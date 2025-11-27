Börse Aktuell: Marktbericht Börse zu US-Indizes, Asien & Rohstoffen

- US-Börsen im Plus
- Positive Signale aus Asien
- Rohstoffe & Krypto stärker
Die Börse Aktuell zeigt für die gestrige US-Handelssitzung eine überwiegend positive Entwicklung. Der Nasdaq 100 führte die Gewinne mit +0,87% an, getragen von Nvidia und anderen Halbleiterwerten. Auch der S&P 500 legte um 0,69% zu, während der Dow Jones 0,67% gewann.
Ein zentraler Faktor im aktuellen Marktbericht Börse ist die zunehmende Erwartung einer US-Zinssenkung im Dezember, die an den Märkten eingepreist wird. Dadurch geriet der US-Dollar unter Druck und verlor gegenüber den meisten wichtigen Währungen. Kapital floss verstärkt in Antipoden-Währungen sowie in das Britische Pfund.
Die US-Börse bleibt heute aufgrund des Thanksgiving-Feiertags geschlossen.
Asien: Stabile Gewinne trotz geldpolitischer Unsicherheiten
Auch in Asien zeigt sich die Börse Aktuell freundlich. Der Nikkei 225 stieg um 1,1%, der Hang Seng legte 0,34% zu und der Shanghai Composite gewann 0,49%. Der australische S&P/ASX 200 blieb nahezu unverändert.
Ein wichtiges Ereignis war die Entscheidung der Reserve Bank of New Zealand (RBNZ):
Sie senkte den Leitzins um 25 Basispunkte und signalisierte gleichzeitig das Ende des Lockerungszyklus.
In Japan sorgten Spekulationen um eine mögliche Zinserhöhung der Bank of Japan im Dezember zunächst für eine Aufwertung des Yen. Eine Rede von BoJ-Politikrat Noguchi dämpfte jedoch die Erwartungen. Er betonte zwar die Bereitschaft zur weiteren Normalisierung der Geldpolitik, warnte aber vor einem überstürzten Vorgehen.
In Australien richteten Anleger ihren Blick auf außergewöhnlich starke Daten zu den Anlageinvestitionen:
Die Investitionen stiegen im 3. Quartal um 6,4% im Quartalsvergleich, der stärkste Anstieg seit 2012. Rekordausgaben für Anlagen und Maschinen stützen die Diskussion, ob die RBA ihre Geldpolitik möglicherweise Anfang 2026 erneut straffen könnte.
Die Bank of Korea ließ ihren Leitzins erwartungsgemäß bei 2,5%.
Die People’s Bank of China setzte den USD/CNY-Mittelkurs bei 7,0826, unter dem erwarteten Wert von 7,1056.
Neue Konjunkturdaten aus China zeigen:
Industriegewinne stiegen von Januar bis Oktober um 1,9% im Jahresvergleich. Der Monat Oktober allein verzeichnete jedoch ein Minus von 5,5% y/y – den schwächsten Wert seit fünf Monaten.
Rohstoffe: Gold stabil – Silber unterstützt von chinesischer Nachfrage
Am Rohstoffmarkt bleibt Gold bei rund 4.160 USD pro Unze stabil.
Silber handelt bei etwa 53 USD – gestützt durch einen Rückgang der chinesischen Silberreserven auf den niedrigsten Stand seit zehn Jahren.
Auch dieser Bereich wird zunehmend durch Erwartungen einer Fed-Zinssenkung beeinflusst, was die Nachfrage nach Edelmetallen stützt.
Kryptowährungen: Leichte Erholung bei Bitcoin und Ethereum
Der Kryptomarkt zeigt sich ebenfalls freundlich. Bitcoin steigt erneut über 90.000 USD, während Ethereum über 3.000 USD gehandelt wird. Die Hoffnung der Anleger auf eine Zinslockerung der Fed im Dezember stärkt die Risikobereitschaft und sorgt für eine positive Grundstimmung im Sektor.
