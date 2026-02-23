Börse Aktuell: DAX und Euro Stoxx unter Druck – Marktbericht Börse zu neuen US-Zöllen

Das Wichtigste in Kürze Neue US-Zölle belasten die Märkte

Einzelwerte mit starken Ausschlägen

Konjunkturdaten senden gemischte Signale

Die europäischen Aktienmärkte starten schwächer in die neue Woche. Laut aktuellen Entwicklungen kündigte US-Präsident Donald Trump einen einheitlichen globalen Zollsatz von 15 % an, der ab sofort gilt. Diese Entscheidung folgt auf ein Urteil des Obersten Gerichtshofs, das zuvor Teile des alten Zollsystems blockiert hatte und kurzfristig für bessere Stimmung an der Börse gesorgt hatte. Mit der erneuten Verschärfung nimmt die Unsicherheit im internationalen Handel wieder zu. Anleger sorgen sich um die Auswirkungen auf das globale Wachstum und die Inflationserwartungen. Auch die US-Futures signalisieren zum Wochenstart eine schwächere Tendenz. Marktbericht Börse: DAX und Euro Stoxx unter Druck Im aktuellen Marktbericht Börse zeigen sich die wichtigsten europäischen Indizes überwiegend im Minus: Euro Stoxx 50 verliert rund 0,20 %.

DAX gibt etwa 0,44 % nach und reagiert damit besonders sensibel auf handelspolitische Risiken.

Der französische Leitindex notierte zwischenzeitlich auf einem neuen Rekordhoch, dreht jedoch ins Minus (aktuell rund -0,25 %).

Der britische Leitindex verliert rund 0,25 %.

Der breite Stoxx 600 sinkt um etwa 0,30 %, wobei die Mehrheit der Sektoren im negativen Bereich notiert. Besonders unter Druck stehen Industrieunternehmen mit hoher internationaler Handelsabhängigkeit. Einzelwerte im Fokus der Börse Aktuell Trotz der insgesamt schwachen Marktstimmung zeigen einzelne Aktien deutliche Bewegungen: Kering steigt um rund 3,30 %,

LVMH legt um etwa 1,50 % zu und stützt zeitweise den französischen Markt.

Luft- und Raumfahrt- sowie Rüstungswerte wie Airbus und Thales tendieren dagegen schwächer. Deutlich unter Druck steht Novo Nordisk mit einem Minus von über 12 %, nachdem das Adipositas-Medikament CagriSema in einer klinischen Studie den primären Endpunkt nicht erreichte. Dies verstärkt die Sorgen vor wachsender Konkurrenz. Johnson Matthey verliert mehr als 16 %, nachdem der Verkaufspreis der Sparte Catalyst Technologies gesenkt wurde. Positiv hebt sich JD Sports mit einem Kursplus von 5,00 % hervor. Das Unternehmen kündigte ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 200 Millionen Pfund an. Rolls-Royce gibt rund 1,20 % nach – Anleger positionieren sich vor der anstehenden Veröffentlichung der Geschäftszahlen. Konjunkturdaten stabilisieren teilweise – Börse Aktuell im Spannungsfeld Trotz der erhöhten Volatilität liefern Konjunkturdaten vorsichtige Signale der Stabilisierung: Der Ifo-Geschäftsklimaindex in Deutschland steigt im Februar auf 88,6 Punkte. Das ist der höchste Stand seit August und liegt leicht über den Erwartungen.

