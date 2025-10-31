USA–China Handelsdeal: Neues Gleichgewicht zwischen Washington und Peking – Märkte reagieren positiv

Das Wichtigste in Kürze Einjähriges Handelsabkommen

Lockerung der Zölle

TikTok & Energie im Fokus

Nach Monaten wachsender Spannungen haben die USA und China einen vorläufigen Handelsdeal abgeschlossen.

US-Finanzminister Bessent bezeichnete das Abkommen als „Gleichgewicht, in dem beide Seiten für die nächsten 12 Monate agieren können“.

Die Vereinbarung verschafft beiden Volkswirtschaften eine Atempause – und den Märkten vorerst Stabilität. 🧠 Drei Key Takeaways 🤝 Einjähriges Handelsabkommen: China verschiebt Exportbeschränkungen für Seltene Erden um ein Jahr und kauft große Mengen US-Sojabohnen.

⚙️ Lockerung der Zölle: Die USA senken bestimmte Zölle auf chinesische Produkte von 57 % auf 47 % , während China im Gegenzug regulatorische Hürden abbaut.

📱 TikTok & Energie im Fokus: US-Investoren erhalten Kontrolle über TikTok USA, und China beginnt mit dem Import von US-Energie, darunter LNG aus Alaska. 📰 Der neue Handelsdeal im Überblick 🇺🇸 Bessent: „Ein Gleichgewicht wurde erreicht“ US-Finanzminister Bessent erklärte gegenüber der Financial Times, dass das Abkommen in der kommenden Woche unterzeichnet werden soll.

Er betonte, dass China künftig Seltene Erden nicht mehr als politisches Druckmittel einsetzen dürfe – eine klare Warnung an Peking. „China hat einen Fehler begangen, als es mit Exportbeschränkungen für kritische Mineralien drohte.“ – Bessent ⚙️ Die wichtigsten Punkte des Abkommens ⛏️ 1. Seltene Erden & Exportkontrollen China verschiebt die im Oktober angekündigten Exportbeschränkungen für ein Jahr .

Frühere Maßnahmen aus dem April (z. B. für Samarium, Gadolinium, Terbium, Dysprosium ) bleiben jedoch bestehen.

Ziel: Stabilität im globalen Technologie- und Verteidigungssektor sichern. 🌾 2. Agrar- & Energiehandel China nimmt den Import von US-Sojabohnen wieder auf.

Gegenseitig werden Hafengebühren ausgesetzt.

China plant den Import von US-Flüssiggas (LNG) , insbesondere aus den 44-Milliarden-Dollar-Reserven Alaskas .

Die USA signalisieren Bereitschaft, Öl- und Gasexporte zu erhöhen. 💊 3. Opioid-Handel & Zollsenkungen China verpflichtet sich, stärker gegen den Handel mit Fentanyl vorzugehen.

Im Gegenzug senkt Washington die Fentanyl-Zölle von 20 % auf 10 %.

Gesamtzollsatz auf chinesische Importe sinkt von 57 % auf 47 % – bleibt aber höher als gegenüber Indien oder Brasilien. 📱 4. Kontrolle über TikTok USA China stimmt zu, dass US-Investoren die Kontrolle über TikTok’s US-Geschäft übernehmen dürfen.

Damit endet ein jahrelanger Streit über Datenschutz und nationale Sicherheit. 🏛️ Trump–Xi-Gipfel: „12 von 10 Punkten“ Das Treffen zwischen Donald Trump und Xi Jinping dauerte 1 Stunde und 40 Minuten – kürzer als geplant, da Xi zur APEC-Konferenz weiterreiste.

Trump bezeichnete die Gespräche als „12 von 10 Punkten“ und kündigte einen möglichen Besuch in China im April 2026 an. 💬 Themen der Gespräche: Handelsbalance und Investitionsrechte

Krieg in der Ukraine – beide Seiten betonten Deeskalation

Keine Einigung zu Taiwan oder russischem Öl

Blackwell-KI-Technologie bleibt weiterhin für China gesperrt 📊 Marktauswirkungen & geopolitische Bedeutung Der Deal wird von Analysten als vorläufige Entspannung in einem langfristigen Rivalitätsverhältnis gewertet.

Die Märkte dürften kurzfristig profitieren – insbesondere Technologie, Rohstoffe und Agrarwerte. 🔍 Experteneinschätzung: Die RAND Corporation stellte kürzlich fest, dass „ein Sieg über China nicht mehr möglich“ sei und die USA auf friedliche Koexistenz setzen sollten. Das jetzige Abkommen könnte der Beginn einer strategischen Balancephase sein – jedoch nur, solange beide Seiten von Eskalation Abstand nehmen. 📘 Fazit – Handelsdeal sorgt für kurze Atempause 🌏 Die USA und China haben eine fragile, aber wichtige Handelsruhe erreicht.

