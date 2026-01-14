Börse Aktuell: Marktbericht Börse mit US-Daten, Fed & Metallen

Die Börse Aktuell startet mit leicht negativen Vorzeichen: Die Futures auf Nasdaq und S&P 500 liegen jeweils rund 0,15% im Minus. Im Tagesverlauf richtet sich die Aufmerksamkeit der Märkte auf die Entscheidung des US Supreme Court zu möglichen Zöllen, sowie auf wichtige US-Konjunkturdaten wie Einzelhandelsumsätze und Erzeugerpreise (PPI). Zusätzlich warten Investoren auf die Quartalszahlen großer US-Banken wie Wells Fargo, Citibank und Bank of America. Auch mehrere Reden von Fed-Mitgliedern – darunter Paulson, Kashkari, Bostic und Williams – könnten die Markterwartungen bewegen.

Marktbericht Börse: S&P 500 unter Druck trotz niedrigerer VPI-Inflation

Im gestrigen Handel gaben US-Aktien nach, obwohl die jüngsten Inflationsdaten (CPI) den Eindruck bestätigten, dass die US-Notenbank weiterhin geduldig bleiben kann. Belastend wirkte vor allem ein deutlicher Rückgang bei Bankaktien – angeführt von JPMorgan. Die Aktie fiel rund 4%, nachdem die Investmentbanking-Erlöse die Erwartungen verfehlten. Schwächere Aktivitäten bei Underwriting sowie M&A-Beratung dämpften die Stimmung.

Trotz eines moderateren Kern-CPI bleiben die Märkte vorsichtig: Die nächste realistische Fed-Zinssenkung wird weiterhin eher um Mitte 2026 eingepreist.

Börse Aktuell: Risk-on-Stimmung bleibt dominant – KI-Rally treibt globale Aktien

Auch wenn der S&P 500 von seinem Rekordniveau zurückkam, blieb die Risikobereitschaft insgesamt hoch. Globale Aktienmärkte steuern weiter auf neue Höchststände zu, da die US-Inflationsdaten Sorgen vor dauerhaft hohem Preisdruck reduzierten. Parallel setzt sich die KI-getriebene Rally fort. Besonders stark präsentierten sich Metalle, die den breiten Rohstoffkomplex klar übertrafen.

Marktbericht Börse: MSCI ACWI steigt – Asien als Treiber der Rekordstände

Der MSCI All Country World Index (ACWI) setzte seine Aufwärtsbewegung fort und baute den Jahresanstieg aus. Entscheidend war dabei die Stärke in Asien: Ein wichtiger asiatischer Aktienindex erreichte ein neues Allzeithoch. Japanische Aktien legten ebenfalls zu, während der Yen nahe seinem schwächsten Niveau seit Juli 2024 blieb. Hintergrund sind Berichte über mögliche Neuwahlen in Japan.

Börse Aktuell: KI-Profiteure stark – China schwächer nach Eingriff in Margin-Finanzierung

Aktienmärkte mit hoher KI-Relevanz blieben gefragt: Südkorea, oft als Indikator für KI-Lieferketten betrachtet, stieg den neunten Handelstag in Folge. Dagegen gerieten chinesische Aktien unter Druck, nachdem die Behörden die Margin-Finanzierungsanforderung auf 100% anhoben – ein Schritt, der typischerweise spekulativ getriebene Käufe über Hebel reduziert.

Marktbericht Börse: Edel- und Industriemetalle im Fokus – Silber über 90 USD, Gold auf Rekordhoch

Metalle dominierten das Rohstoffgeschehen: Silber überschritt erstmals die Marke von 90 USD je Unze, Gold markierte ein neues Rekordhoch und Kupfer erholte sich in Richtung neuer Hochs. Silber liegt rund 4% im Plus, während Gold um mehr als 1% zulegen konnte. Damit verstärkt sich das Narrativ, dass Metalle aktuell die Rohstoffmärkte anführen.

Börse Aktuell: Bitcoin zieht mit – Europa-Futures leicht fester

Auch der Kryptomarkt profitierte vom positiven Risiko-Sentiment: Bitcoin stieg auf ein Zwei-Monats-Hoch. Gleichzeitig notieren europäische Aktienindex-Futures heute leicht höher und signalisieren einen freundlicheren Start in die Handelssitzung.

Marktbericht Börse: Japan bleibt Makro-Schwerpunkt – Yen-Schwäche erhöht Interventionsrisiko

Japan bleibt ein zentraler Faktor im globalen Makrobild. Berichte, wonach Premierministerin Takaichi Neuwahlen ausrufen könnte, stützten Aktien, setzten jedoch Anleihen unter Druck. Die Folge: Der Yen rutschte weiter in einen Bereich, in dem das Interventionsrisiko wieder zu einem relevanten Marktthema wird. Die Rendite der 5-jährigen JGBs sprang auf den höchsten Stand seit Einführung dieser Laufzeit im Jahr 2000.

Börse Aktuell: Öl konsolidiert nach starker Rally

Der Ölpreis stabilisierte sich nach der stärksten Vier-Tages-Rally seit über sechs Monaten. Der Markt scheint die Gewinne zunächst zu verdauen, statt den Anstieg unmittelbar fortzusetzen.

Marktbericht Börse: US-Dollar stabil – Fed-Erwartungen bleiben unverändert

Der US-Dollar hielt seine Stärke aus der vorherigen Sitzung. Die Inflationsdaten änderten wenig an der Markterwartung, dass die Fed eher pausieren könnte, statt schnell weitere Zinssenkungen umzusetzen.

Börse Aktuell: Neue H200-Regeln – Einschränkungen für Nvidia-Lieferungen nach China

Chinesische Unternehmen müssen künftig spezielle Sicherheitsmaßnahmen umsetzen, wenn sie Nvidia H200-Chips erwerben möchten – dies wurde durch Informationen bestätigt, die vom US Department of Commerce gestützt werden. Zusätzlich gelten Einschränkungen auf US-Seite: Nvidia muss zunächst eine ausreichende Inlandsversorgung in den USA sicherstellen. Zudem werden Exportmengen nach China begrenzt, sodass sie maximal 50% des Volumens erreichen dürfen, das in den US-Heimatmarkt geliefert wird.

Marktbericht Börse: API meldet deutlichen Lageraufbau – kurzfristig supply-lastiges Signal

Die aktuellen US-API-Daten zeigen einen starken Lageraufbau zum 13. Januar:

Rohölbestände : + 5,27 Mio. Barrel (zuvor -2,8 Mio.)

Benzinbestände : + 8,23 Mio. Barrel (zuvor +4,4 Mio.)

Destillate : + 4,34 Mio. Barrel (zuvor +4,9 Mio.)

Cushing: +0,945 Mio. Barrel (zuvor +0,7 Mio.)

Damit verstärkt sich kurzfristig das Bild eines angebotslastigen US-Ölmarkts.

