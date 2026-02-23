Porsche Automobil Holding Prognose: Aktie unter den DAX Gewinnern – Chartanalyse & Ausblick

- Stärkster DAX Gewinner am Freitag
- Charttechnisch entscheidende Marken im Fokus
- Kurzfristige Richtung offen – Bestätigung entscheidend
- Stärkster DAX Gewinner am Freitag
- Charttechnisch entscheidende Marken im Fokus
- Kurzfristige Richtung offen – Bestätigung entscheidend
Per Xetra-Schluss am Freitag (20.02.2026) notierten 35 Aktien im Plus, während 5 Werte mit Abschlägen aus dem Handel gingen. An der Spitze der DAX Gewinner stand die Porsche Automobil Holding (PAH3) mit einem Kursplus von 2,75 Prozent.
Ebenfalls stark präsentierten sich Siemens Healthineers mit 2,09 Prozent und SAP mit 2,00 Prozent Kursgewinn. Die Porsche Automobil Holding setzte sich damit als klarer Tagesgewinner im DAX durch.
► Porsche Automobil Holding WKN: PAH003 | ISIN: DE000PAH0038 | Ticker: PAH3
🔑 Drei Key Takeaways – DAX heute
-
Stärkster DAX Gewinner am Freitag:
Die Porsche Automobil Holding führte mit einem Plus von 2,75 Prozent die DAX Gewinner an und zeigte kurzfristige relative Stärke.
-
Charttechnisch entscheidende Marken im Fokus:
Im Tageschart bleibt die Zone um SMA20 und SMA200 eine zentrale Unterstützungsregion, während auf der Oberseite insbesondere die SMA50 sowie die SMA200 im 4h-Chart als relevante Widerstände gelten.
-
Kurzfristige Richtung offen – Bestätigung entscheidend:
Wird der jüngste Ausbruch bestätigt, besteht Potenzial in Richtung 37,68–37,87 EUR. Ein Rückfall unter die SMA200 würde dagegen das Risiko neuer Tiefs erhöhen.
Chartanalyse Porsche Automobil Holding – Tageschart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Tageschart zeigt sich, dass sich die Aktie bis Mitte März dynamisch erholen konnte. Der Aufwärtsimpuls erfolgte im Bereich der SMA50 (37,87 EUR) sowie der SMA20 (36,03 EUR). Rücksetzer wurden spätestens im Umfeld der SMA50 aufgefangen.
Die Bewegung lief zunächst an die SMA200 (35,98 EUR), die im weiteren Verlauf mehrfach angelaufen wurde. Erst im November gelang der nachhaltige Ausbruch über diese langfristig relevante Durchschnittslinie.
Gewinnmitnahmen im Dezember führten zu einem Rücksetzer unter SMA20 und SMA50. Auffällig ist jedoch die Stabilisierung im Bereich der SMA200. In den vergangenen Handelswochen bewegte sich die Aktie seitwärts um diese Marke, während die SMA20 von oben Druck ausübte.
Mit der starken grünen Tageskerze am Freitag konnte sich die Aktie kurzfristig befreien. Allerdings erfolgte kein Schlusskurs am Tageshoch.
Porsche Automobil Holding Prognose – Daily
Bestätigt sich der Freitagsschlusskurs, könnte sich die Aufwärtsbewegung in Richtung SMA50 fortsetzen. Diese Durchschnittslinie bleibt ein zentraler Widerstand, dessen Relevanz sich klar aus dem Chartbild ableiten lässt.
Wird der Anstieg hingegen nicht bestätigt, dürfte ein Rücklauf in Richtung SMA20 und SMA200 folgen. Beide Linien liegen eng beieinander und bilden eine potenzielle Unterstützungszone. Ein Schlusskurs unter der SMA200 würde den jüngsten Anstieg als Fehlausbruch interpretieren lassen.
Übergeordnete Einschätzung Daily: neutral
YouTube Trading Videos
Chartanalyse im 4h-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4h-Chart wird deutlich, dass die Aktie im November zunächst die SMA200 (37,68 EUR) sowie anschließend SMA50 (35,94 EUR) und SMA20 (35,97 EUR) überwinden konnte. Nach dem Dezemberhoch kam es zu Gewinnmitnahmen und einem Rückfall unter die kurzfristigen Durchschnittslinien.
In den vergangenen Handelstagen stabilisierte sich der Wert an der SMA20, die als belastbarer Support fungierte. Am Freitag erfolgte schließlich der Ausbruch nach oben. Die Aktie etablierte sich über SMA20 und SMA50, was das kurzfristige Chartbild aufhellt.
Porsche Automobil Holding Prognose – 4h
Setzt sich die Bewegung fort, könnte die SMA200 erneut angelaufen werden. Auch hier gilt: Kursmuster im Bereich dieser Linie sollten engmaschig beobachtet werden.
Rücksetzer hätten im Bereich von SMA20 und SMA50 gute Stabilisierungschancen. Ein erneuter Bruch dieser Marken würde hingegen das Risiko neuer Tiefs erhöhen.
Übergeordnete Einschätzung 4h: neutral
Tagesprognose: abwärts
Wichtige Kursmarken der Porsche Automobil Holding Aktie
Widerstände
-
37,15 EUR (Gap)
-
37,62 EUR (Gap)
-
37,68 EUR
-
37,87 EUR
-
38,64 EUR
-
39,32 EUR
Unterstützungen
-
36,24 EUR
-
36,17 EUR
-
36,03 EUR
-
35,98 EUR
-
35,97 EUR
-
35,94 EUR
-
35,70 EUR
-
34,82 EUR
Fazit: Porsche Automobil Holding unter den DAX Gewinnern mit kurzfristigem Potenzial
Die Aktie der Porsche Automobil Holding gehörte zuletzt klar zu den DAX Gewinnern. Technisch bleibt das Chartbild sowohl im Tages- als auch im 4h-Chart neutral, mit kurzfristigem Erholungspotenzial.
Entscheidend für die weitere Porsche Automobil Holding Prognose wird sein, ob sich die Aktie nachhaltig über den kurzfristigen Durchschnittslinien etablieren kann oder ob ein Rückfall unter die SMA200 neue Abwärtsdynamik auslöst.
AKTIEN GRATIS HANDELN!*
- *XTB streicht deine Orderkommission bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro!
- Nicht investiertes Kapital wird sogar verzinst!
- BESTER Kundenservice inklusive! Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat
- XTB: Die Investment App, bei der dein Geld für dich arbeitet!
- Hier mehr erfahren
US Börsenstart: Nvidia-Quartalszahlen im Fokus | Nasdaq 100 und S&P 500 steigen
Deutsche Wohnen AKTIE 🔴 Analyse und Einschätzung für Investoren
Novo Nordisk Aktie stürzt ab: Jetzt Aktien kaufen nach 15 %-Crash? 💉
DAX Verlierer: Fresenius Medical Care Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.