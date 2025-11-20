EURUSD Prognose & Forex Aktuell: Auswirkungen des Philadelphia Fed Index (November)

Das Wichtigste in Kürze USD unter Druck – EURUSD steigt

Industriesektor bleibt schwach – aber Erwartungen steigen

Inflationsdruck bleibt bestehen

Der jüngste Bericht des Philadelphia Fed Manufacturing Index zeigt erneut eine Abkühlung der regionalen Industrie. Für Forex-Trader ist dieser Bericht heute besonders wichtig, da er die USD-Schwäche verstärkt und damit die EURUSD Prognose unmittelbar beeinflusst. ► EURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD Kerndaten des Philadelphia Fed Index (November) Manufacturing Index: Tatsächlich –1,7 (Prognose 1.0; zuvor –12,8)

Geschäftliche Bedingungen: Tatsächlich 49,6 (zuvor 36,2)

Beschäftigung: Tatsächlich 6,0 (zuvor 4,6)

Neue Auftragseingänge: Tatsächlich –8,6 (zuvor 18,2)

Prices Paid: Tatsächlich 56,10 (zuvor 49,20)

CAPEX Index: Tatsächlich 26,70 (zuvor 25,20) Analyse: Was bedeuten diese Daten für den USD? Der Index bleibt weiterhin im negativen Bereich, auch wenn sich der Gesamtindikator leicht verbessert hat. Besonders rückläufige neue Aufträge und negative Produktionszahlen zeigen, dass der Industriesektor weiterhin unter Druck steht. Gleichzeitig steigen die Preisindikatoren, was auf fortgesetzte Inflationsrisiken hindeutet. Trotz der schwächeren aktuellen Lage zeigen die Unternehmen überraschend mehr Zuversicht für die kommenden sechs Monate: Erwartete Aktivität, neue Aufträge und Investitionspläne steigen weiter an. Forex Aktuell: EURUSD steigt – USD fällt deutlich Der USD zeigt eine markante Schwäche, während der EURUSD deutlich zulegen kann. Diese Marktreaktion verläuft jedoch weniger wegen der Philly-Fed-Daten, sondern in erster Linie aufgrund der verzögert veröffentlichten Arbeitsmarktdaten, die eine schwächere Dynamik der US-Wirtschaft signalisieren. Für Trader bedeutet das: Kurzfristig: USD bleibt unter Druck → EURUSD aufwärtsgerichtet

Mittelfristig: Inflations- und Beschäftigungsdaten bleiben entscheidend

Langfristig: Verbesserte Unternehmensstimmung könnte den USD perspektivisch stützen EURUSD Prognose: Was können Trader jetzt erwarten? Die Kombination aus: schwächerem US-Arbeitsmarkt,

rückläufiger Industrieproduktion

und steigenden Preisindikatoren führt aktuell zu einem Umfeld, das den EURUSD weiter nach oben treiben könnte. Solange die US-Daten enttäuschen, bleibt der Druck auf den Dollar hoch. Technisch und fundamental spricht vieles dafür, dass der EURUSD kurzfristig seinen Aufwärtstrend fortsetzen kann, solange keine überraschend starken US-Konjunktursignale auftreten. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

