Börse Aktuell: US-Indizes steigen – Marktbericht Börse & Ausblick

Das Wichtigste in Kürze US-Indizes deutlich fester dank starker Konjunkturdaten (BIP 4,4%, Jobless Claims besser als erwartet)

Asien überwiegend im Plus, während Notenbank- und FX-Bewegungen (BoJ-Entscheid

Rohstoffe & Risikoassets: Öl und Edelmetalle reagieren auf geopolitische Spannungen (Iran-Risiko)

Die US-Aktienmärkte haben den Handelstag deutlich im Plus beendet – gestützt durch eine Reihe positiver Nachrichten. Der S&P 500 legte um über 0,5% zu, der Nasdaq gewann 0,9%, und der Dow Jones stieg um mehr als 0,6%. Im Fokus standen vor allem frische Konjunkturdaten, die die Stimmung an der Wall Street spürbar verbesserten. Das BIP-Wachstum erreichte 4,4%, während die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe unter den vorherigen Prognosen lagen. Gleichzeitig lag die PCE-Inflation in den USA bei 2,8% und bleibt damit weiterhin leicht erhöht – ein wichtiger Faktor für die Erwartungen an die Geldpolitik. Auch in Asien sorgten Notenbankentscheidungen für Impulse. Die Bank of Japan (BoJ) hielt den kurzfristigen Leitzins wie erwartet bei 0,75%, hob jedoch ihre Prognosen für die Kerninflation an und betonte zunehmende Inflationsrisiken. Obwohl die Kerninflation in Japan nachlässt, bleibt sie über dem Ziel der Notenbank: Sie lag im Dezember bei 2,4% nach 3,0% im November. Zusätzlich sendet der Einkaufsmanagerindex ein positives Signal: Der PMI erreichte den höchsten Stand seit 17 Monaten und deutet auf eine Rückkehr der japanischen Industrie auf einen Wachstumspfad hin. In China setzte die People’s Bank of China (PBOC) ebenfalls Akzente. Der offizielle USD/CNY-Referenzkurs wurde auf 6,9929 festgelegt und lag damit über der Markterwartung von 6,9481. Marktbericht Börse: Die asiatischen Aktienmärkte beendeten die Woche insgesamt freundlich. Der japanische Nikkei 225 stieg um 0,29%, der Hang Seng in Hongkong um 0,33%, der Shanghai Composite gewann 0,27% und Australiens ASX 200 legte um 0,06% zu. Besonders stark präsentierte sich Südkoreas KOSPI mit einem Plus von 0,6%. Am Devisenmarkt zeigt sich die höchste Volatilität im Währungspaar USD/JPY, das nach den jüngsten Notenbankimpulsen und US-Makrodaten deutlich anzieht. Auch am Ölmarkt bleibt die Lage angespannt. Brent- und WTI-Kontrakte reagierten spürbar auf geopolitische Schlagzeilen: US-Präsident Donald Trump warnte vor dem Entsenden einer „Flotte“ Richtung Iran. Diese Aussagen schüren Sorgen über mögliche Störungen der Ölversorgung aus einem der wichtigsten Förderländer. Bei Edelmetallen profitieren Gold und Silber von den geopolitischen Unsicherheiten. Gold notiert rund 0,3% höher bei etwa 4.950 USD je Unze, während Silber mit einem Plus von 3% die Marke von 99 USD je Unze überschritten hat. Der Kryptomarkt bleibt dagegen vergleichsweise stabil: Bitcoin steigt um rund 0,3%, während Ethereum weitgehend unverändert handelt. Unternehmensseitig stand Intel im Blickpunkt. Der Konzern meldete für das vierte Quartal Ergebnisse über den Erwartungen der Analysten, warnte jedoch zugleich vor deutlich niedrigeren Margen und Umsätzen im ersten Quartal. AKTIEN GRATIS HANDELN!* *XTB streicht deine Orderkommission bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro!

