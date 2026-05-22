BÖRSE HEUTE: DAX und Dow Jones steigen weiter (22.05.2026)

Das Wichtigste in Kürze Dow Jones erreicht neue Rekordhochs

erreicht neue Rekordhochs KI-Aktien treiben Börse Aktuell weiter an

treiben Börse Aktuell weiter an Ölpreis fällt deutlich unter wichtige Marken

Börse Heute & Börse Aktuell: DAX steigt weiter – Wall Street auf Rekordkurs 🚀 Die Stimmung an den internationalen Finanzmärkten bleibt zum Wochenschluss freundlich. Besonders die US-Indizes setzen ihre Rally fort, während auch der DAX von sinkenden Ölpreisen, KI-Fantasie und Hoffnungen auf geopolitische Entspannung profitiert. Im Fokus der Anleger stehen aktuell die neue Fed-Strategie unter Kevin Warsh, starke KI-Aktien sowie die Aussicht auf mögliche Fortschritte im Nahost-Konflikt. Für die Börse Heute bedeutet das: hohe Dynamik, steigende Volatilität und neue Rekordstände an der Wall Street. Key Takeaways 📌 Dow Jones erreicht neue Rekordhochs

KI-Aktien treiben Börse Aktuell weiter an

Ölpreis fällt deutlich unter wichtige Marken Börse Aktuell: Wall Street mit neuer Rekordrally 📈 Die US-Börsen zeigen sich kurz vor dem langen Wochenende in starker Verfassung. Der Dow Jones 30 sprang erstmals nachhaltig über die Marke von 50.000 Punkten und notiert aktuell über 50.800 Punkten. Auch der S&P 500 nähert sich weiter seinen historischen Höchstständen und verzeichnet bereits die achte Gewinnwoche in Folge – die längste Rally seit 2023. Für zusätzlichen Rückenwind sorgt der Rückgang des VIX-Index auf den niedrigsten Stand seit Februar. Anleger setzen zunehmend auf eine diplomatische Lösung im Nahost-Konflikt. Gleichzeitig fließen enorme Summen in Aktienrückkäufe und Übernahmen: Das Volumen von Buybacks und M&A-Deals in den USA hat 2026 bereits die Marke von 1 Billion US-Dollar überschritten. Tops & Flops im DAX 40 Auch der deutsche Markt zeigt sich freundlich. Vor allem Technologie- und Wachstumswerte profitieren von der starken Nasdaq-Stimmung und sinkenden Energiepreisen. Top-Performer im DAX: Infineon Technologies +8,37%

Deutsche Post +4,36%

Scout24 +3,70% Schwächste Werte: Vonovia -5,43%

Fresenius Medical Care -3,71%

Fresenius SE -2,63% Besonders Infineon profitiert von der anhaltenden KI-Euphorie rund um Halbleiterwerte. Immobilienwerte wie Vonovia geraten dagegen durch steigende US-Renditen und den starken Dollar erneut unter Druck. Kurse vom 22.05.2026, Stand: 17:30 Infineon Technologies Aktie Chart (Daily Timeframe) Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 22.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. KI-Boom, Fed-Wende und starke Dollarbewegungen 💻 An der Börse Aktuell bleibt künstliche Intelligenz das dominante Thema. IBM und GlobalFoundries profitieren von neuen US-Subventionen für Quantum-Computing, während Tech-Giganten wie Zoom, Workday und IMAX starke Kursgewinne verzeichnen. Parallel sorgt die neue Fed-Strategie unter Kevin Warsh für Aufmerksamkeit: Weniger Forward Guidance

Fokus auf Wirtschaftswachstum statt aggressive Zinserhöhungen

Weitere Bilanzreduktion (QT) möglich Fed-Mitglied Christopher Waller verschärfte zusätzlich den Ton und bezeichnete schnelle Zinssenkungen als „verrückt“. Das stärkte den US-Dollar deutlich und drückte EUR/USD erneut Richtung 1,16. Experten Fazit Das Fazit vom Experten Jeremy Krings Die Börse Heute zeigt weiterhin klare Stärke, vor allem im Technologiesektor und bei KI-Werten. Gleichzeitig bleiben geopolitische Risiken und Inflationssorgen zentrale Einflussfaktoren für die kommenden Wochen. Sinkende Ölpreise entlasten kurzfristig die Märkte, doch die neue, deutlich hawkischere Fed-Kommunikation könnte die Volatilität wieder erhöhen. Für Anleger bleibt entscheidend, ob die aktuelle Rally auch ohne weitere Liquiditätsimpulse Bestand haben kann. Besonders der starke US-Dollar, steigende Renditen und die geopolitische Lage im Nahen Osten dürften die Richtung der Märkte kurzfristig maßgeblich beeinflussen. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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