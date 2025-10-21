Börse Aktuell – Marktbericht Börse: US-Indizes schwächeln, Asien im Fokus, Bitcoin fällt

- Futures auf US-Indizes am Dienstag leicht niedriger
- Futures auf US-Indizes am Dienstag leicht niedriger
- Bitcoin angesichts stärkerem US-Dollar erneut unter Druck
- Gold fällt um fast 0,7 % gegenüber Allzeithoch
US-Indizes geben leicht nach – Fokus auf Trump–Xi-Treffen
Die Börse Aktuell zeigt heute ein gemischtes Bild: Nach gestrigen Gewinnen verzeichnen die US-Indizes leichte Verluste. Anleger warten gespannt auf das kommende Treffen zwischen Donald Trump und Xi Jinping in Seoul. Die Märkte hoffen auf eine Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China.
Parallel dazu legen die chinesischen Aktienindizes weiter zu, getragen von Optimismus über mögliche Fortschritte in den Gesprächen.
Unternehmensberichte im Fokus der Börse
Bevor die US-Börse öffnet, stehen heute die Quartalszahlen großer Unternehmen an:
General Motors, GE Aerospace, RTX Corp, Coca-Cola und Lockheed Martin veröffentlichen ihre Ergebnisse.
Nach Handelsschluss steht Netflix im Mittelpunkt – die Anleger erwarten mit Spannung den neuen Quartalsbericht. Auch Texas Instruments legt seine Zahlen vor. Der makroökonomische Kalender ist heute überschaubar: Um 14:30 Uhr werden Inflationsdaten aus Kanada veröffentlicht.
Asien: Neue Premierministerin drückt japanische Aktien
In Japan fielen die Aktienkurse, nachdem Sanae Takaichi – eine Befürworterin einer lockeren Fiskalpolitik – die Wahlen gewonnen und das Amt der Premierministerin übernommen hat. Der USD/JPY steigt um über 0,5 %, während Gold um 0,7 % von seinem Rekordhoch auf rund 4.327 USD je Unze fällt. Silber verliert über 1 %.
Krypto-Markt unter Druck
Am Kryptomarkt ist die Stimmung trüb: Bitcoin fällt um mehr als 2 % auf etwa 107.000 USD, nachdem er gestern noch bei rund 111.000 USD lag. Der US-Dollar zeigt sich dagegen stark – der EUR/USD-Kurs sinkt auf 1,162.
Marktbeobachter hoffen weiterhin, dass der US-Regierungsstillstand in den kommenden Tagen endet. Entsprechende Signale kamen zuletzt aus dem Weißen Haus.
Politik und Wirtschaft: Stillstand in Washington
Der US-Senat hat erneut eine republikanische Vorlage zur Finanzierung der Regierung blockiert – der elfte gescheiterte Versuch in Folge. Das Votum endete mit 50 zu 43 Stimmen und verfehlte die erforderliche Mehrheit. Dennoch äußerte sich Wirtschaftsberater Kevin Hassett optimistisch, dass der Government Shutdown noch in dieser Woche beendet werden könnte.
Laut einem Bericht der Financial Times führen Apollo, KKR, Carlyle und Cerberus Gespräche mit US-Behörden über ein 150-Milliarden-Dollar-Programm zur Modernisierung der Armee.
Geopolitik und Bankenrisiken
Jamieson Greer warf China vor, ausländische Firmen unter Druck zu setzen, nicht in strategische US-Sektoren wie Schiffbau zu investieren. Die US-Regierung kündigte Schutzmaßnahmen für heimische Unternehmen an.
Zudem hat CNN berichtet, dass das geplante Treffen zwischen US-Außenminister Marco Rubio und Russlands Außenminister Sergey Lawrow vorerst ausgesetzt wurde.
Fitch Ratings warnte vor steigenden Risiken für US-Banken durch das Wachstum im Bereich der Nichtbanken-Kredite. Laut Bank of America besteht im Oktober zudem ein erhöhtes Risiko, dass die Fed die Kontrolle über ihre Bilanz verliert.
Australien stärkt militärische Zusammenarbeit mit den USA
Australien kündigte Investitionen von 2 Milliarden USD in US-integrierte militärische Systeme an und bestätigte den Kauf von Apache-Hubschraubern im Wert von 2,68 Milliarden USD.
Fazit: Marktbericht Börse mit gemischter Stimmung
Die Börse Aktuell zeigt heute leichte Kursverluste in den USA, aber positive Signale aus Asien. Anleger blicken gespannt auf die nächsten Wirtschaftsdaten und die politischen Entwicklungen in Washington.
Wirtschaftskalender: US-Gaslagerbestände, kanadische Einzelhandelsumsätze
