Figma Aktie nach Zahlen +15 %, Umsatz +40 %, Prognose über Erwartungen - jetzt Aktien kaufen trotz Nettoverlust?

Die Figma Aktie sorgt nach starken Quartalszahlen für Aufsehen: Im nachbörslichen Handel legte das Papier um rund 15 % zu. Der Hersteller von Design-Software übertraf sowohl beim Umsatz als auch beim bereinigten Gewinn die Erwartungen der Wall Street.

Doch trotz des starken Wachstums meldete das Unternehmen einen hohen Nettoverlust. Für Anleger stellt sich damit die zentrale Frage: Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um Figma Aktien zu kaufen – oder bleibt das Risiko zu hoch?

► Figma WKN: A41DRC | ISIN: US3168411052 | Ticker: FIG.US

geschrieben von Jens Klatt

🔑 Drei Key Takeaways zur Figma Aktie

📈 Umsatz +40 % im Q4: 303,8 Mio. USD statt erwarteter 293,15 Mio. USD

💰 Gewinn über Erwartungen: 8 Cent je Aktie (bereinigt) vs. 7 Cent erwartet

🔮 Starker Ausblick: Q1-Umsatz 315–317 Mio. USD, deutlich über Analystenschätzung

📊 Quartalszahlen: Starkes Wachstum, aber hoher Nettoverlust

Im vierten Quartal erzielte Figma einen Umsatz von 303,8 Millionen US-Dollar, was einem Wachstum von 40 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Der bereinigte Gewinn lag bei 8 Cent je Aktie, während Analysten lediglich 7 Cent erwartet hatten.

Allerdings meldete das Unternehmen einen Nettoverlust von 226,6 Millionen US-Dollar oder 44 Cent je Aktie – nach einem Nettogewinn im Vorjahresquartal.

👉 Operativ stark – bilanziell jedoch belastet.

🚀 Prognose 2026: Deutlich über Markterwartung

Figma erwartet für das erste Quartal einen Umsatz von 315 bis 317 Millionen US-Dollar, während Analysten lediglich 292 Millionen US-Dollar prognostiziert hatten.

Für das Gesamtjahr 2026 rechnet das Unternehmen mit:

📊 Umsatz: 1,366–1,374 Milliarden USD

📈 Wachstum: rund 30 %

💼 Bereinigtes Betriebsergebnis: 100–110 Mio. USD

Auch hier lag die Prognose deutlich über dem Konsens von 1,29 Milliarden USD Umsatz.

🔁 Kundenbindung als Stärke der Figma Aktie

Ein besonders positives Signal ist die steigende Nettodollar-Bindung:

Bei Kunden mit mindestens 10.000 USD Jahresumsatz stieg die Kennzahl von 131 % auf 136 %.

Das bedeutet:

Bestehende Kunden bleiben nicht nur – sie geben sogar mehr aus.

CEO Dylan Field betonte zudem, dass Software insgesamt weiter wachsen werde, auch wenn der Wettbewerb durch generative KI intensiver werde.

⚠️ Marktumfeld: KI als Risiko und Chance

Investoren sorgen sich zunehmend, dass generative KI-Tools das Wachstum klassischer Softwareunternehmen beeinträchtigen könnten.

Die Figma Aktie war im laufenden Jahr bereits um rund 35 % gefallen, während der breitere Software-ETF rund 22 % verlor.

👉 Die jüngste Kurserholung könnte daher auch eine technische Gegenbewegung sein.

⚖️ Figma Aktie: Jetzt Aktien kaufen?

✅ Chancen

Starkes Umsatzwachstum

Deutlich angehobene Prognose

Hohe Kundenbindung

Marktführerschaft im Design-Segment

⚠️ Risiken

Hoher Nettoverlust

Intensiver Wettbewerb durch KI

Hohe Volatilität im Softwaresektor

👉 Wer Aktien kaufen möchte und auf strukturelles Wachstum im SaaS- und Designbereich setzt, könnte die Figma Aktie als wachstumsstarken, aber risikoreichen Kandidaten betrachten.

🧠 Fazit: Wachstumswert mit erhöhter Volatilität

Die Figma Aktie liefert starkes Umsatzwachstum und eine überzeugende Prognose – trotz eines hohen Nettoverlusts.

Langfristig bleibt das Unternehmen im Software- und Designmarkt gut positioniert. Kurzfristig jedoch könnten KI-Wettbewerb und Profitabilitätsfragen für Schwankungen sorgen.

👉 Für risikobereite Anleger, die gezielt Aktien kaufen, bleibt Figma ein spannender Wachstumswert mit erhöhtem Volatilitätsprofil.

Figma Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

❓ FAQ zur Figma Aktie

❓ Ist die Figma Aktie aktuell kaufenswert?

Die Figma Aktie kann für wachstumsorientierte Anleger interessant sein, da das Unternehmen stark steigende Umsätze und eine angehobene Prognose meldet. Wer Aktien kaufen möchte, sollte jedoch die hohe Volatilität und den zuletzt gemeldeten Nettoverlust berücksichtigen.

❓ Warum ist die Figma Aktie zuletzt gestiegen?

Die Aktie legte nachbörslich deutlich zu, nachdem Figma sowohl Umsatz als auch bereinigten Gewinn über den Erwartungen der Analysten veröffentlichte.

❓ Wie entwickelt sich das Wachstum bei Figma?

Figma verzeichnete im vierten Quartal ein Umsatzwachstum von 40 % gegenüber dem Vorjahr. Zudem wurde die Jahresprognose angehoben, was auf anhaltende Nachfrage nach Design- und Kollaborationssoftware hindeutet.

❓ Welche Risiken bestehen bei der Figma Aktie?

Zu den wichtigsten Risiken zählen ein hoher Nettoverlust, zunehmender Wettbewerb im Bereich KI-gestützter Softwarelösungen sowie die generell hohe Schwankungsanfälligkeit von Tech-Aktien.

❓ Für welche Anleger eignet sich die Figma Aktie?

Die Figma Aktie eignet sich vor allem für Anleger, die gezielt Aktien kaufen und auf langfristiges Wachstum im SaaS- und Design-Segment setzen möchten – bei entsprechender Risikobereitschaft.