Börse Aktuell: Marktbericht Börse – TSMC mit Rekordgewinn, US-Indizes im Aufwind

- Starke TSMC-Ergebnisse für das dritte Quartal stützen die Stimmung an den Aktienmärkten
- Arbeitslosenquote in Australien steigt
- Märkte warten heute auf die Gewinnberichte der US-Unternehmen
Die US-Börsen beendeten die gestrige Sitzung mit Gewinnen, auch wenn diese im Verlauf des Tages teilweise wieder abgegeben wurden. Heute zeigen sich die US-Futures freundlich, gestützt durch starke Quartalsergebnisse von Taiwan Semiconductor (TSMC). Anleger richten ihren Blick nun auf Kommentare führender Notenbanker, da der PPI-Inflationsbericht für September aufgrund des Government Shutdowns nicht veröffentlicht wird.
Unternehmen, die heute ihre Ergebnisse vorlegen, sind Intuitive Surgical, The Charles Schwab, Infosys, U.S. Bancorp, The Travelers Company und BNY Mellon.
TSMC: Starkes Quartal mit 39 % Gewinnwachstum im Jahresvergleich
Der taiwanesische Chiphersteller TSMC meldete für das dritte Quartal einen Nettogewinn von über NT$452 Milliarden, deutlich über den erwarteten NT$405 Milliarden – ein Plus von über 39 % im Jahresvergleich. Die Bruttomarge stieg auf 59,5 % (erwartet 57,1 %), die operative Marge auf 50,6 %.
Der Umsatz kletterte um 30 % im Jahresvergleich auf NT$989 Milliarden, während die Investitionen (CAPEX) in den ersten neun Monaten bei 29,4 Milliarden USD lagen. Damit bestätigt TSMC seine führende Rolle im globalen Halbleitermarkt.
Beige Book: Kaum Veränderung in der US-Wirtschaft
Der Fed-Bericht (Beige Book) zeigte, dass die Löhne in allen Distrikten stiegen. Einige Regionen wiesen jedoch auf Risiken für das Wirtschaftswachstum bei einem länger andauernden Government Shutdown hin. Insgesamt blieb die wirtschaftliche Aktivität weitgehend stabil – drei Distrikte verzeichneten leichtes Wachstum, fünf keine Veränderung, und vier eine leichte Abschwächung.
Asienmärkte gemischt – Fokus auf Arbeitsmarktdaten
In Asien zeigte sich ein gemischtes Bild:
-
Der Hang Seng Index in China fiel um 0,8 %,
-
der Nikkei 225 in Japan legte um 1,2 % zu,
-
der ASX 200 in Australien stieg um 0,9 % nach uneinheitlichen Arbeitsmarktdaten.
Australiens Arbeitslosenquote stieg auf 4,5 %, während die Beschäftigung um 14.900 Jobs zulegte. Auch in den Niederlanden stieg die Arbeitslosenquote leicht auf 4,0 %.
Devisen, Rohstoffe und politische Einflüsse
Das Währungspaar EUR/USD notiert bei 1,166, während Gold stabil über 4.200 USD je Unze bleibt. Silber verliert 0,5 %.
Nach Aussagen von Donald Trump, Indien werde keinen russischen Ölimport mehr zulassen, legten Brent- und WTI-Preise kurzzeitig zu. Aktuell fällt Brent wieder auf etwa 62 USD pro Barrel zurück.
Trump betonte zudem seine Unterstützung für Israel, falls die Hamas die Waffenruhe brechen sollte. Er sprach sich erneut für Zölle gegenüber China aus und kündigte an, unnötige staatliche Programme beenden zu wollen.
Laut dem US-Finanzministerium kostet der Government Shutdown die US-Wirtschaft rund 15 Milliarden USD pro Woche.
Fazit: Marktbericht Börse zeigt vorsichtigen Optimismus
Der heutige Marktbericht Börse signalisiert eine vorsichtig positive Stimmung an den globalen Märkten. Starke Unternehmenszahlen – insbesondere von TSMC – geben Auftrieb, während geopolitische Themen und Inflationsdaten weiterhin für Unsicherheit sorgen. Anleger beobachten aufmerksam die Kommentare der Notenbanker, um Hinweise auf die weitere Zinspolitik zu erhalten.
