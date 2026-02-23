Porsche Automobil Holding Prognose: Aktie unter den DAX Gewinnern – Chartanalyse & Ausblick

Per Xetra-Schluss am Freitag (20.02.2026) notierten 35 Aktien im Plus, während 5 Werte mit Abschlägen aus dem Handel gingen. An der Spitze der DAX Gewinner stand die Porsche Automobil Holding (PAH3) mit einem Kursplus von 2,75 Prozent.

Ebenfalls stark präsentierten sich Siemens Healthineers mit 2,09 Prozent und SAP mit 2,00 Prozent Kursgewinn. Die Porsche Automobil Holding setzte sich damit als klarer Tagesgewinner im DAX durch.

► Porsche Automobil Holding WKN: PAH003 | ISIN: DE000PAH0038 | Ticker: PAH3

🔑 Drei Key Takeaways – DAX heute

Stärkster DAX Gewinner am Freitag:

Die Porsche Automobil Holding führte mit einem Plus von 2,75 Prozent die DAX Gewinner an und zeigte kurzfristige relative Stärke.

Charttechnisch entscheidende Marken im Fokus:

Im Tageschart bleibt die Zone um SMA20 und SMA200 eine zentrale Unterstützungsregion, während auf der Oberseite insbesondere die SMA50 sowie die SMA200 im 4h-Chart als relevante Widerstände gelten.

Kurzfristige Richtung offen – Bestätigung entscheidend:

Wird der jüngste Ausbruch bestätigt, besteht Potenzial in Richtung 37,68–37,87 EUR. Ein Rückfall unter die SMA200 würde dagegen das Risiko neuer Tiefs erhöhen.

Chartanalyse Porsche Automobil Holding – Tageschart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart zeigt sich, dass sich die Aktie bis Mitte März dynamisch erholen konnte. Der Aufwärtsimpuls erfolgte im Bereich der SMA50 (37,87 EUR) sowie der SMA20 (36,03 EUR). Rücksetzer wurden spätestens im Umfeld der SMA50 aufgefangen.

Die Bewegung lief zunächst an die SMA200 (35,98 EUR), die im weiteren Verlauf mehrfach angelaufen wurde. Erst im November gelang der nachhaltige Ausbruch über diese langfristig relevante Durchschnittslinie.

Gewinnmitnahmen im Dezember führten zu einem Rücksetzer unter SMA20 und SMA50. Auffällig ist jedoch die Stabilisierung im Bereich der SMA200. In den vergangenen Handelswochen bewegte sich die Aktie seitwärts um diese Marke, während die SMA20 von oben Druck ausübte.

Mit der starken grünen Tageskerze am Freitag konnte sich die Aktie kurzfristig befreien. Allerdings erfolgte kein Schlusskurs am Tageshoch.

Porsche Automobil Holding Prognose – Daily

Bestätigt sich der Freitagsschlusskurs, könnte sich die Aufwärtsbewegung in Richtung SMA50 fortsetzen. Diese Durchschnittslinie bleibt ein zentraler Widerstand, dessen Relevanz sich klar aus dem Chartbild ableiten lässt.

Wird der Anstieg hingegen nicht bestätigt, dürfte ein Rücklauf in Richtung SMA20 und SMA200 folgen. Beide Linien liegen eng beieinander und bilden eine potenzielle Unterstützungszone. Ein Schlusskurs unter der SMA200 würde den jüngsten Anstieg als Fehlausbruch interpretieren lassen.

Übergeordnete Einschätzung Daily: neutral

Chartanalyse im 4h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart wird deutlich, dass die Aktie im November zunächst die SMA200 (37,68 EUR) sowie anschließend SMA50 (35,94 EUR) und SMA20 (35,97 EUR) überwinden konnte. Nach dem Dezemberhoch kam es zu Gewinnmitnahmen und einem Rückfall unter die kurzfristigen Durchschnittslinien.

In den vergangenen Handelstagen stabilisierte sich der Wert an der SMA20, die als belastbarer Support fungierte. Am Freitag erfolgte schließlich der Ausbruch nach oben. Die Aktie etablierte sich über SMA20 und SMA50, was das kurzfristige Chartbild aufhellt.

Porsche Automobil Holding Prognose – 4h

Setzt sich die Bewegung fort, könnte die SMA200 erneut angelaufen werden. Auch hier gilt: Kursmuster im Bereich dieser Linie sollten engmaschig beobachtet werden.

Rücksetzer hätten im Bereich von SMA20 und SMA50 gute Stabilisierungschancen. Ein erneuter Bruch dieser Marken würde hingegen das Risiko neuer Tiefs erhöhen.

Übergeordnete Einschätzung 4h: neutral

Tagesprognose: abwärts

Wichtige Kursmarken der Porsche Automobil Holding Aktie

Widerstände

37,15 EUR (Gap)

37,62 EUR (Gap)

37,68 EUR

37,87 EUR

38,64 EUR

39,32 EUR

Unterstützungen

36,24 EUR

36,17 EUR

36,03 EUR

35,98 EUR

35,97 EUR

35,94 EUR

35,70 EUR

34,82 EUR

Fazit: Porsche Automobil Holding unter den DAX Gewinnern mit kurzfristigem Potenzial

Die Aktie der Porsche Automobil Holding gehörte zuletzt klar zu den DAX Gewinnern. Technisch bleibt das Chartbild sowohl im Tages- als auch im 4h-Chart neutral, mit kurzfristigem Erholungspotenzial.

Entscheidend für die weitere Porsche Automobil Holding Prognose wird sein, ob sich die Aktie nachhaltig über den kurzfristigen Durchschnittslinien etablieren kann oder ob ein Rückfall unter die SMA200 neue Abwärtsdynamik auslöst.

