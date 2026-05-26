Börse Aktuell: Ölpreis im Fokus - Wie Russlands Ölindustrie unter Druck gerät

Russland gehört zu den wichtigsten Ölproduzenten der Welt. Die Öl- und Gasindustrie ist seit Jahrzehnten das Fundament der politischen und wirtschaftlichen Macht des Landes. Der Krieg in der Ukraine hat deutlich gezeigt, dass Russlands Einfluss nicht allein auf militärischer Stärke basiert - sondern vor allem auf den riesigen Öl- und Gasvorkommen Sibiriens sowie auf Raffinerien und Pipelines.

Gerade diese Schwachstelle der russischen Wirtschaft rückt nun immer stärker in den Fokus ukrainischer Angriffe. Die gezielten Attacken auf russische Energieinfrastruktur gewinnen angesichts der aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten und des stark steigenden Ölpreises zusätzlich an Bedeutung. Die zentrale Frage lautet: Können ukrainische Drohnen schneller Schaden anrichten, als der steigende Ölpreis neue Einnahmen in den russischen Staatshaushalt spült?

Ölpreis und Russland: Warum die Energiebranche so entscheidend ist

Wer Russland verstehen will, muss den Ölmarkt verstehen. Die heutige russische Ölindustrie ist eng mit der Geschichte der Sowjetunion verbunden. Die ersten großen Förderzentren lagen in Baku im heutigen Aserbaidschan. Die intensive Ausbeutung dieser Felder führte jedoch langfristig zu sinkender Produktivität.

Später verlagerte sich das Zentrum der Ölproduktion nach Westsibirien - bis heute das Herzstück der russischen Förderung. Genau diese Region steht im Fokus ukrainischer Drohnenangriffe.

Die Förderung russischen Öls ist technisch anspruchsvoll. Das Öl ist vergleichsweise schwer und schwefelhaltig, wodurch Förderung und Raffination teuer werden. Hinzu kommen jahrzehntelange strukturelle Probleme aus Sowjetzeiten, die viele Felder dauerhaft geschädigt haben.

Börse Aktuell: Russische Ölproduktion unter Druck

Der Höhepunkt der russischen Ölproduktion wurde in den 1970er Jahren erreicht. Damals förderte die Sowjetunion mehr als 13 Millionen Barrel pro Tag. Nach dem Zerfall der UdSSR fiel die Produktion zeitweise auf rund 6 Millionen Barrel täglich. Heute liegt sie bei etwa 10 bis 11 Millionen Barrel.

Der Wiederaufbau der Produktion wäre ohne westliche Technologie kaum möglich gewesen. Unternehmen wie Halliburton, BP, Exxon oder Siemens lieferten moderne Technik und Know-how für die russische Ölindustrie.

Das schafft jedoch eine enorme Abhängigkeit: Große Teile der russischen Infrastruktur basieren auf westlicher Technologie. Fehlende Ersatzteile, Softwareprobleme und Sanktionen führen langfristig zu einem schleichenden Verfall der Produktionskapazitäten.

China und Indien helfen Russland zwar teilweise bei der Umgehung westlicher Sanktionen, doch die russische Ölindustrie bleibt technisch stark vom Westen geprägt.

Ukraine greift gezielt Raffinerien an

Die Strategie der Ukraine konzentriert sich weniger auf Förderanlagen, sondern vielmehr auf Raffinerien und Exportinfrastruktur. Der Grund ist wirtschaftlich: Raffinerien sind schwerer zu ersetzen und verursachen bei Ausfällen deutlich höhere Schäden.

Besonders wichtig ist dabei Diesel. Russische Raffinerien produzieren große Mengen Diesel für den Export. Dieser Treibstoff ist wirtschaftlich und militärisch von zentraler Bedeutung.

Während die Rohölförderung bislang nur leicht zurückging, sind die Auswirkungen bei Raffinerieprodukten deutlich sichtbarer:

Raffinerieproduktion: Rückgang um etwa 7 %

Exporte raffinierter Produkte: Rückgang um rund 12 %

Wert der Exporte verarbeiteter Produkte: Rückgang um mehr als 40 %

Russland verfügt zwar über erhebliche Reservekapazitäten bei Raffinerien, doch viele Schäden sind schwer reparierbar. Zudem entstehen regionale Versorgungsprobleme auf dem heimischen Markt.

Ölpreis steigt wegen Konflikten im Nahen Osten

Die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten treiben den Ölpreis massiv nach oben. Der Preis für russisches Urals-Öl stieg zeitweise von rund 60 US-Dollar auf über 90 US-Dollar pro Barrel. Für den russischen Staatshaushalt bedeutet das kurzfristig höhere Einnahmen. Dennoch bleibt das Problem begrenzter Exportkapazitäten bestehen.

Viele russische Pipelines wurden ursprünglich für den europäischen Markt gebaut. Die Nachfrage wächst inzwischen jedoch vor allem in Asien. Dort stoßen Pipelines und Exportterminals bereits an ihre Kapazitätsgrenzen. Deshalb versucht die Ukraine zusätzlich, russische Exporthäfen wie Ust-Luga oder Tuapse gezielt anzugreifen. Ziel ist es, die Transport- und Exportmöglichkeiten weiter einzuschränken.

Börse Aktuell: Russlands Haushalt bleibt abhängig vom Ölpreis

Die Einnahmen aus Öl und Gas machen weiterhin rund 20 bis 30 % des russischen Staatshaushalts aus. Gleichzeitig steigen die Ausgaben für Militär und innere Sicherheit massiv an. Allein Verteidigung und Sicherheitsapparat verschlingen inzwischen mehr als 40 % des gesamten Haushalts.

Sollten die Angriffe auf die russische Ölindustrie anhalten oder sogar intensiviert werden, könnte Russland vor einer schwierigen Entscheidung stehen:

Versorgung der eigenen Wirtschaft und Armee sichern

Oder Exporte aufrechterhalten, um dringend benötigte Einnahmen zu erzielen

Reuters-Berichte deuten bereits darauf hin, dass Russland Förderung und Exporte reduziert. Die Ölproduktion könnte auf den niedrigsten Stand seit rund zehn Jahren gefallen sein - trotz hoher Nachfrage und steigender Preise.

Fazit: Ölpreis bleibt zentral für Börse Aktuell und geopolitische Risiken

Die aktuellen Entwicklungen zeigen deutlich, wie eng der Ölpreis mit geopolitischen Konflikten verbunden ist. Der Krieg in der Ukraine, Angriffe auf Raffinerien und Spannungen im Nahen Osten beeinflussen nicht nur Russlands Wirtschaft, sondern auch die internationalen Finanzmärkte.

Für Anleger bleibt der Ölpreis damit einer der wichtigsten Faktoren im Bereich Börse Aktuell. Kurzfristig profitiert Russland zwar von höheren Preisen. Langfristig könnten jedoch strukturelle Probleme, Sanktionen und Angriffe auf die Infrastruktur die russische Ölindustrie nachhaltig schwächen.

Kamil Szczepański

Finanzmarktanalyst bei XTB