Börse Aktuell: Schwache US-Märkte – Marktbericht Börse mit Fokus auf KI, Nasdaq und Asien

Das Wichtigste in Kürze US-Indizes deutlich unter Druck

Asien stabil – Chipwerte auf Rekordkurs

Rückgang bei sicheren Häfen, Bitcoin schwächer

Die jüngste, KI-getriebene „Scare Trade“-Bewegung – also der Abverkauf von Risikoanlagen aufgrund möglicher disruptiver Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz – scheint sich zwar allmählich zu beruhigen. Dennoch präsentierte sich die gestrige US-Session deutlich schwach. Der Dow Jones verlor mehr als 1,65%, während der Nasdaq 1,2% einbüßte. Besonders Softwarewerte gerieten erneut stark unter Druck. IBM-Aktien brachen um 11% ein, nachdem das Unternehmen neue Funktionen rund um Anthropic Claude vorgestellt hatte. Die Unsicherheit über mögliche KI-bedingte Umwälzungen in verschiedenen Geschäftsmodellen bleibt damit ein zentrales Thema an der Börse. Marktbericht Börse: Asien stabilisiert sich nach US-Abverkauf Trotz der Verluste an der Wall Street zeigten sich die asiatischen Märkte widerstandsfähig. US-Futures notierten rund 0,2% im Plus, während auch die europäischen Börsen mit einer festeren Eröffnung erwartet wurden. Besonders gefragt waren Halbleiterwerte als „Picks-and-Shovels“-Profiteure der KI-Wertschöpfungskette. SK Hynix, Samsung und TSMC erreichten neue Höchststände. Die Kapitalrotation in Chip-Aktien deutet darauf hin, dass Investoren weiterhin strukturelles Wachstum im KI-Sektor sehen – trotz kurzfristiger Volatilität. Die Stärke in Asien folgte auf den schwachen Wochenstart in den USA, bei dem insbesondere Technologie-, Liefer- und Zahlungsdienstleister unter Druck standen. Citrini Research hatte branchenübergreifend vor potenziellen KI-Risiken gewarnt, was die Risikoaversion verstärkte. Regionale Entwicklungen im Überblick Südkorea: +2%

Taiwan: +2,7%

China: Gewinne nach Wiedereröffnung nach dem Neujahrsfest Der MSCI Asia Pacific Index machte frühere Verluste wett und notierte rund 0,2% höher. Gleichzeitig gerieten Edelmetalle unter Druck. Gold und Silber gaben nach vier Tagen mit Gewinnen nach, während auch US-Staatsanleihen einen Teil ihrer jüngsten Zugewinne wieder abgaben. Die Nachfrage nach sicheren Häfen ließ spürbar nach. Kryptowährungen und geopolitische Risiken Bitcoin fiel um 2% und pendelte nach dem jüngsten Abverkauf um die Marke von 63.000 US-Dollar. Zusätzliche Unsicherheit kommt von geopolitischer Seite: Vertreter der US-Regierung äußerten den Verdacht, dass Chinas DeepSeek für das Training seines neuesten KI-Modells auf besonders leistungsstarke Nvidia-Chips zurückgegriffen habe. Diese Entwicklung könnte neue Spannungen im Technologiesektor auslösen. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 24.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Fazit: Börse Aktuell bleibt KI-getrieben Der aktuelle Marktbericht Börse zeigt ein gemischtes Bild: Während US-Indizes unter Druck stehen, stabilisieren sich asiatische Märkte dank starker Halbleiterwerte. KI bleibt der zentrale Treiber – sowohl als Wachstumsfantasie als auch als Risikofaktor. Anleger beobachten nun genau, ob sich die Rotation in Chip-Aktien fortsetzt oder ob neue geopolitische Risiken und Zollunsicherheiten die Volatilität erneut erhöhen. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

