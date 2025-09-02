Börse aktuell: US-Indizes fallen – Gold steigt, Techwerte unter Druck | Börse heute 📉

Börse aktuell: US-Indizes setzen Korrektur fort 📉 Die Börse heute stand klar unter Druck: Die wichtigsten US-Aktienindizes setzten ihre Korrekturbewegung fort. Vor allem Technologie- und Halbleiterwerte belasteten die Stimmung, während Anleiherenditen und der US-Dollar weiter anzogen. Dagegen profitierten Gold und andere sichere Häfen von der wachsenden Unsicherheit. 🔑 Key Takeaways US-Börse schwach: Nasdaq 100 verliert -1,2 %, S&P 500 fast -1,1 %. Besonders Software- und Chipwerte unter Druck. Marktzinsen & Dollar steigen: US-Treasuries klettern auf 4,275 %; Dollar legt +0,6 % zu, während EUR/USD deutlich nachgibt. Rohstoffe gemischt: Gold +1,5 % dank sicherer Häfen, Silber leicht im Plus, während Öl, Kaffee, Kakao und Erdgas schwächeln. 📊 Marktüberblick – Börse heute US-Aktien : Fast alle Sektoren im Minus, am stärksten Software & Halbleiter.

Anleihen : 10-jährige US-Treasuries steigen um fast 5 Basispunkte auf 4,275 %.

Währungen : Dollar +0,6 %, EUR/USD fällt deutlich. Britisches Pfund unter Druck nach schwachen UK-Daten, FTSE 100 -0,9 %.

Rohstoffe : Gold +1,5 %, trotz stärkerem Dollar. Silber über $40,8. Bitcoin reboundet auf $111.000. Erdgas -2 % wegen schwächerer Nachfrage & kühlerem Wetter. Kaffee & Kakao geben nach Rekordgewinnen nach.

🏭 Wichtige Konjunkturdaten ISM Manufacturing : 48,7 (Prognose 48,9; Vormonat 48,0)

Employment Index : 43,8 (Vormonat 43,4)

Price Index : 63,7 (Prognose 65,2; Vormonat 64,8)

New Orders : 51,4 (Vormonat 47,1)

Construction Spending (m/m): -0,1 % (Prognose -0,1 %; Vormonat -0,4 %) 🌍 Internationale Märkte Eurozone : Inflation über Erwartungen – Headline CPI 2,8 % (vs. 2,6 % Prognose), Core 2,3 % stabil. Euro legt zu, Bund-Renditen steigen.

UK : Pfund schwach, belastet durch schwache Daten & BoE-Sorgen.

Asien: Taiwan Semiconductor (TSMC) verliert Lizenz für China-Exporte älterer Chips. Nvidia bestätigt Verhandlungen zu KI-Chip-Verkäufen nach China. ✅ Fazit Die Börse aktuell zeigt ein angespanntes Bild: Tech-Schwäche, steigende Renditen und ein fester Dollar drücken auf die Stimmung. Gold bleibt als sicherer Hafen gefragt. Anleger blicken nun gespannt auf die kommenden US-Daten (ISM Services & Arbeitsmarkt), die entscheidend für die weitere Richtung der Börse heute sein könnten. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen DER BESTE CFD BROKER DEUTSCHLANDS* Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

*BESTER CFD Broker Deutschlands 2023, 2024 & 2025 laut brokerwahl.de ist XTB

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.