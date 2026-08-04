Nasdaq 100 Prognose heute: Bullisches Signal am 04.08.2026

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 28.529 Punkten. Der Index gab zum Wochenbeginn zunächst nach. Die Notierungen bröckelten sukzessive ab. Erst mit Aufnahme des offiziellen Handels konnte sich der Index stabilisieren. Nachdem das Tagestief formatiert war, ging es kontinuierlich aufwärts. Rücksetzer brachten direkt neue Käufer in den Markt.

► Nasdaq 100 WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100

📊 Nasdaq 100 aktuell: 3 Key Takeaways

Der Nasdaq 100 konnte sich an der SMA200 im Stundenchart stabilisieren und anschließend dynamisch über die SMA20 steigen.

Das kurzfristige Chartbild ist bullisch, während die übergeordnete Nasdaq 100 Analyse weiterhin neutral ausfällt.

Für heute wird eine Handelsspanne zwischen 28.738 und 29.337 Punkten erwartet. Das bullische Szenario erhält eine Wahrscheinlichkeit von 55%.

Unsere Nasdaq 100 Prognose für Dienstag, den 04.08.2026: Der Technologieindex hat sich zum Wochenauftakt deutlich erholt und startet am Dienstagmorgen mit einem bullischen kurzfristigen Chartbild. Oberhalb der SMA20 könnte die Aufwärtsbewegung in Richtung 29.060 Punkte und anschließend bis zur SMA200 im 4-Stunden-Chart weiterlaufen.

Nasdaq 100 aktuell: Kräftige Erholung zum Wochenauftakt

Der Nasdaq 100 notierte gestern Morgen bei 28.529 Punkten. Zum Wochenbeginn gab der Index zunächst nach, wobei die Notierungen sukzessive abbröckelten. Erst mit Aufnahme des offiziellen US-Handels konnte sich der Technologieindex stabilisieren.

Nachdem das Tagestief bei 28.206 Punkten ausgebildet worden war, setzte eine kontinuierliche Aufwärtsbewegung ein. Rücksetzer lockten unmittelbar neue Käufer in den Markt. Im Frühhandel am Dienstag konnte sich der Nasdaq 100 schließlich oberhalb der Marke von 28.800 Punkten etablieren.

Kursdaten 03.08.2026 31.07.2026 Tageshoch 28.855 Punkte 28.607 Punkte Tagestief 28.206 Punkte 27.963 Punkte Tagesschluss 28.790 Punkte 28.267 Punkte Tagesrange 649 Punkte 644 Punkte

Das prognostizierte Tageshoch lag bei 28.733 Punkten, tatsächlich erreichte der Nasdaq 100 mit 28.855 Punkten ein höheres Niveau. Das erwartete Tagestief von 28.338 Punkten wurde mit einem tatsächlichen Tief bei 28.206 Punkten ebenfalls unterschritten.

Betrachtungszeitraum: 08:00 bis 22:00 Uhr. Orange markiert eine Abweichung von bis zu 15 Punkten zur Prognose, Blau eine Abweichung von bis zu 25 Punkten.

Nasdaq 100 Analyse im Stundenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 04.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Nasdaq 100 startete gestern oberhalb der SMA20, die aktuell bei 28.747 Punkten verläuft. Im Chart ist deutlich zu erkennen, dass die SMA200 bei derzeit 28.261 Punkten den Index am Nachmittag stabilisieren konnte. Von dieser Durchschnittslinie aus ging es dynamisch über die SMA20, über der sich der Nasdaq 100 im weiteren Handelsverlauf festsetzen konnte. Damit hat sich das kurzfristige Chartbild aufgehellt und ist aktuell bullisch zu interpretieren. Solange der Nasdaq 100 per Stundenschluss über der SMA20 bleibt, könnte sich die laufende Aufwärtsbewegung fortsetzen. Mögliche Ziele auf der Oberseite liegen bei 29.060/75 Punkten, 29.475/90 Punkten und anschließend bei 29.895/910 Punkten.

Rücksetzer könnten sich zunächst an der SMA20 stabilisieren. Sollte diese Durchschnittslinie per Stundenschluss nicht halten, könnte die SMA50 bei aktuell 28.543 Punkten einen weiteren Support bieten. Um die laufende Aufwärtsbewegung nicht grundsätzlich infrage zu stellen, sollte spätestens im Bereich der SMA50 eine Erholung einsetzen. Setzt sich der Index per bestätigtem Stundenschluss unterhalb der SMA50 fest, wäre der Fokus wieder verstärkt auf die Unterseite zu richten.

Kurzfristige Nasdaq 100 Prognose: bullisch

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Übergeordnete Nasdaq 100 Analyse im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 04.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Nachdem der Nasdaq 100 im Juli zweimal an der SMA200 bei aktuell 29.216 Punkten gescheitert war, setzte eine deutliche Abwärtsbewegung ein. Zwischenzeitliche Erholungen konnten sich zunächst über die SMA20 bei derzeit 28.379 Punkten schieben. Für einen nachhaltigen Ausbruch über die SMA50 bei 28.216 Punkten reichte die Kraft zunächst jedoch nicht aus. Die Schwäche drückte den Index in der vergangenen Handelswoche bis in den Bereich des 23,6%-Retracements. Dort gelangen die Stabilisierung und eine anschließende Erholung. Zum Ende der Handelswoche konnte sich der Nasdaq 100 problemlos über die SMA20 schieben und bis an die SMA50 laufen. Zum Wochenbeginn wurde auch diese Durchschnittslinie verbindlich überwunden.

Durch diese Bewegung hat sich das übergeordnete Chartbild entspannt und ist aktuell neutral einzustufen. Solange der Nasdaq 100 oberhalb der SMA20 notiert, könnte sich die Erholung in Richtung der SMA200 fortsetzen. Bei einem Anlaufen dieser wichtigen Durchschnittslinie sollten die Kursmuster engmaschig beobachtet werden. Ihre hohe charttechnische Relevanz ist im Kursverlauf deutlich erkennbar. Rücksetzer könnten zunächst bis an die SMA20 reichen. Knapp darunter verläuft die SMA50, die zusätzlichen Support bieten dürfte. Um die laufende Erholung nicht infrage zu stellen, sollte eine mögliche Schwäche spätestens in diesem Bereich auslaufen.

Übergeordnete Nasdaq 100 Prognose: neutral

Nasdaq 100 Prognose heute: Ausblick für den 04.08.2026

Der Nasdaq 100 notiert am Dienstagmorgen bei 28.967 Punkten und damit 438 Punkte über dem Niveau des gestrigen Morgens. Entscheidend ist zunächst, ob sich der Index oberhalb dieser Ausgangsmarke behaupten kann.

Long-Szenario

Kann sich der Nasdaq 100 über 28.967 Punkten festsetzen, liegen die nächsten Anlaufziele bei 28.978/80, 28.995/97, 29.012/14, 29.035/37, 29.055/57, 29.071/73, 29.089/91 und 29.110/12 Punkten.

Oberhalb von 29.110/12 Punkten rücken 29.124/26, 29.144/46, 29.163/65, 29.185/87, 29.204/06, 29.219/21, 29.240/42, 29.260/62, 29.277/79, 29.293/95, 29.315/17, 29.335/37, 29.351/53, 29.374/76, 29.390/92 und 29.410/12 Punkte in den Fokus.

Short-Szenario

Kann sich der Nasdaq 100 nicht über 28.967 Punkten halten, wären Rücksetzer an die Bereiche 28.945/43, 28.923/21, 28.898/96, 28.870/68, 28.853/51, 28.833/31, 28.815/13, 28.795/93, 28.779/77, 28.759/57, 28.740/38, 28.723/21, 28.705/03, 28.685/83, 28.668/66 und 28.647/45 Punkte denkbar.

Unterhalb von 28.647/45 Punkten liegen die nächsten Ziele bei 28.629/27, 28.610/08, 28.593/91, 28.574/72, 28.555/53, 28.538/36, 28.521/19, 28.505/03, 28.478/76, 28.461/59, 28.442/40, 28.423/21, 28.404/02, 28.388/86, 28.364/62 und 28.340/38 Punkten.

Wichtige Widerstände und Unterstützungen

Nasdaq-100-Widerstände Nasdaq-100-Unterstützungen 29.048 Punkte 28.747 Punkte 29.138/96 Punkte 28.543 Punkte 29.216 Punkte 28.379 Punkte 29.320 Punkte 28.261/16 Punkte 29.623 Punkte 28.002 Punkte 27.812 Punkte

Erwartete Tagesrange und Wahrscheinlichkeiten

Auf Grundlage des aktuellen Setups rechnen wir für den Nasdaq 100 heute mit einer seitwärts bis aufwärts gerichteten Entwicklung. Die Einschätzung bezieht sich auf den Tagesschluss um 22:00 Uhr im Vergleich zum Tagesschluss des Vortages.

Wahrscheinlichkeit für das bullische Szenario: 55%

Wahrscheinlichkeit für das bärische Szenario: 45%

Erwartete obere Kursziele: 29.073 und 29.337 Punkte

Erwartete untere Kursziele: 28.813 und 28.738 Punkte

Die Prognose ist stets in Relation zum vorbörslichen Kursniveau zu betrachten.

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FAQ zur Nasdaq 100 Prognose

Wie lautet die Nasdaq 100 Prognose für heute?

Die kurzfristige Nasdaq 100 Prognose ist bullisch. Oberhalb der SMA20 bei 28.747 Punkten könnte der Index seine Aufwärtsbewegung fortsetzen. Das übergeordnete Chartbild bleibt zunächst neutral.

Welche Marke ist für den Nasdaq 100 heute entscheidend?

Die Ausgangsmarke liegt bei 28.967 Punkten. Kann sich der Index darüber etablieren, dürften zunächst die Bereiche um 29.048 und 29.110 Punkte angelaufen werden.

Wo liegen die wichtigsten Nasdaq-100-Unterstützungen?

Die wichtigsten Unterstützungen befinden sich bei 28.747, 28.543, 28.379 sowie im Bereich von 28.261/16 Punkten. Ein bestätigter Rückfall unter die SMA50 im Stundenchart würde das kurzfristige Bild eintrüben.

Wo liegen die nächsten Widerstände im Nasdaq 100?

Relevante Widerstände verlaufen bei 29.048, 29.138/96 und 29.216 Punkten. Besonders die SMA200 im 4-Stunden-Chart bei 29.216 Punkten besitzt eine hohe charttechnische Bedeutung.

Welche Tagesrange wird für den Nasdaq 100 erwartet?

Für den heutigen Handel wird eine Tagesrange zwischen 28.738 und 29.337 Punkten erwartet. Das bullische Szenario wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 55% leicht favorisiert.