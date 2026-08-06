DAX Prognose: Chart des Tages mit wichtiger Analyse

- Die DAX Prognose bleibt bullish, solange der Index oberhalb von 26.100 Punkten notiert.
- Der Chart des Tages zeigt eine gesunde technische Konsolidierung innerhalb eines intakten Aufwärtstrends.
- Unternehmenszahlen von Deutsche Telekom und Siemens sorgen heute für deutliche Einzelbewegungen im DAX.
- Die DAX Prognose bleibt bullish, solange der Index oberhalb von 26.100 Punkten notiert.
- Der Chart des Tages zeigt eine gesunde technische Konsolidierung innerhalb eines intakten Aufwärtstrends.
- Unternehmenszahlen von Deutsche Telekom und Siemens sorgen heute für deutliche Einzelbewegungen im DAX.
Die DAX Prognose bleibt trotz einer leichten Konsolidierung konstruktiv. Während schwächere Quartalszahlen aus dem Speicherchip-Sektor die Stimmung gegenüber KI-Aktien belasten, sorgen robuste Unternehmenszahlen aus Deutschland weiterhin für Unterstützung. Im heutigen Chart des Tages zeigt sich, dass die jüngste Schwäche bislang vor allem als technische Gegenbewegung innerhalb eines intakten Aufwärtstrends zu werten ist.
► DAX (Future): WKN: 846959 | ISIN: DE0008469594 | Ticker: FDAX | CFD: DE40
Chart des Tages: DAX bleibt oberhalb wichtiger Durchschnittslinien
Die DAX-Futures notieren rund 0,25% im Minus, während der Kassamarkt leicht zulegen kann. Der DAX befindet sich weiterhin in einem klaren Aufwärtstrend und handelt auf Tagesbasis oberhalb der drei wichtigsten exponentiellen gleitenden Durchschnitte (10-, 30- und 100-Tage-EMA). Die aktuelle Konsolidierung erscheint technisch nachvollziehbar. Nach dem Ausbruch auf ein neues Rekordhoch an der oberen Begrenzung der seit Monaten bestehenden Handelsspanne sowie einem erstmals seit rund einem Monat überkauften RSI waren Gewinnmitnahmen nicht ungewöhnlich.
Die erste wichtige Unterstützung liegt am 23,6%-Fibonacci-Retracement der jüngsten Aufwärtsbewegung bei rund 26.100 Punkten. Sollte der Verkaufsdruck zunehmen, rückt der Bereich um den 10-Tage-EMA als entscheidende Unterstützung in den Fokus. Solange sich der DAX oberhalb dieser Marken behauptet, spricht die technische Lage weiterhin für eine Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends.
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 06.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
DAX Prognose: Was bewegt den Markt heute?
Deutsche Industrieaufträge überraschen positiv
Die Auftragseingänge der deutschen Industrie stiegen im Juni 2026 um 3,1% im Monatsvergleich und 6,5% im Jahresvergleich. Treiber waren vor allem Großaufträge aus dem Maschinenbau (+12,7%) und der Elektronikbranche (+22,7%). Ohne Großaufträge zeigte sich allerdings ein schwächeres Bild: Die Bestellungen gingen 0,5% im Monatsvergleich zurück. Die Inlandsnachfrage legte kräftig um 7,8% zu, während Bestellungen aus der Eurozone um 14,0% einbrachen. Zudem wurden die Mai-Daten deutlich von +1,9% auf +0,3% nach unten revidiert.
Deutsche Telekom überzeugt mit starkem Ausblick
Die Aktie der Deutschen Telekom gehört heute mit einem Plus von rund 5,5% zu den stärksten DAX-Werten. Der Konzern übertraf im zweiten Quartal 2026 die Erwartungen und erzielte ein bereinigtes EBITDAaL von 11,8 Milliarden Euro. Zusätzlich wurde das Aktienrückkaufprogramm um weitere 3 Milliarden Euro auf bis zu 5 Milliarden Euro ausgeweitet. Auch die Prognose für den freien Cashflow wurde auf rund 20 Milliarden Euro angehoben, unterstützt durch die starke Entwicklung von T-Mobile US.
Siemens unter Druck trotz Rekordzahlen
Belastend wirkt dagegen Siemens. Obwohl der Industriekonzern Rekordgewinne und einen Rekordauftragseingang präsentierte, verliert die Aktie rund 5%. Der Industriegewinn stieg um 25% auf 3,52 Milliarden Euro, während die Auftragseingänge um 13% auf 27,9 Milliarden Euro zulegten. Besonders stark entwickelte sich die Sparte Digital Industries mit einem Gewinnanstieg von 44%, getragen von der hohen Nachfrage nach industriellen KI-Lösungen in den USA und China. Nach den jüngsten Rekordständen dürften jedoch Gewinnmitnahmen sowie die aktuell schwächere Stimmung im KI-Sektor den Kurs belasten.
DAX Prognose: Technischer Ausblick
Aus charttechnischer Sicht bleibt die DAX Prognose positiv. Die laufende Konsolidierung verändert das übergeordnete Bild bislang nicht. Entscheidend wird sein, ob der Index den Bereich um 26.100 Punkte sowie den 10-Tage-EMA verteidigen kann. Gelingt dies, dürfte der Markt gute Chancen besitzen, den übergeordneten Aufwärtstrend fortzusetzen und weitere Rekordstände ins Visier zu nehmen.
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FAQ
Wie lautet die aktuelle DAX Prognose?
Die technische Lage bleibt positiv. Solange der DAX wichtige Unterstützungen wie das 23,6%-Fibonacci-Retracement und den 10-Tage-EMA verteidigt, bleibt der Aufwärtstrend intakt.
Warum korrigiert der DAX heute?
Die Korrektur ist vor allem technischer Natur. Nach neuen Rekordhochs und einem überkauften RSI nutzen viele Anleger die Gelegenheit für Gewinnmitnahmen.
Warum ist dies der Chart des Tages?
Der Chart verdeutlicht, dass sich der DAX trotz kurzfristiger Schwäche weiterhin in einem stabilen Aufwärtstrend befindet und wichtige Unterstützungen bislang erfolgreich verteidigt.
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