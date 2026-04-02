Börse Aktuell: Markt News zu Iran-Konflikt, Ölpreis und globalen Aktienmärkten

Das Wichtigste in Kürze Geopolitik belastet Märkte

US-Dollar als sicherer Hafen

Inflationsrisiken im Fokus

Die aktuellen Markt News werden stark vom geopolitischen Umfeld dominiert. In einer Rede erklärte Donald Trump, dass die strategischen Ziele im Iran kurz vor dem Abschluss stehen und der Konflikt bald enden könnte. Gleichzeitig kündigte er jedoch weitere militärische Maßnahmen an, um die Operation abzuschließen. Aussagen über Bodentruppen oder diplomatische Lösungen blieben aus. Die Rede sollte beruhigend wirken, führte jedoch unmittelbar zu steigenden Ölpreisen und fallenden Aktienmärkten. Zusätzlich sorgte Trumps Haltung zur Straße von Hormus für Unsicherheit. Er forderte andere Staaten auf, die Sicherung der wichtigen Handelsroute selbst zu übernehmen. Diese Aussagen verstärken die Sorgen über mögliche Versorgungsengpässe und wirtschaftliche Risiken - ein zentrales Thema in den aktuellen Markt News. Aktienmärkte unter Druck - Börse aktuell mit deutlichen Verlusten Die Börse aktuell zeigt eine klare Risikoaversion. Besonders betroffen sind US-Indizes: Russell 2000: -1,9%

Nasdaq: -1,6%

S&P 500: -1,3%

Dow Jones: -1,15% Die Verluste spiegeln die zunehmende Unsicherheit wider. Vor allem wachstumsstarke und kleinere Unternehmen geraten unter Druck. Asien schwach - Markt News zeigen globale Auswirkungen Auch in Asien verschlechtert sich die Stimmung deutlich: KOSPI: -3,7%

Nikkei 225: -2%

Hang Seng: -1%

ASX 200: -1,1% Steigende Energiepreise belasten besonders importabhängige Volkswirtschaften. Gleichzeitig wachsen Inflationsängste, was restriktivere Maßnahmen der Zentralbanken wahrscheinlicher macht. Rohstoffe und Ölpreis im Fokus der Börse aktuell Der Ölmarkt reagiert besonders stark: Brent-Öl steigt um rund 6,7% auf 107 USD Damit werden die Verluste der letzten Tage nahezu vollständig ausgeglichen. Gleichzeitig geraten Edelmetalle unter Druck: Gold: -2,2% auf 4.650 USD

Silber: -5,35% auf 71 USD Diese Entwicklung zeigt eine Umschichtung in sichere Liquidität statt klassischer Absicherungsinstrumente. Devisenmarkt: US-Dollar dominiert die Markt News Am Devisenmarkt gewinnt der US-Dollar weiter an Stärke: USD-Index: +0,5%

AUD/USD, NZD/USD: -0,7%

USD/CHF: +0,65%

GBP/USD: -0,6%

EUR/USD: -0,5% auf 1,1535 Die Bewegung wird durch steigende Risikoaversion und Unsicherheit über weitere US-Maßnahmen im Iran angetrieben. Geldpolitik bleibt stabil trotz Unsicherheit Alberto Musalem von der St. Louis Fed betonte, dass aktuell keine abrupten Änderungen in der Geldpolitik notwendig seien. Die bestehenden Zinssätze gelten weiterhin als angemessen, insbesondere vor dem Hintergrund inflationsbedingter Risiken durch den Iran-Konflikt. Fazit: Börse aktuell bleibt stark geopolitisch getrieben Die aktuellen Markt News zeigen klar, dass geopolitische Spannungen derzeit der wichtigste Treiber für die Börse sind. Ölpreise, Währungen und Aktienmärkte reagieren sensibel auf jede neue Entwicklung. Anleger sollten weiterhin mit erhöhter Volatilität rechnen. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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