindeutete. Vor einem Jahr lag der Wert mit 49 Punkten im neutralen Bereich. Die Verbesserung von 37 auf 46 Punkte zeigt, dass die Risikobereitschaft der internationalen Anleger zuletzt zugenommen hat. Trotz des DAX-Rekordstands herrscht jedoch noch keine ausgeprägte Euphorie. Aus Sentiment-Sicht könnte deshalb grundsätzlich weiteres Aufwärtspotenzial bestehen, sofern die technische Unterstützungsstruktur intakt bleibt.

Der Fear-and-Greed-Indikator setzt sich aus sieben Teilindikatoren zusammen:

Entwicklung des S&P 500 im Vergleich zu seinem gleitenden 125-Tage-Durchschnitt Anzahl der Aktien mit neuen 52-Wochen-Hochs und 52-Wochen-Tiefs Verhältnis des Handelsvolumens steigender und fallender Aktien Put-Call-Verhältnis am Optionsmarkt Renditedifferenz zwischen Investment-Grade- und Hochzinsanleihen Erwartete Marktvolatilität Renditedifferenz zwischen Aktien und Staatsanleihen

Ein Indexstand von 50 signalisiert eine neutrale Stimmung. Werte über 50 stehen für zunehmende Gier, während Werte über 70 als „Extreme Greed“ gelten. Werte unter 50 signalisieren Angst. Unterhalb von 30 spricht man von „Extreme Fear“. Extreme Werte oberhalb von 70 oder unterhalb von 30 können auf eine instabile Marktlage und eine mögliche kurzfristige Gegenbewegung hindeuten. Sehr niedrige Werte gehen häufig mit einem Ausverkauf einher, aus dem sich anschließend eine bullische Umkehr entwickeln kann.

DER DEUTSCHE INDEX

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Historisch betrachtet erhöhen sehr niedrige Werte unter 30 die Wahrscheinlichkeit einer kurzfristigen Gegenbewegung nach oben. Aktuell befindet sich der Markt jedoch noch nicht in diesem Extrembereich.

FAQ zur DAX Prognose aktuell

Wie lautet die DAX Prognose für heute?

Die DAX Prognose für den 04.08.2026 ist seitwärts bis aufwärts gerichtet. Das bullische Szenario besitzt auf Basis des Setups eine Wahrscheinlichkeit von 60%, das bärische Szenario von 40%.

Welche Kursziele sind beim DAX auf der Oberseite wichtig?

Die ersten relevanten Kursziele liegen bei 26.163/26.165, 26.195/26.197 und 26.245/26.247 Punkten. Oberhalb von 26.305/26.307 Punkten könnten 26.349 sowie 26.433 Punkte angelaufen werden.

Wo liegen die wichtigsten DAX-Unterstützungen?

Kurzfristig sind 26.129, die SMA20 bei rund 26.085 sowie die SMA50 bei rund 25.909 Punkten wichtig. Im Vierstundenchart bildet die SMA20 bei 25.820 Punkten eine weitere zentrale Unterstützung.

Ist der DAX aktuell bullisch?

Ja. Sowohl im Stundenchart als auch im Vierstundenchart ist das technische Bild bullisch. Der Index notiert über den relevanten gleitenden Durchschnittslinien und hat einen historischen Xetra-Schluss oberhalb von 26.000 Punkten erreicht.

Wann würde sich das Chartbild eintrüben?

Das kurzfristige Bild würde sich bei einem bestätigten Stundenschluss unter der SMA20 bei 26.085 Punkten eintrüben. Ein nachhaltiger Bruch der Vierstunden-SMA20 bei 25.820 Punkten wäre ein deutlich stärkeres technisches Warnsignal.