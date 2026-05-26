Börse Aktuell: DAX steigt kräftig - Markt News zu Iran, Öl und Kryptowährungen

Das Wichtigste in Kürze DAX und der Euro Stoxx 50 steigen jeweils um 2 %

Die geopolitischen Spannungen bleiben trotz der positiven Verhandlungen hoch

Bitcoin, Ethereum und Gold geben nach

Die internationalen Aktienmärkte starteten mit deutlichen Gewinnen in die neue Woche. Auslöser waren Berichte über erhebliche Fortschritte bei den Gesprächen zwischen Washington und Teheran. Anleger reagierten positiv auf Hinweise, dass beide Seiten kurz vor einer Einigung über ein 14-Punkte-Memorandum stehen könnten. Der DAX legte um 2 % zu, während auch der Euro Stoxx 50 starke Gewinne verzeichnete. Positive Impulse kamen ebenfalls von den Futures auf den S&P 500 und Nasdaq, obwohl die US-Börsen aufgrund des Memorial Day geschlossen blieben. Markt News: Hoffnung auf Einigung zwischen USA und Iran Die geopolitische Lage bleibt das zentrale Thema an den Finanzmärkten. US-Außenminister Marco Rubio erklärte, die Verhandlungen seien bereits zu 90-95 % abgeschlossen. Auch der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Esmail Baghaei, betonte, dass sich die Differenzen zwischen beiden Seiten zunehmend verringern. Allerdings sorgten in der Nacht Berichte über Angriffe der US-Streitkräfte auf Einrichtungen im Süden Irans für neue Unsicherheit. Laut dem United States Central Command richteten sich die Angriffe gegen iranische Raketenstellungen und Schiffe im Bereich der Straße von Hormus. Rubio versicherte jedoch, dass die militärischen Aktionen die laufenden Gespräche in Katar nicht gefährden würden. Die Verhandlungen konzentrieren sich derzeit hauptsächlich auf die finale Formulierung eines möglichen Abkommens. Zusätzlich berichten internationale Medien über neue israelische Angriffe im Süden des Libanons. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu kündigte an, die militärischen Operationen weiter zu intensivieren. Börse Aktuell: Gemischte Entwicklung in Asien Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich am Morgen uneinheitlich. Besonders stark zeigte sich der südkoreanische Kospi mit einem Plus von 2,8 %. Dagegen standen der japanische Nikkei 225 mit -0,4 % sowie der Shanghai SE Composite mit -0,8 % unter Druck. Devisenmarkt: US-Dollar gewinnt wieder an Stärke Am Devisenmarkt konnte der US-Dollar einen Teil seiner Verluste vom Wochenbeginn wieder aufholen. Gegenüber nahezu allen G10-Währungen legte die US-Währung zu. Besonders schwach entwickelten sich der Neuseeland-Dollar sowie die skandinavischen Währungen. Markt News: Ölpreise steigen weiter an Die zunehmenden geopolitischen Spannungen treiben die Ölpreise erneut nach oben. WTI-Öl notiert aktuell bei rund 92 US-Dollar pro Barrel, während Brent auf etwa 98,30 US-Dollar steigt. Beide Sorten gewinnen rund 2 %. Gold hingegen gerät unter Druck und verliert 0,9 %. Der Preis liegt derzeit bei etwa 4.530 US-Dollar je Feinunze. Belastend wirken insbesondere steigende Renditen bei US-Staatsanleihen. Kryptowährungen schwächer Auch der Kryptomarkt zeigt sich am Morgen leichter. Bitcoin fällt um 0,5 % auf rund 76.800 US-Dollar. Ethereum verzeichnet ebenfalls moderate Verluste. Michal Jóźwiak, Finanzmarktanalyst bei XTB SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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