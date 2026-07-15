BÖRSE AKTUELL: Wall Street legt zu, Dow Jones nähert sich nach schwächeren PPI-Daten den Allzeithochs

- 📊 US-Börsen bleiben auf Rekordkurs: S&P 500 und Dow Jones behaupten sich trotz Gewinnmitnahmen im KI-Sektor.
- 🤖 Big Tech übernimmt wieder die Führung: Meta, Microsoft, Apple, Amazon und Alphabet treiben die Märkte an.
- 📉 Inflation schwächer als erwartet: Sinkende Erzeugerpreise stärken die Hoffnung auf eine lockerere Geldpolitik der Fed.
- 📊 US-Börsen bleiben auf Rekordkurs: S&P 500 und Dow Jones behaupten sich trotz Gewinnmitnahmen im KI-Sektor.
- 🤖 Big Tech übernimmt wieder die Führung: Meta, Microsoft, Apple, Amazon und Alphabet treiben die Märkte an.
- 📉 Inflation schwächer als erwartet: Sinkende Erzeugerpreise stärken die Hoffnung auf eine lockerere Geldpolitik der Fed.
Die Börse heute präsentiert sich insgesamt freundlich. Während europäische Aktienmärkte uneinheitlich schließen, profitieren die US-Börsen von überraschend schwachen Inflationsdaten, starken Unternehmenszahlen und einer Rückkehr der Anleger in Big-Tech-Aktien. Gleichzeitig bleiben die Entwicklung der Ölpreise, Signale der US-Notenbank und die Berichtssaison entscheidende Faktoren für die weitere Richtung der Börse aktuell.
🌍 Börse heute: Europa uneinheitlich – Wall Street zeigt Stärke
Die Börse aktuell zeigt ein gemischtes Bild. Während der DAX rund 0,5 % verliert und auch der Euro Stoxx 50 leicht nachgibt, kann sich der französische CAC 40 dank einer starken Erholung im Luxusgütersektor behaupten. Positive Geschäftszahlen von Richemont sorgen dort für deutlichen Rückenwind.
An der Wall Street überwiegt dagegen die Kauflaune. Trotz eines zwischenzeitlichen Ausverkaufs bei KI-Aktien legt der S&P 500 um rund 0,3 % zu und nähert sich erneut der Marke von 7.600 Punkten. Auch der Dow Jones notiert weiterhin in der Nähe seiner Rekordstände.
📉 Schwächere Inflationsdaten stützen die Börse aktuell
Ein entscheidender Kurstreiber sind die neuesten Inflationsdaten aus den USA.
Die Erzeugerpreise (PPI) überraschten im Juni auf der Unterseite:
- 📉 PPI (Monat): -0,3 % (Erwartung: 0,0 %)
- 📉 Kern-PPI (Monat): 0,2 % (Erwartung: 0,3 %)
- 📊 Gesamt- und Kerninflation fielen auch im Jahresvergleich niedriger aus als prognostiziert.
Nachdem bereits die Verbraucherpreisdaten positiv überrascht hatten, verstärken die aktuellen Zahlen die Hoffnung, dass der Inflationsdruck in den USA weiter nachlässt. Dies erhöht die Erwartungen, dass die US-Notenbank im weiteren Jahresverlauf ihre Geldpolitik lockern könnte.
🤖 Big Tech übernimmt wieder das Steuer
Im Technologiesektor zeichnet sich eine deutliche Verschiebung der Anlegerströme ab.
Während Unternehmen aus dem Bereich der KI-Infrastruktur zeitweise unter Druck geraten, fließt Kapital verstärkt in die sogenannten „Magnificent Seven“.
Zu den stärksten Gewinnern zählen:
- 💻 Microsoft
- 📱 Apple
- 🌐 Alphabet
- 📦 Amazon
- 🤖 Meta Platforms
- ☁️ Oracle
Auch der Finanzsektor überzeugt. Besonders BlackRock springt nach starken Quartalszahlen um mehr als 6 % nach oben. Der Vermögensverwalter verwaltet inzwischen ein Rekordvermögen von 15,3 Billionen US-Dollar, was das anhaltend starke Interesse institutioneller Anleger unterstreicht.
💵 Dollar schwächer – Bitcoin setzt Erholung fort
Der nachlassende Inflationsdruck wirkt sich auch auf die Währungsmärkte aus.
- 💵 Der US-Dollar-Index fällt in Richtung der Marke von 100 Punkten.
- 💶 Der EUR/USD steigt auf rund 1,147.
- 🪙 Bitcoin klettert wieder über 65.000 US-Dollar und hat sich gegenüber seinen jüngsten Tiefs bereits um rund 10 % erholt.
🏦 Notenbanken bleiben im Fokus
Auch die Geldpolitik außerhalb der USA liefert wichtige Impulse.
Die Bank of Canada ließ ihren Leitzins wie erwartet bei 2,25 % unverändert. Gleichzeitig senkte sie ihre Wachstumsprognose für 2026, blickt jedoch optimistischer auf die Jahre 2027 und 2028.
Die Notenbank rechnet damit, dass die Inflation Anfang 2027 wieder ihr Ziel von 2 % erreichen wird.
🛢️ Rohstoffe: Gemischte Signale am Ölmarkt
Auch der Energiemarkt bleibt im Blick der Anleger.
Der jüngste EIA-Bericht zeigt:
- 🛢️ Rückgang der US-Rohölvorräte um 1,69 Mio. Barrel
- ⛽ Benzinvorräte ebenfalls rückläufig
- 📦 Destillatbestände steigen überraschend deutlich
Insgesamt bewegen sich die Ölpreise aktuell seitwärts, liegen im Wochenvergleich jedoch weiterhin mehr als 7 % im Plus.
🏛️ Beige Book: US-Wirtschaft wächst weiter
Auch das aktuelle Beige Book der US-Notenbank zeichnet ein insgesamt solides Bild.
Die Wirtschaft wächst weiterhin moderat, der Arbeitsmarkt bleibt robust und Unternehmen berichten zunehmend vom Einsatz Künstlicher Intelligenz zur Produktivitätssteigerung.
Gleichzeitig weist die Fed darauf hin, dass der Kostendruck in vielen Branchen bestehen bleibt und sich die Inflation vermutlich nur schrittweise zurückbilden wird.
📌 Fazit: Börse heute profitiert von Inflationshoffnungen und Big Tech
Die Börse aktuell erhält kräftigen Rückenwind durch überraschend schwache Inflationsdaten und starke Unternehmenszahlen. Während Anleger Gewinne bei einigen KI-Infrastrukturwerten mitnehmen, fließt Kapital verstärkt in die großen Technologieunternehmen. Gleichzeitig bleibt die US-Wirtschaft robust, was das Vertrauen der Investoren stärkt. Für die kommenden Handelstage richten sich die Blicke vor allem auf weitere Quartalszahlen, neue Inflationsdaten und mögliche Hinweise der Federal Reserve zur weiteren Zinspolitik.
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