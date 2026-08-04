Palantir Aktie nach Zahlen-Explosion im Aufwind: Q2-Zahlen pulverisieren Schätzungen & kommerzielles KI-Wachstum explodiert

Der US-Daten- und KI-Softwarespezialist Palantir hat seine Finanzergebnisse für das zweite Quartal vorgelegt und die Erwartungen der Wall Street in beeindruckender Manier pulverisiert. Getrieben von einer regelrechten Nachfrageexplosion im US-Privatsektor und einer ungebrochen starken Dynamik im Regierungsgeschäft schoss der Umsatz um 93 % im Vergleich zum Vorjahr nach oben. Die Reaktion der Märkte ließ nicht lange auf sich warten: Die Aktie legte nach der Bekanntgabe um 12 % zu. Für Investoren, die auf das Megathema künstliche Intelligenz setzen und zukunftsträchtige Aktien kaufen möchten, stellt sich die Frage: Bietet die Palantir Aktie nach dieser Kursexplosion weiterhin ein lukratives Einstiegsniveau?

► Palantir WKN: A2QA4J | ISIN: US69608A1088 | Ticker: PLTR.US

geschrieben von Jens Klatt

📌 Die 3 Key Takeaways zur Palantir Aktie

1. 📊 Erwartungen pulverisiert und Prognose kräftig angehoben

Umsatz & Gewinn: Der Gesamtumsatz sprang um 93 % auf 1,94 Milliarden US-Dollar (Konsens: 1,80 Mrd. USD). Der Nettogewinn kletterte auf 1,07 Milliarden US-Dollar bzw. 41 Cent je Aktie und lag damit deutlich über den erwarteten 35 Cent.

Angehobener Jahresaussichten: Palantir hob seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr von bisher 7,65–7,66 Milliarden US-Dollar auf nun 8,15–8,16 Milliarden US-Dollar an. CEO Alex Karp betonte, dass dieses starke Wachstum noch „mindestens weitere 18 Monate anhalten“ dürfte.

2. 🏬 US-Kommerzieller Sektor explodiert mit 149 % Wachstum

Privatsektor-Boom: Der Umsatz mit Unternehmenskunden in den USA stieg im Jahresvergleich um spektakuläre 149 % auf 764 Millionen US-Dollar. Seit 2024 entspricht dies einem Zuwachs von 380 %.

Volle Auftragsbücher: Der Wert der verbleibenden kommerziellen Verträge in den USA hat sich mit 6,24 Milliarden US-Dollar mehr als verdoppelt. Für das Gesamtjahr 2026 rechnet Palantir hier nun mit „mehr als“ 3,42 Milliarden US-Dollar Umsatz.

Starkes Regierungsgeschäft: Der Umsatz mit der US-Regierung legte um 90 % auf 809 Millionen US-Dollar zu.

3. 🤖 Alex Karp setzt auf Wettbewerb & offene KI-Modelle

Karp fordert Open-Source-Wettbewerb: CEO Alex Karp plädiert energisch gegen die Einschränkung offener KI-Modelle durch Regulierungen. Er fordert fairen Wettbewerb, um die Vormachtstellung der USA gegenüber chinesischen Entwicklungen zu behaupten.

Turnaround-Potenzial: Trotz des jüngsten Kurssprungs um 12 % hatte die Aktie im Jahresverlauf rund 29 % an Wert verloren, da Sorgen vor einer Verlangsamung im KI-Softwaremarkt umgingen. Die aktuellen Zahlen wischen diese Zweifel vorerst vom Tisch.

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🔍 Fazit: Jetzt die Palantir Aktie kaufen?

Palantir hat mit dem jüngsten Quartalsbericht bewiesen, dass es dem Unternehmen wie kaum einem zweiten KI-Akteur gelingt, die künstliche Intelligenz direkt in massives, hochprofitables Unternehmens- und Regierungswachstum zu übersetzen. Die Verdopplung des kommerziellen Geschäfts zeigt, dass die künstliche Intelligenz in der echten Wirtschaft angekommen ist.

Obwohl die Aktie nach den Zahlen bereits kräftig angezogen hat, untermauern die angehobenen Ganzjahresziele und die prall gefüllten Auftragsbücher das langfristige Kurspotenzial. Für Anleger, die im Bereich KI-Software führende Qualitäts-Aktien kaufen wollen, bleibt die Palantir Aktie ein hochdynamischer Kernwert im Depot.

Palantir Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 04.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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❓ FAQ zur Palantir Aktie

Warum ist die Palantir Aktie um 12 % gestiegen?

Palantir hat im zweiten Quartal alle Erwartungen der Analysten weit übertroffen. Der Umsatz stieg um 93 % auf 1,94 Milliarden US-Dollar und das bereinigte EPS lag mit 41 Cent deutlich über der Prognose von 35 Cent. Zudem wurde die Prognose für das Gesamtjahr drastisch angehoben.

Wie entwickelt sich das Geschäft abseits von Regierungsaufträgen?

Das kommerzielle Geschäft in den USA ist der stärkste Wachstumstreiber. Der Umsatz im US-Privatsektor stieg um 149 % auf 764 Millionen US-Dollar, während der Wert verbleibender kommerzieller Verträge in den USA auf 6,24 Milliarden US-Dollar kletterte.

Sollte man jetzt die Palantir Aktie kaufen?

Dank der führenden Stellung bei KI-Softwareplattformen, der rasanten Dynamik im Unternehmenskundenbereich und der angehobenen Prognose verfügt Palantir über hervorragende fundamentale Argumente. Anleger, die chancenorientiert Aktien kaufen möchten, finden in der Palantir Aktie ein Wachstumsinvestment mit starker Dynamik.