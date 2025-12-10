Das Wichtigste in Kürze Börse Aktuell im Wartemodus

China-Daten gemischt, Silber auf Rekordhoch

Krypto stabil

Die Börse Aktuell zeigte sich gestern mit einem durchwachsenen Tag an der Wall Street. Der Dow Jones fiel um 0,3%, der S&P 500 gab 0,09% nach, während der NASDAQ um 0.13% zulegen konnte. Der Russell 2000 war der stärkste Index mit einem Plus von 0,21%. Trotz neuem Intraday-Rekord blieb ein Schlusskurs auf Allzeithoch aus. Fokus der Börse: FOMC-Entscheidung rückt in den Mittelpunkt Im Zentrum des heutigen Handelstages steht die FOMC-Sitzung. Die Märkte befinden sich seit Wochenbeginn klar im Wartemodus. Entscheidend sind nicht nur mögliche Änderungen beim Leitzins, sondern vor allem der Tonfall der Erklärung sowie die aktualisierten Projektionen, die Hinweise auf das Tempo zukünftiger Zinssenkungen geben sollen. Die Mehrheit der Marktteilnehmer erwartet eine Zinssenkung um 25 Basispunkte auf 3,75%. Kevin Hassett, ein Favorit für den Fed-Vorsitz, betonte gestern, dass die Federal Reserve weiterhin erheblichen Spielraum für weitere Zinssenkungen habe – sogar über die üblichen 25 Basispunkte hinaus. Wichtig sei jedoch, dass alle Entscheidungen datenabhängig erfolgen. Konjunkturdaten USA: Arbeitsmarkt zeigt moderate Stärke Im Oktober stieg die Zahl der offenen Stellen leicht auf 7,67 Mio. (September: 7,66 Mio.). Dies signalisiert weiterhin relativ robuste Arbeitskräftenachfrage, auch wenn das Wachstum moderat bleibt und auf eine gedämpfte Einstellungsdynamik hindeutet. China: VPI im Jahresvergleich höher, PPI weiterhin schwach Chinas Verbraucherpreise stiegen im November um 0,7% im Jahresvergleich – der schnellste Anstieg seit März 2024 und im Rahmen der Erwartungen. Auf Monatsbasis fiel der VPI jedoch um 0,1%. Die weiterhin tiefe Erzeugerpreisinflation zeigt anhaltende deflationäre Tendenzen im Industriesektor. Die Kombination aus schwachem PPI, leichtem VPI-Rückgang und Signalen möglicher neuer Stimulusmaßnahmen – darunter Berichte über eine Senkung der Mindestreservesätze (RRR) – eröffnet eine spannende Perspektive für 2026, gerade nachdem jüngste Gewinnmitnahmen den chinesischen Aktienmarkt belastet haben. Neuseeland: Moderates Bevölkerungswachstum Im Oktober verzeichnete Neuseeland rund 2.400 Nettozuwanderer, was auf eine solide, aber moderate Bevölkerungszunahme hindeutet. Edelmetalle: Silber erreicht Allzeithoch Der Edelmetallmarkt lieferte heute einen historischen Moment:

Silber stieg erstmals über 60 US-Dollar pro Unze und markierte damit ein neues Allzeithoch. Die Rally wird getragen von: begrenztem globalem Angebot

steigender industrieller Nachfrage

wachsendem Investoreninteresse Gold notiert stabil nahe 4.200 US-Dollar. Kryptowährungen: Bitcoin und Ethereum stabil Im Kryptomarkt hält sich Bitcoin aktuell bei rund 92.600 US-Dollar, während Ethereum nahe 3.320 US-Dollar notiert. AKTIEN GRATIS HANDELN!* *XTB streicht deine Orderkommission bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro!

Nicht investiertes Kapital wird sogar verzinst!

BESTER Kundenservice inklusive! Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat

Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat XTB: Die Investment App, bei der dein Geld für dich arbeitet!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.