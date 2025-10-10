Börse Aktuell – Marktbericht Börse zu US-Indizes, China-News & Rohstoffen | XTB

Das Wichtigste in Kürze Futures auf US-Indizes steigen

Das Ende des Krieges im Gazastreifen

UoM-Daten im Fokus der Händler

Die US-Börsen zeigen sich heute freundlich: Die Index-Futures erholen sich, nachdem die gestrige Sitzung klar von Verkäufern dominiert war. Sowohl der S&P 500 als auch der Nasdaq 100 konnten bis zum Handelsende einen großen Teil ihrer Verluste wieder gutmachen.

Besonders positiv fielen PepsiCo und United Airlines auf, deren Aktien nach soliden Quartalszahlen um 3 % bis 4 % zulegten. Börse Aktuell: Verbraucherumfragen und Fed-Reden im Fokus Im Tagesverlauf richtet sich der Blick auf die aktuellen Daten der University of Michigan zur Verbraucherstimmung und den Inflationserwartungen (16:00 Uhr). Zudem werden mehrere Fed-Vertreter (Goolsbee, Musalem) erwartet, deren Kommentare Hinweise auf die zukünftige Zinspolitik geben könnten. Asienbörsen schwach – China belastet die Stimmung Die asiatischen Aktienmärkte schlossen mit einem Minus von 0,8 %. Vor allem Technologiewerte drückten die Kurse in Japan und China nach unten.

Der chinesische Chiphersteller SMIC verlor 7 %, nachdem Brokerhäuser den Margin-Finanzierungssatz der Aktie auf null reduzierten – Begründung: hohe Bewertungen.

Der Hang Seng Tech Index steuert damit auf seine schlechteste Woche seit Anfang August zu. Rohstoffe & Edelmetalle: Leichte Rückgänge bei Öl und Gas Am Rohstoffmarkt zeigen sich Öl und Erdgas leicht schwächer.

Bei den Edelmetallen bleibt Gold stabil, während Silber seine jüngste Erholung fortsetzt und um 1,4 % zulegt. China verschärft Exportregeln – geopolitische Spannungen nehmen zu China kündigte gestern neue Exportbeschränkungen für Produkte an, die auch nur geringe Mengen chinesischer Materialien oder Metalle – darunter Seltene Erden – enthalten.

Künftig ist für den Weiterverkauf solcher Produkte eine spezielle Lizenz aus Peking erforderlich. Parallel dazu verschärfen sich die Handelsspannungen zwischen den USA und China:

Donald Trump erklärte, die USA müssten „möglicherweise aufhören, große Mengen an Waren aus China zu importieren“.

Zudem prüft Washington eine Regelung, die chinesischen Flugzeugen verbietet, auf dem Weg in die USA den russischen Luftraum zu überfliegen.

Auch eine neue US-Untersuchung gegen den chinesischen Router-Hersteller TP-Link wurde eingeleitet – unter Verweis auf nationale Sicherheitsbedenken. Fazit – Börse Aktuell im Überblick Die globalen Finanzmärkte bleiben angesichts von Handelsspannungen, Konjunktursorgen und Zinskommentaren der Fed in Bewegung.

