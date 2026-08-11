Das Wichtigste in Kürze Tech-Druck & Intel-Kapitalerhöhung

Geopolitische Spannungen treiben den Ölpreis

Zinsentscheide & Zentralbanken im Fokus

In unserem heutigen Marktbericht zur Börse blicken wir auf die neuesten Entwicklungen an den weltweiten Finanzmärkten. Wer die Börse aktuell verfolgt, sieht eine Mischung aus verhaltenen US-Indizes, Druck auf den Halbleitersetor sowie steigenden geopolitischen Spannungen. Wall Street und Tech-Werte schwächeln Die US-Märkte beendeten die jüngste Handelssitzung mit leichten Verlusten. Der S&P 500 und der Dow Jones gaben geringfügig nach, während der technologielastige Nasdaq um etwa 0,3% nachgab. Besonders Halbleiter-Aktien erlebten einen schwächeren Handelstag. Papiere von Nvidia, AMD und Intel schlossen durchweg im Minus. Intel traf es dabei besonders hart: Die Aktie sackte um 4% ab, nachdem Pläne für eine Aktienemission im Umfang von 15 Milliarden US-Dollar bekannt wurden. Das Unternehmen beabsichtigt, mit den Mitteln den Ausbau der Chipherstellung zu finanzieren, was jedoch kurzfristig zu einer Verwässerung für bestehende Aktionäre führt. Börse aktuell in Asien: Gemischte Entwicklung An den asiatischen Handelsplätzen zeigt sich der Markt aktuell gespalten: Südkorea: Der KOSPI setzte seine Erholungskurs den zweiten Tag in Folge fort, angetrieben von einem kräftigen Kurssprung der Samsung-Aktie.

Japan: Der Nikkei 225 präsentierte sich stark und legte um rund 2% zu.

China: Die chinesischen Märkte stehen weiterhin unter Druck; der Hang Seng Index verlor etwa 0,8%. Geopolitik treibt Ölpreis: Spannungen in der Straße von Hormus Die geopolitische Lage bleibt ein dominierendes Thema für die Börse aktuell. Iran hat mehrere Bedingungen für eine Wiedereröffnung der Straße von Hormus genannt, darunter Entschädigungszahlungen, die Aufhebung von Sanktionen sowie ein Ende der US-Militäroperationen. Donald Trump verschärfte daraufhin die Haltung der USA gegenüber Teheran. Er betonte, dass die USA ebenfalls Entschädigungen für Amerikaner fordern werden, die in Konflikten mit dem Iran getötet oder schwer verletzt wurden – ein Punkt, der Teil zukünftiger Friedensverhandlungen sein soll. Die Aussichten auf eine rasche Einigung schwinden somit. In der Folge steigen die Ölpreise, da die Märkte befürchten, dass die Einschränkungen für den Schiffsverkehr in der Straße von Hormus länger andauern könnten. Edelmetalle und Kryptowährungen Bei den Edelmetallen zeigt der Trend zu Tagesbeginn leicht nach unten: Gold verliert rund 0,2% und fällt unter die Marke von 4.400 US-Dollar.

Silber gibt über 1,5% nach und wird unter 65 US-Dollar gehandelt. Der Kryptomarkt präsentiert sich hingegen etwas gefestigter. Sowohl Bitcoin als auch Ethereum starten mit moderaten Gewinnen in den Handelstag. Notenbanken im Blickfeld der Anleger Ein zentraler Bestandteil in jedem Marktbericht zur Börse sind die Entscheide der globalen Notenbanken: Australien (RBA): Die Reserve Bank of Australia beließ den Leitzins wie erwartet bei 4,35%. Obwohl die Inflation nach wie vor als zu hoch eingestuft wird, verschafften schwächere Wirtschafts- und Arbeitsmarktdaten der Notenbank Handlungsspielraum zum Abwarten. Weitere Zinserhöhungen bleiben jedoch nicht ausgeschlossen.

Japan (BoJ): Die Bank of Japan zieht für ihre Sitzung am 17. und 18. September zunehmend eine Zinserhöhung in Betracht, um der anhaltenden Inflation entgegenzuwirken. Dies stützt aktuell den japanischen Yen.

China (PBoC): Die People’s Bank of China verzichtete erstmals seit Juni darauf, dem Bankensystem zusätzliche Liquidität zuzuführen, da diese derzeit als ausreichend erachtet wird. Anleger behalten die Börse aktuell fest im Blick, da vor allem die Entscheidungen der Bank of Japan und die Entwicklung der Ölpreise die Märkte in den kommenden Tagen weiter maßgeblich beeinflussen dürften. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

gemäß unseren aktuellen Awards! BESTER Online-Broker laut BÖRSE ONLINE 2026 + CFD Broker des Jahres laut Brokerwahl

2026 + CFD Broker des Jahres laut Viele weitere Awards in Deutschland unterstreichen das Bild

Handeln Sie nicht irgendwo - Handeln Sie mit Vertrauen Aktien, ETF, Optionen und CFD bei XTB!

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 77% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.