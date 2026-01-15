Börse Aktuell: US-Futures im Plus – TSMC treibt Tech | Marktbericht Börse

Das Wichtigste in Kürze US-Börsen im Aufwind dank TSMC

Asien und China bleiben Belastungsfaktoren

Korrektur bei Rohstoffen und Kryptowährungen

Die Börse aktuell zeigt sich zum Wochenstart freundlicher: US-Aktienindex-Futures erholen sich nach zwei schwächeren Handelstagen. Unterstützung kommt von starken Quartalszahlen des Halbleiterherstellers TSMC, die als wichtiger Gradmesser für die Nachfrage im KI-Sektor gelten – insbesondere für Schwergewichte wie Nvidia und AMD. Die größten Gewinne verzeichnen die Nasdaq-Futures (US100: +0,3%), gefolgt vom Russell 2000 (US2000: +0,25%), dem S&P 500 (US500: +0,15%) und dem Dow Jones (US30: +0,1%). Währungsmarkt: USD unter Beobachtung – Yen und Franken schwächer US-Finanzminister Scott Bessent äußerte laut Medienberichten Sorgen über die Volatilität im Währungspaar USD/JPY. Bei Gesprächen mit seinem japanischen Amtskollegen sprach er sich für eine konsistente Geldpolitik und klare Kommunikation aus – ein Thema, das aktuell auch an der Börse für Aufmerksamkeit sorgt. Der US-Dollar-Index erholt sich leicht (USDIDX: +0,1%), gestützt durch Schwäche im Schweizer Franken (USDCHF: +0,15%) und im japanischen Yen (USDJPY: +0,2%). Der Euro gibt leicht nach (EURUSD: −0,1% auf 1,1635), während der australische Dollar stabil bleibt. Asien-Pazifik: Gemischte Stimmung an den Börsen Im asiatisch-pazifischen Raum zeigt sich ein uneinheitliches Bild. Der japanische Nikkei 225 korrigiert um 0,9% nach seinem jüngsten Allzeithoch, da Hoffnungen auf weitere fiskalische Impulse nachlassen und Anleiherenditen steigen. Die Zurückhaltung vor den TSMC-Zahlen belastet insbesondere Technologiewerte in China (CHN.cash: −0,2%). Positiv präsentieren sich hingegen Südkorea (Kospi: +1,3%) und Australien (AU200.cash: +0,3%). Dieser Mix prägt den aktuellen Marktbericht Börse in Asien. TSMC überzeugt mit Rekordzahlen – KI bleibt Wachstumstreiber TSMC meldete einen Rekordgewinn im vierten Quartal: Der Nettogewinn stieg um 35% im Jahresvergleich, getragen von der starken Nachfrage nach KI- und High-Performance-Computing-Chips. Der Umsatz überschritt erstmals die Marke von NT$1 Billion, wobei 77% der Erlöse auf Chips unterhalb von 7 Nanometern entfielen. Das Wachstum wird vor allem durch Kunden wie Nvidia und AMD sowie den Ausbau von KI-Anwendungen getragen. Der Hochlauf der 2-nm-Produktion stützt den Ausblick bis 2026, auch wenn eine schwächere Smartphone-Nachfrage das Wachstum dämpfen könnte. China plant Beschränkungen für KI-Chips China arbeitet laut Reuters an neuen Regeln, um die Menge fortschrittlicher KI-Chips zu begrenzen, die heimische Unternehmen von ausländischen Anbietern wie Nvidia beziehen können. Geplant sind demnach Bestellobergrenzen statt eines vollständigen Verbots, vor dem Hintergrund steigender geopolitischer Spannungen und jüngster US-Exportgenehmigungen. Rohstoffe: Edelmetalle und Öl unter Druck Nach der jüngsten Rally geben Edelmetalle deutlich nach. Silber fällt um 4% auf 89,30 USD, Platin verliert 3,2% auf 2.326 USD. Gold notiert 0,4% schwächer bei 4.606 USD. Auslöser sind Gewinnmitnahmen nach politisch bedingten Preisanstiegen. Auch der Ölmarkt korrigiert: Brent und WTI beenden ihre fünftägige Rally und verlieren jeweils rund 1,5%. Kryptowährungen: Leichte Korrektur nach jüngsten Gewinnen Am Kryptomarkt setzt eine moderate Konsolidierung ein. Bitcoin fällt um 0,8% auf 96.290 USD, Ethereum gibt um 1,1% auf 3.315 USD nach. AKTIEN GRATIS HANDELN!* *XTB streicht deine Orderkommission bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro!

