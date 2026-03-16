Börse Aktuell: Marktbericht Börse - Öl über $100, geopolitische Spannungen treiben Märkte

Die US-Aktienmärkte zeigen sich zum Wochenstart stabiler und holen einen Teil der Verluste aus der vergangenen Woche auf. Dennoch bleibt die Lage angespannt, da neue geopolitische Entwicklungen im Nahen Osten die Risikobereitschaft der Anleger dämpfen.

Der S&P 500 gewinnt aktuell rund 0,4%, während der Russell 2000 etwa 0,6% zulegt. Trotz dieser Erholung bleibt ein nachhaltiger Aufwärtstrend unsicher, da die Eskalation rund um den Iran weiterhin ein bedeutender Risikofaktor für die globale Börsenentwicklung darstellt.

Ölmarkt im Fokus des Marktbericht Börse

Der Ölpreis steht derzeit im Mittelpunkt der Finanzmärkte. Brent-Rohöl steigt um weitere 1% auf nahezu 105 US-Dollar, nachdem ein Angriff auf die strategisch wichtige Kharg Island gemeldet wurde. Über diese Anlage laufen rund 90% der iranischen Ölexporte.

Weltweit wurden inzwischen rund 400 Millionen Barrel strategischer Reserven freigegeben. Zum Vergleich: Die globale Nachfrage liegt bei etwa 100 Millionen Barrel pro Tag.

Zusätzlich erhöhen geopolitische Spannungen die Unsicherheit an den Märkten. US-Präsident Trump drängt NATO und China zu einer gemeinsamen Überwachung der Straße von Hormus. Gleichzeitig droht er mit der Absage eines geplanten Gipfeltreffens mit Xi Jinping.

Weitere Eskalationssignale kamen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, wo ein Drohnenangriff auf Treibstofftanks in Dubai zu Flugausfällen führte.

Politische Spannungen im Nahen Osten belasten die Märkte

Der iranische Botschafter in Riad forderte eine „ernsthafte Überprüfung“ der regionalen Beziehungen und kritisierte die starke Abhängigkeit von externen Mächten während des Konflikts mit den USA und Israel.

Seit dem 28. Februar wurden über 2.000 Angriffe in der Region registriert, während Teheran weiterhin bestreitet, saudische Ölinfrastruktur angegriffen zu haben. Saudi-Arabien betont gleichzeitig, dass sein Territorium nicht für militärische Aggressionen genutzt werden soll.

Die zunehmende Frustration der Golfstaaten zeigt, wie stark der Konflikt inzwischen die gesamte Region destabilisiert.

Asiatische Börsen starten schwächer in die Woche

Auch die asiatischen Märkte spiegeln die Unsicherheit wider. Höhere Ölpreise und geopolitische Risiken belasteten die Aktienmärkte zum Wochenbeginn.

Nikkei 225: -0,1% (nach einem Tagestief von -1,2%)

Shanghai Composite: -0,4% trotz starker Konjunkturdaten

KOSPI: +1,2% nach deutlicher Erholung vom Tagestief

Starke Konjunkturdaten aus China

Die chinesische Wirtschaft startet mit überraschend starken Daten ins Jahr 2026.

Industrieproduktion: +6,3% im Jahresvergleich (Erwartung: 5,3%)

Einzelhandelsumsätze: +2,8% im Jahresvergleich (Erwartung: 2,6%)

Anlageinvestitionen: +1,8%

Gleichzeitig bleiben strukturelle Risiken bestehen. Die Arbeitslosenquote liegt bei 5,3%, während die Investitionen im Immobiliensektor um 11,1% im Jahresvergleich gefallen sind.

Die Eskalation im Iran könnte zudem Handelsströme und Energiepreise beeinflussen, was Peking möglicherweise dazu veranlasst, geplante Zinssenkungen zu verschieben.

Schwäche im neuseeländischen Dienstleistungssektor

Neuseelands Dienstleistungssektor rutschte im Februar wieder in die Kontraktion. Der PSI-Index fiel auf 48,0 Punkte.

Rund 56,4% der Unternehmen berichten von negativer Stimmung, vor allem aufgrund der Auswirkungen der Inflation und schwacher Nachfrage. Dies steht im Kontrast zu den zuletzt optimistischeren Daten aus dem verarbeitenden Gewerbe.

Devisenmarkt: Dollar stabil, Antipoden-Währungen erholen sich

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollar Index weitgehend unverändert. Die größte Volatilität kommt derzeit von den Antipoden-Währungen.

AUDUSD: +0,25%

NZDUSD: +0,25%

EURUSD: nahezu unverändert bei 1,1427

Rohstoffe: Gold stabil, Silber korrigiert

Bei den Edelmetallen zeigt sich ein gemischtes Bild.

Silber: -0,8% auf 80 USD je Unze

Gold: -0,05% auf 5025 USD

Platin: +1,1%

Palladium: +1,1%

Kryptowährungen setzen Erholung fort

Auch der Kryptomarkt zeigt sich zum Wochenstart freundlich.

Bitcoin: +1,5% auf 73.800 USD

Ethereum: +3,8% auf 2.270 USD

Die moderate Erholung deutet darauf hin, dass Anleger wieder vorsichtig Risiko aufnehmen, obwohl geopolitische Unsicherheiten weiterhin eine wichtige Rolle für die globale Börsenentwicklung spielen.

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