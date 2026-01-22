Börse Aktuell: Marktbericht Börse mit US-Futures, Asien & FX

Das Wichtigste in Kürze Börse Aktuell: US-Futures leicht im Plus nach Entspannungssignalen (Grönland/NATO) und gestrichenen US-Zöllen – Stimmung insgesamt stabiler.

US-Futures leicht im Plus nach Entspannungssignalen (Grönland/NATO) und gestrichenen US-Zöllen – Stimmung insgesamt stabiler. Marktbericht Börse Asien: Asien überwiegend fester, Südkorea mit Rekord (KI-Aktien treiben), SoftBank stark vor BOJ-Entscheidung.

Asien überwiegend fester, Südkorea mit Rekord (KI-Aktien treiben), SoftBank stark vor BOJ-Entscheidung. FX & Rohstoffe: AUD führt nach starken Australien-Arbeitsmarktdaten, Yen bleibt schwach; Gold leicht tiefer, Erdgas setzt Rally fort, Krypto gemischt.

Die Börse aktuell zeigt sich zum Start in den Handel leicht positiv: US-Index-Futures notieren weiter im Plus, nachdem Donald Trump in sozialen Medien erklärte, dass innerhalb der NATO ein Rahmenwerk zu Grönland sowie umfassenderen Arktis-Themen erreicht worden sei. Zusätzlich strich der US-Präsident geplante Zölle auf ausgewählte europäische Länder. Der Nasdaq und der S&P 500 legen jeweils um rund +0,05% zu. Ein weiteres wichtiges Thema im Marktbericht Börse ist die US-Notenbank: Der Supreme Court dürfte Trumps Antrag auf eine sofortige Absetzung von Lisa Cook aus dem Board of Governors der Federal Reserve ablehnen. Mehrere Richter verwiesen dabei auf die Unabhängigkeit der Zentralbank und mögliche negative wirtschaftliche Folgen. Asien: KOSPI auf Rekord – KI-Aktien treiben, SoftBank stark Die asiatischen Märkte tendieren überwiegend fester, gestützt durch die Erholung der Wall-Street-Futures und eine bessere Risikostimmung nach nachlassenden Spannungen zwischen den USA und Grönland. Südkorea sticht heraus: Der KOSPI (+0,6%) markierte ein neues Rekordhoch, getragen von KI-bezogenen Werten wie Samsung und SK Hynix (jeweils ca. +2%). Auch Japan profitiert von KI-Optimismus: SoftBank gewinnt rund +11%. Der JP225 steigt um weitere +0,8% – im Fokus steht zudem die morgige Zinsentscheidung der Bank of Japan. Australien: Arbeitsmarkt stärker als erwartet – hawkisher Ausblick möglich Australische Arbeitsmarktdaten fielen über den Erwartungen aus, vermutlich unterstützt durch saisonale Effekte wie erhöhte Nachfrage rund um Feiertage. Im Dezember stieg die Beschäftigung um +65,2k (Prognose: +28,3k), während der Novemberwert von -21,3k auf -28,7k nach unten revidiert wurde. Die Arbeitslosenquote sank von 4,3% auf 4,1% – ein Signal für einen engeren Arbeitsmarkt. Japan: Handelsdefizit deutlich kleiner – Exporte auf Rekordniveau Japans Handelsdefizit verringerte sich 2025 um rund 52% auf ¥2,65 Billionen. Haupttreiber waren Rekordexporte, insbesondere durch Lieferungen von Halbleitern und Elektronik in andere asiatische Länder. Gleichzeitig weiteten sich Defizite gegenüber Europa und China aus. Devisen: AUD und NZD führen – Yen bleibt schwach Am Devisenmarkt zählen Antipoden-Währungen zu den Gewinnern. Die verbesserte Risikostimmung und die starken australischen Arbeitsmarktdaten stützen Erwartungen an eine straffere Geldpolitik. AUDUSD steigt um +0,65% und klettert über die psychologisch wichtige Marke von 0,68. NZDUSD legt um +0,25% zu. Der japanische Yen bleibt hingegen die schwächste G10-Währung und verliert rund 0,3% gegenüber US-Dollar und Euro. EURUSD bewegt sich seitwärts nahe 1,169. Rohstoffe: Gold leicht korrigierend – Gas setzt Rally fort Gold gibt minimal nach (-0,1%) auf rund USD 4.830, nachdem sich die Spannungen zwischen den USA und Europa etwas entspannt haben. Silber erholt sich hingegen und steigt um +1% auf USD 94. Deutlich stärker zeigt sich Erdgas: Der Preis steigt um +5% und setzt damit die Rally den vierten Handelstag in Folge fort. Brent und WTI verlieren jeweils etwa -0,2%, was auf eine geringere Volatilität nach den jüngsten Anstiegen hindeutet. Krypto: Bitcoin und Ethereum fester – kleinere Coins unter Druck Die Stimmung am Kryptomarkt bleibt gemischt. Große Kryptowährungen notieren höher: Bitcoin steigt um +0,4% auf USD 90.180, Ethereum legt um +0,2% auf USD 3.018 zu. Bei kleineren Tokens überwiegen dagegen Verluste, darunter TRUMP (-1%) und Ripple (-0,5%). AKTIEN GRATIS HANDELN!* *XTB streicht deine Orderkommission bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro!

