BÖRSE HEUTE: DAX, Wall Street und Gold unter Druck – Anleger bleiben vorsichtig vor dem Wochenende (31.10.2025)

Das Wichtigste in Kürze Starker Dollar belastet Gold & Euro

Technologie-Aktien im Fokus

US–China-Deal bringt keine Euphorie

Nach einem überwiegend negativen Handelstag in Europa setzen sich die Verluste auch an der Wall Street fort.

Der DAX, FTSE 100 und CAC40 fielen zwischen 0,4 % und 0,65 %, und auch die US-Futures auf den Nasdaq 100 und den S&P 500 notieren schwächer.

Trotz der Verluste bleiben die Aktienindizes aber nahe ihrer Allzeithochs – ein Zeichen für eine weiter überkaufte, aber stabile Marktlage. 🧠 Drei Key Takeaways 💵 Starker Dollar belastet Gold & Euro: Der US-Dollar legt zu, während Gold rund 1 % verliert und EUR/USD auf den tiefsten Stand seit August fällt.

📉 Technologie-Aktien im Fokus: Meta Platforms fällt weiter, während Amazon nach starken Zahlen über 10 % zulegt.

⚖️ US–China-Deal bringt keine Euphorie: Trotz Handelsabkommen und Fed-Zinssenkung bleiben Anleger vorsichtig – die Rallye pausiert. 🌍 Europa & USA – Märkte im Korrekturmodus Europa im roten Bereich Die wichtigsten europäischen Indizes gaben heute nach: DAX: –0,45 %

CAC40: –0,65 %

FTSE 100: –0,4 % Anleger reagierten auf schwächere Wirtschaftsdaten, sinkende Inflationserwartungen und Unsicherheit nach der EZB-Sitzung. Wall Street folgt mit gemischtem Sentiment In den USA herrscht ebenfalls Zurückhaltung: Nasdaq 100: –0,5 %

S&P 500: leicht im Minus

Dow Jones: nahezu unverändert Trotz positiver Unternehmenszahlen zeigen sich viele Investoren risikoscheu, insbesondere im Technologiesektor. 🏦 Fed, Inflation & Wirtschaftsdaten Die Märkte preisen aktuell nur noch eine 50%ige Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung im Dezember ein – zuvor lag diese bei 90 %.

Der Chicago PMI stieg im Oktober auf 43,8 Punkte (Erwartung: 42,3 / zuvor: 40,6) und deutet auf eine leichte Stabilisierung der US-Industrie hin.

Der Dollar profitiert von der restriktiveren Fed-Haltung, was Druck auf EUR/USD und Gold ausübt. 📉 Unternehmens-News im Fokus 💻 Meta Platforms (META.US) Meta verliert weiter – über 5 % Minus seit Wochenbeginn.

Grund: Sorgen über übermäßige KI-Investitionen (AI CAPEX).

Deutsche Bank senkte ihre Free-Cashflow-Prognosen um 30–40 % und sieht kurzfristig Belastung, bleibt aber langfristig positiv. 🛒 Amazon & Apple Amazon steigt nach starken Quartalszahlen um 10 % – Cloud-Geschäft wächst am schnellsten seit drei Jahren.

Apple verliert hingegen nach anfänglichen Gewinnen, da China-Umsätze die Erwartungen verfehlten. 💊 AbbVie Die Aktie fiel um über 5 %, trotz besserer Zahlen.

Der Grund: schwache Entwicklung in der Onkologie-Sparte. 💰 MicroStrategy Überraschungssieger des Tages: +4 % nach Rekordgewinn im Q3 dank massiver Bitcoin-Gewinne.

Das Unternehmen hält mittlerweile über 640.000 BTC – mehr als jede andere börsennotierte Firma. 🌾 Rohstoffe & Krypto Gold: –1 % auf Grund steigenden Dollars

Brent-Öl: +1 % nach Trumps Aussage, keine Militäraktion in Venezuela zu planen

Weizen-Futures: +1,5 %

Bitcoin: fällt unter 110.000 USD vor Ablauf wichtiger Optionskontrakte – Widerstand bei 113.000–114.000 USD bleibt entscheidend 📘 Fazit – Börse aktuell: Anleger setzen auf Vorsicht 🧭 Die Börse heute zeigt eine fragile Mischung aus Gewinnmitnahmen und Unsicherheit.

Die Börse heute zeigt eine fragile Mischung aus Gewinnmitnahmen und Unsicherheit.

Weder die Fed-Zinssenkung noch das USA–China-Abkommen konnten neue Impulse geben. Anleger fokussieren sich nun auf die kommenden US-Arbeitsmarktdaten und Inflationsberichte – entscheidend für die nächste Fed-Entscheidung. Kurzfristig bleibt die Stimmung abwartend, langfristig sehen Experten jedoch weiter Rückenwind für US-Technologie und Rohstoffe.

