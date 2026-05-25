Der heutige Pfingstmontag, 25. Mai 2026, begann an den globalen Finanzmärkten mit einem kräftigen Rückgang der Ölpreise, einem starken Auftakt für die Wall-Street-Futures und Gewinnen auf dem Edelmetallmarkt. Diese Dynamik entfaltet sich an einem US-Feiertag (Memorial Day). Das gesamte Wochenende über gab es Signale, dass ein Abkommen zwischen den USA und dem Iran greifbar nahe ist – obwohl Trump selbst einräumte, dass es vermutlich noch einige Tage dauern könnte. Auch wenn sich an der Realität noch nichts geändert hat, lebt der Markt wieder von der Hoffnung und reagiert deutlich auf eine potenzielle Wiederöffnung der Straße von Hormus.

► Brent Oil WKN: 967740| ISIN: XC0009677409 | Ticker: OIL

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 25.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Das richtungsweisende BRENT Öl verliert fast 5 % und notiert nahe der Marke von 95 USD pro Barrel, während die US-Sorte WTI mit einem Minus von etwas über 5 % bei rund 91 USD pro Barrel gehandelt wird. Parallel dazu kletterte der Goldpreis um 1 % auf 4.550 USD, und Silber legte um bis zu 2,5 % auf über 77 USD pro Unze zu. Die S&P 500-Futures markierten im vorbörslichen europäischen Handel mit fast 7.559 Punkten (+1 %) ein weiteres Allzeithoch.

Zu Beginn der letzten Maiwoche verliert das Rohöl damit rund 5 % und fällt auf den tiefsten Stand seit über einem Monat. Trotz des großen Optimismus dürfte der kurzfristige Boden für den Ölpreis bei etwa 85 USD pro Barrel liegen. Sollte das Angebot massiv zurückkehren, wäre ein Absinken auf 75 bis 80 USD pro Barrel denkbar.

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Anatomie des Deals: Was liegt wirklich auf dem Verhandlungstisch?

Der in den Medien durchgesickerte technische Entwurf der potenziellen Vereinbarung bedeutet keinen dauerhaften Frieden, sondern eher ein vorübergehendes Einfrieren der Krise. Der diskutierte Entwurf sieht eine 60-tägige Verlängerung des aktuellen, fragilen Waffenstillstands vor. In diesem Zeitraum würde die Straße von Hormus unter Auflagen für den kommerziellen Tankerverkehr wieder geöffnet, und der Iran erhielte eine temporäre Erlaubnis, eigenes Rohöl zu verkaufen.

Im Gegenzug hat Teheran „im Prinzip“ zugestimmt, seine Bestände an hochangereichertem Uran abzubauen. Doch der Teufel steckt im Detail: Der genaue Zeitplan für diesen Prozess und ein endgültiges Moratorium für die weitere Urananreicherung sollen vertagt und erst in einer ungewissen Zukunft verhandelt werden. Der Vertragsentwurf beinhaltet auch die Deeskalation des parallelen Konflikts zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon, der vor etwa drei Monaten nach einem kombinierten Schlag von US- und israelischen Streitkräften auf Teheran ausgebrochen war.

Obwohl US-Außenminister Marco Rubio öffentlich erklärte, er sei „sehr zuversichtlich“, dass ein guter Kompromiss erzielt werden kann, könnten innenpolitische Spannungen auf beiden Seiten die Gespräche jederzeit platzen lassen:

Der Streit um eingefrorene Milliarden: Der Iran fordert vehement die sofortige Freigabe seiner finanziellen Vermögenswerte. Vertreter der Regierung von Donald Trump stellten jedoch klar, dass der aktuelle Rahmenvertrag eine Freigabe dieser Gelder absolut nicht vorsieht. Die iranische Nachrichtenagentur Tasnim warnt bereits, dass der gesamte Entwurf aus diesem Grund schnell im Papierkorb landen könnte.

Fehlen zentraler Beschränkungen: Das Abkommen sieht kein direktes Verbot für den Iran vor, sein Raketenarsenal weiterzuentwickeln, und auch kein dauerhaftes Verbot der Urananreicherung – Trumps zwei ursprüngliche Hauptziele. Dies sorgt für heftige Kritik unter den amerikanischen Hardlinern. Der Vorsitzende des Streitkräfteausschusses des Senats, Roger Wicker, nannte den neuen Waffenstillstand eine „Katastrophe“, die alle bisherigen militärischen Erfolge der „Operation Epic Fury“ zunichte mache. Gleichzeitig betont Trump jedoch bei jeder Gelegenheit, dass der Iran niemals eine Atomwaffe erhalten wird.

Druck aus Israel: Premierminister Benjamin Netanjahu erinnerte Trump in einem persönlichen Gespräch daran, dass jede endgültige Vereinbarung die iranische nukleare Bedrohung bedingungslos und vollständig beseitigen muss.

Logistische Realität: Warum die "Rückkehr" des Öls Monate dauern wird

Selbst in einem ultra-optimistischen Szenario, in dem die Dokumente in den nächsten Tagen unterzeichnet werden, ist der physische Wiederaufbau der gestörten Lieferketten eine Frage von vielen Monaten, wenn nicht Jahren. Während die Terminmärkte (Futures) sofort reagieren, funktioniert die physische Infrastruktur nach völlig anderen Regeln.

Der bewaffnete Konflikt hat den Fluss von täglich rund 14 Millionen Barrel Öl blockiert. Über die Straße von Hormus liefen fast 20 % der weltweiten Öl- und Treibstofflieferungen sowie 20 % des Transports von verflüssigtem Erdgas (LNG). Obwohl Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate die Kapazitäten von Pipelines zur Umgehung der Meerenge maximierten, konnten diese Alternativrouten die massive Versorgungslücke nicht ausgleichen. Bislang hat der Krieg den Fluss von über einer Milliarde Barrel des Rohstoffs unterbrochen.

Die treffendste Prognose stammt vom CEO der staatlichen Ölgesellschaft der VAE, Adnoc. Nach seinen Schätzungen wird es selbst bei einem sofortigen Ende der Feindseligkeiten mindestens 4 Monate dauern, um das Volumen auf nur 80 % des Vorkriegsniveaus zu bringen. Die volle Transitkapazität wird frühestens in der ersten oder zweiten Hälfte des Jahres 2027 zurückkehren. Es lohnt sich jedoch auch daran zu erinnern, dass in den 1990er Jahren die Rückkehr der OPEC-Produktion schnell vonstattenging – und der Sturz beim Ölpreis noch schneller war.

Historischer Rückblick: Die Ölproduktion der OPEC war auf ein seit 1990 nicht mehr gesehenes Niveau gefallen. Damals verlief die Erholung der Produktion jedoch sehr rasant und markierte den Beginn eines stetigen Anstiegs der Ölförderung des Kartells bis zum Ende des Jahrzehnts. Quelle: Bloomberg Finance LP

Markt-Prognose: Verabschiedet sich das BRENT Öl dauerhaft von der 100-Dollar-Marke?

Die aktuelle Kapitalflucht aus den Rohöl-Future-Kontrakten könnte sich als verfrüht erweisen. Sollten in den kommenden Tagen keine harten Beweise dafür auftauchen, dass der US-Optimismus begründet war, wird der Ölpreis für BRENT Öl leicht wieder über die kritische Schwelle von 100 USD pro Barrel klettern.

Das strukturelle Hauptproblem an den Märkten bleibt der drastische Abbau der globalen Reserven. Um ihre Volkswirtschaften vor der Paralyse zu retten, haben die Verbraucherländer ihre Lagerbestände in Rekordtempo geleert. Allein im März und April schrumpften diese Vorräte um weitere mehrere hundert Millionen Barrel. Die Welt steht nun vor der Notwendigkeit, diese leeren Tanks dringend wieder aufzufüllen.

Unter der Voraussetzung, dass der Schiffsverkehr im Juni tatsächlich wieder aufgenommen wird, prognostiziert die US Energy Information Administration (EIA) für Ende dieses Jahres einen durchschnittlichen Ölpreis von 89 USD pro Barrel für BRENT Öl und 79 USD im Jahr 2027.

Unabhängige Ökonomen wie Hamad Hussain von Capital Economics dämpfen jedoch die Erwartungen und weisen darauf hin, dass eine echte Verbesserung des Verhältnisses von Angebot und Nachfrage erst im Laufe des Jahres 2027 eintreffen wird. Dies dürfte die Rohstoffpreise für einen Großteil der nächsten Monate auf einem erhöhten Niveau halten.

Die Ölpreise beginnen sich in eine Richtung zu bewegen, die Parallelen zu den Situationen von 1990 und 2022 aufweist. Wie die Geschichte zeigt, könnte der zukünftige Weg für den Ölpreis jedoch noch viele Monate lang holprig bleiben.

Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB

Für den Endverbraucher bleibt ein weiterer entscheidender Faktor: Die Preise an den Tankstellen dürften deutlich langsamer sinken als die Notierungen an den Börsen. Bis das günstigere Rohöl die Raffinerien erreicht und die Frachtkosten sinken, bleiben die Zapfsäulenpreise hoch. Zudem ist zu bedenken, dass die Förderländer im Vergleich zur Marktrealität erhöhte Preise benötigen, um ihre Infrastruktur und Transitkanäle wieder aufzubauen.

Die aktuelle Terminkurve deckt sich fast mit dem Stand von vor einem Monat. Vor einer Woche lag sie hingegen noch um einige Dollar höher. Die Normalisierung der Kalenderspreads ist bereits beträchtlich, und der Markt scheint sich auf einen Gleichgewichtsmodus für April 2027 einzustellen, wenn das BRENT Öl voraussichtlich bei 80 USD pro Barrel gehandelt wird.

FAQ: Aktuelle Entwicklung der Ölpreise & Marktprognosen

Warum sinkt der Ölpreis aktuell so drastisch?

Der Ölpreis sinkt primär aufgrund von wachsendem Optimismus über eine baldige Einigung im Konflikt zwischen den USA und dem Iran. Marktteilnehmer spekulieren auf eine kurzfristige Wiederöffnung der strategisch kritischen Straße von Hormus, was das globale Angebot an Rohöl schlagartig erhöhen würde.

Wie stark ist das BRENT Öl vom aktuellen Kurssturz betroffen?

Das richtungsweisende BRENT Öl verlor im jüngsten Handelsverlauf fast 5 % an Wert und fiel zeitweise unter die Marke von 95 USD pro Barrel. Experten sehen den nächsten kurzfristigen Boden für die Notierungen bei etwa 85 USD pro Barrel.

Was ist der Grund für die Verzögerung bei der physischen Öllieferung?

Obwohl die Finanzmärkte sofort auf politische Entspannungszeichen reagieren, benötigt die physische Logistik Monate zur Erholung. Durch den Konflikt wurde der Transport von über einer Milliarde Barrel Rohstoff blockiert. Laut Branchenexperten wird es selbst nach einem Abkommen mindestens vier Monate dauern, um die Kapazitäten auch nur auf 80 % des Vorkriegsniveaus hochzufahren.

Wie lautet die langfristige Ölpreis-Prognose für BRENT Öl?

Die US-Energiebehörde EIA prognostiziert für Ende des Jahres einen durchschnittlichen Ölpreis von 89 USD pro Barrel für BRENT Öl. Für das Jahr 2027 wird mit einer weiteren Entlastung und einem Durchschnittspreis von rund 79 bis 80 USD pro Barrel gerechnet, da sich das Verhältnis von Angebot und Nachfrage erst dann vollständig stabilisiert.

Warum bleiben die Preise an den Tankstellen trotz sinkender Ölpreise hoch?

Die Treibstoffpreise für Endverbraucher sinken deutlich langsamer als die Rohölnotierungen an den Börsen. Dies liegt an den verzögerten Verarbeitungszyklen in den Raffinerien, anhaltend hohen Fracht- und Logistikkosten sowie dem Umstand, dass Förderländer die aktuellen Margen nutzen, um kriegsbedingte Schäden an ihrer Infrastruktur zu refinanzieren.

Welche Bedeutung hat die Straße von Hormus für den Ölmarkt?

Die Straße von Hormus ist das wichtigste maritime Nadelöhr des globalen Energiehandels. Über diese Meerenge werden fast 20 % des weltweiten Öls und der Kraftstoffe sowie rund ein Fünftel des Flüssiggases (LNG) transportiert. Blockaden an diesem Punkt führen unweigerlich zu massiven globalen Versorgungsengpässen.