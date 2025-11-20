Wirtschaftskalender & Börse heute: Wichtige US-Daten & Fed-Reden

Die Börse heute steht weiterhin unter dem Einfluss der starken Quartalsergebnisse von Nvidia, von denen sich der Markt noch nicht vollständig erholt hat. Gleichzeitig richten Anleger ihren Fokus nun auf eine neue Runde entscheidender makroökonomischer Daten, die im aktuellen Wirtschaftskalender ganz oben stehen. NFP-Bericht im Fokus – Verzögerte Veröffentlichung Heute wird der verschobene Nonfarm-Payrolls-Bericht (NFP) für September veröffentlicht. Die Verzögerung entstand durch den vorübergehenden Government Shutdown in den USA, der auch das Bureau of Labor Statistics (BLS) betroffen hat – jene Institution, die für die Erhebung und Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten zuständig ist. Fed-Vertreter sprechen nach den Arbeitsmarktdaten Ein weiterer Höhepunkt im Wirtschaftskalender sind die für später angesetzten Reden mehrerer Fed-Mitglieder. Diese könnten Hinweise auf die kurzfristige geldpolitische Einschätzung nach Veröffentlichung der September-Arbeitsmarktdaten liefern. Heute sprechen unter anderem Hammack, Paulson, Goolsbee und Cook. 🧮 Wirtschaftskalender – wichtige Daten im Überblick (alle Angaben in deutscher Zeit) 15:30 Uhr – USA: Arbeitsmarktdaten für September Nonfarm Payrolls: Prognose 53K | vorher 22K

Private Nonfarm Payrolls: Prognose 62K | vorher 38K

Arbeitslosenquote: Prognose 4.3% | vorher 4.3%

Partizipationsrate: vorher 62.3%

Durchschnittliche Stundenlöhne: YoY im Jahresvergleich: Prognose 3.7% | vorher 3.7% MoM Monatsvergleich: Prognose 0.3% | vorher 0.3%

Durchschnittliche Wochenstunden: Prognose 34.2 | vorher 34.2 15:30 Uhr – USA: Weitere Arbeitsmarktdaten Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung: vorher 232K

4-Wochen-Durchschnitt: vorher 58.00K

Fortlaufende Ansprüche: vorher 1,957K 15:30 Uhr – USA: Philadelphia Fed Herstellungsindex (Nov) Prognose 1.0 | vorher -12.8 17:00 Uhr – USA: Verkäufe bestehender Häuser (Okt) Prognose 4.08M | vorher 4.06M 15:30 Uhr – USA: Baubeginne (Sep) Prognose 1.320M | vorher 1.307M Fed-Reden 15:45 Uhr – Hammack

18:00 Uhr – Cook

20:40 Uhr – Goolsbee

