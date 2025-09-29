Börse aktuell: US-Government Shutdown droht – Gold steigt, Dollar schwächelt

⚖️ US-Government Shutdown droht – Börse aktuell im Fokus 📰 Einleitung

Die politischen Spannungen in Washington nehmen zu: Heute treffen sich die führenden Mitglieder des US-Kongresses mit Präsident Donald Trump, um eine drohende Haushaltssperre (Government Shutdown) abzuwenden. Ein Shutdown entsteht, wenn keine rechtzeitige Einigung über die Finanzierung der Bundesbehörden erzielt wird. Während die Auswirkungen auf die Börse aktuell zunächst begrenzt erscheinen, könnte ein längerer Stillstand deutliche Folgen für Märkte, Konjunkturdaten und das Vertrauen der Anleger haben. 📌 Key Takeaways 📉 Börse aktuell & Märkte: Kurzfristig geringe Reaktion, aber längerer Shutdown könnte Unsicherheit erhöhen. 🏛️ Politische Blockade: Streit um Gesundheits-Subventionen im Rahmen von Trumps Reformpaket als Kernproblem. 🪙 Gold profitiert: Schwächerer Dollar und historisch positive Performance von Gold nach Shutdowns stützen den Kurs. ❓ Was ist ein Government Shutdown? Ein Shutdown ist kein Problem fehlender Mittel, sondern fehlender rechtlicher Genehmigung. Ohne Bewilligung der Ausgaben dürfen staatliche Behörden kein Geld nutzen. Schon 2018 kam es zu einem Rekord-Shutdown von 34 Tagen, bei dem rund 800.000 Staatsangestellte unbezahlt blieben. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen 🔥 Ursachen des aktuellen Konflikts Beginn des neuen Fiskaljahres am 1. Oktober , aber keine Einigung über ein kurzfristiges Budget.

Demokraten fordern die Verlängerung von Subventionen für Gesundheitskosten.

Präsident Trump lehnte zuletzt Gespräche mit den Demokraten ab und warf ihnen „unseriöse Forderungen“ vor. 🚫 Folgen eines Shutdowns Nicht-essenzielle Tätigkeiten wie Parks, Museen oder Visa-Bearbeitungen werden gestoppt.

Rund 800.000 Mitarbeiter könnten in den unbezahlten Zwangsurlaub geschickt werden.

Wichtige Konjunkturdaten (z. B. Arbeitsmarktdaten, Nonfarm Payrolls) würden nicht veröffentlicht. 📊 Börse aktuell: Reaktionen & Märkte Aktienmärkte : Historisch geringe Volatilität, S&P 500 legte nach Shutdowns seit 1975 im Schnitt 2,2 % zu.

US-Dollar : Gerät erneut unter Druck – wie schon bei früheren politischen Krisen.

Gold: Gewinner der Unsicherheit – seit 1975 im Schnitt +3 % in den 50 Tagen nach einem Shutdown. ✅ Fazit

Die Börse aktuell zeigt sich trotz drohendem Shutdown stabil. Kurzfristig bleibt der Einfluss begrenzt, doch ein längerer Stillstand könnte Unsicherheit verstärken. Während der Dollar schwächelt, profitiert Gold erneut von politischer Unsicherheit – ein Muster, das Anleger kennen. Für Investoren bleibt entscheidend, wie lange die Blockade in Washington anhält. Gold Chart (H1) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 29.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.