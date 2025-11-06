Börse Aktuell & Marktbericht Börse – US-Aktien, Asienmärkte, Öl & Gold im Fokus

Das Wichtigste in Kürze Gemischte Gewinne im Technologiesektor: Qualcomm übertraf die Prognosen, verlor jedoch nach Börsenschluss aufgrund einer hohen Steuerabschreibung an Wert; Arm legte aufgrund starker Umsätze und Prognosen zu.

übertraf die Prognosen, verlor jedoch nach Börsenschluss aufgrund einer hohen Steuerabschreibung an Wert; legte aufgrund starker Umsätze und Prognosen zu. Dollar schwächt sich ab: Der US-Dollar verlor an Boden, wodurch der EUR/USD wieder über 1,15 stieg.

Der US-Dollar verlor an Boden, wodurch der wieder über 1,15 stieg. China signalisiert Einhaltung: China tätigte seinen ersten Kauf von US-Weizen seit über einem Jahr, was als positiver Schritt für die Handelsbeziehungen gewertet wurde.

✅ Drei Key Takeaways US-Börsen erholen sich leicht:

Der S&P 500 und Nasdaq legten moderat zu, bleiben aber anfällig für Rücksetzer – Anleger warten auf neue geldpolitische Signale.

Rohstoffe und Währungen in Bewegung:

Ölpreise stabilisieren sich unter 60 USD, Gold und Silber steigen leicht. Gleichzeitig verliert der US-Dollar an Stärke, was Rohstoffe unterstützt.

Unternehmenszahlen treiben Märkte:

Starke Quartalsberichte von Qualcomm, Arm und Snapchat beleben die Technologiewerte, während geopolitische Themen (China, Venezuela, BoJ) für Unsicherheit sorgen. Die US-Börsen konnten im gestrigen Handel einen Teil ihrer jüngsten Verluste wettmachen. Der S&P 500 legte um 0,37 % zu, während der Nasdaq um 0,65 % stieg. Dennoch gaben die Futures im Verlauf einen Teil der Gewinne wieder ab – ein gemischtes Signal für die heutige Eröffnung. Marktbericht Börse Asien: Uneinheitliche Entwicklung An den asiatischen Börsen zeigte sich ein gemischtes Bild. Der Nikkei 225 fiel um 0,5 %, während die chinesischen Indizes (CHN.Cash und CH50) über 1 % zulegten. Anleger reagierten auf neue Konjunkturmaßnahmen der chinesischen Regierung sowie stabile Exportzahlen. Rohstoffe im Fokus: Öl und Edelmetalle Ölpreise zeigen eine leichte Erholung von 0,35 %, bleiben aber mit einem WTI-Preis unter 60 USD weiter unter Druck.

Gold stieg um 0,2 % und notiert knapp unter der Marke von 4.000 USD, während Silber mit +0,7 % die 48 USD-Marke überschritt. Anleger suchen weiterhin Sicherheit in Edelmetallen. Devisenmarkt: US-Dollar schwächer Der US-Dollar verliert an Stärke. Das EUR/USD-Paar kletterte wieder über 1,15, AUD/USD über 0,65 und GBP/USD verteidigt die Marke von 1,30. Diese Entwicklung stützt die Rohstoffpreise und Aktienmärkte außerhalb der USA. Unternehmensnachrichten – Marktbericht Börse Qualcomm überraschte positiv mit einem Umsatz von 11,27 Mrd. USD (10 % YoY-Steigerung) und einem bereinigten EPS von 3,00 USD. Trotz eines einmaligen Steuereffekts von 5,7 Mrd. USD, der zu einem GAAP-Verlust führte, blieb die Prognose stark. Die Aktie fiel nachbörslich um 3 %. Arm Holdings glänzte mit einem Umsatzplus von 34 % auf 1,14 Mrd. USD und einem EPS von 0,39 USD. Der Ausblick für Q3 übertraf die Erwartungen, was die Aktie nachbörslich um 4,5 % steigen ließ. Snapchat sprang um 14 % nach oben, nachdem eine Partnerschaft mit Perplexity AI bekannt wurde. Ziel ist die Integration von KI-gestützten Such- und Analysetools. Wirtschaft & Politik: Neue Impulse für die Börse China kaufte erstmals seit über einem Jahr US-Weizen (120.000 Tonnen). Das signalisiert Entspannung in den Handelsbeziehungen.

Morgan Stanley erhöhte die Ölpreisprognose für 2026 auf 60 USD und lobte die Disziplin der OPEC+ .

Donald Trump überlegt eine Reaktion auf die Spannungen in Venezuela – politische Unsicherheit sorgt für Marktvolatilität.

TD Securities erwartet eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung bei der heutigen Zentralbanksitzung.

In Japan warnt die Regierungskoalition vor einem BoJ-Zinsschritt , der Unternehmen verunsichern könnte.

OpenAI strebt ein gigantisches US-Kreditprogramm über 1 Billion USD an, um seine KI-Infrastruktur auszubauen.

Die EZB-Geldmarktkonferenz beginnt heute mit Reden führender Notenbankvertreter.

Fazit – Börse Aktuell Der heutige Marktbericht Börse zeigt: Trotz geopolitischer Unsicherheiten und gemischter Daten bleibt das Anlegerinteresse hoch. Technologieaktien und Rohstoffe stehen im Fokus, während Währungsbewegungen zusätzliche Impulse für die kommenden Handelstage liefern.

