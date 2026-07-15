Börse Aktuell: US-Inflation überrascht, Fed, Öl und Quartalszahlen im Fokus | Börse Heute

Die Börse heute wurde von einer Vielzahl wichtiger Ereignisse geprägt. Im Mittelpunkt standen die überraschend schwachen US-Inflationsdaten, die Aussagen von Fed-Chef Kevin Warsh, neue Entwicklungen im Nahen Osten sowie der Start einer weiteren heißen Phase der US-Berichtssaison. Für Anleger bleibt die Börse aktuell von geldpolitischen Erwartungen, geopolitischen Risiken und Unternehmenszahlen gleichermaßen beeinflusst.

US-Inflation fällt erstmals seit sechs Jahren im Monatsvergleich

Das wichtigste Makroereignis des Tages war die Veröffentlichung der US-Inflationsdaten für Juni. Die Verbraucherpreise (VPI) gingen im Monatsvergleich um 0,4% zurück. Es war der erste monatliche Preisrückgang seit dem Corona-Jahr 2020. Noch wichtiger für die Finanzmärkte war jedoch die Kerninflation, die im Jahresvergleich auf 2,6% zurückfiel und damit deutlich unter den Erwartungen lag.

Die Daten führten unmittelbar zu einer Neubewertung der Zinserwartungen. Zu Wochenbeginn hatten Anleger aufgrund der Eskalation zwischen den USA und dem Iran zeitweise zwei Zinserhöhungen der Fed bis Jahresende eingepreist. Nach den Inflationsdaten gilt inzwischen wieder eine einzelne Zinserhöhung als Basisszenario. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im September sank auf rund 68%.

Kevin Warsh bleibt bei der Fed auf restriktivem Kurs

Die dovishe Interpretation der Inflationsdaten wurde durch die Aussagen von Fed-Chef Kevin Warsh teilweise begrenzt.

Vor dem US-Kongress erklärte Warsh:

Inflation sei letztlich eine Frage der Geldpolitik und "eine Entscheidung".

Die Fed werde eine Inflation oberhalb des 2%-Ziels künftig nicht mehr akzeptieren.

Die hohe Inflation der vergangenen fünf Jahre solle mit einer konsequenten Geldpolitik endgültig beendet werden.

Politischer Einfluss spiele bei geldpolitischen Entscheidungen keine Rolle.

Der US-Arbeitsmarkt und die Wirtschaft seien weiterhin robust.

Besonders verwies Warsh auf die massiven Investitionen in KI-Infrastruktur wie Rechenzentren, Hardware und Software. Gleichzeitig beobachte die Notenbank sehr genau, welche Auswirkungen dieser Investitionsboom auf Inflation und Arbeitsmarkt haben werde.

Trump nimmt geplante Gebühren für die Straße von Hormus zurück

Auch geopolitisch blieb die Nachrichtenlage bewegend. US-Präsident Donald Trump zog seinen Vorschlag zurück, eine Gebühr von 20% auf Frachtschiffe zu erheben, die die Straße von Hormus passieren. Stattdessen kündigte er umfangreiche Handelsabkommen und milliardenschwere Investitionen aus den Golfstaaten an.

Nach eigenen Angaben sollen diese Investitionen die größten der Geschichte werden und Millionen neuer Arbeitsplätze in den USA schaffen.

Ölpreise steigen trotz Trumps Aussagen weiter

Die Rohstoffmärkte schenken den politischen Aussagen bislang jedoch nur wenig Vertrauen. Der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus bleibt weiterhin erheblich eingeschränkt. Nach Daten von Kpler sank die Zahl abgeschlossener Lieferungen in der Woche bis zum 12. Juli um mehr als die Hälfte.

Entsprechend ziehen die Energiepreise erneut an:

Brent notiert bei rund 85 US-Dollar je Barrel.

WTI steigt auf etwa 80 US-Dollar je Barrel.

Erdgas am niederländischen TTF-Handelsplatz verteuert sich auf rund 54 US-Dollar je MWh.

Gold und Silber geben Gewinne wieder ab

Die Edelmetalle reagierten zunächst positiv auf die überraschend niedrige Inflation. Sinkende US-Renditen sorgten zeitweise für Kursgewinne von fast 2%. Im weiteren Handelsverlauf gaben Gold und Silber diese Gewinne jedoch weitgehend wieder ab, nachdem Warsh einen restriktiven geldpolitischen Kurs bekräftigte.

Aktuell notiert:

Gold bei rund 4.030 US-Dollar je Feinunze.

Silber bei rund 58,40 US-Dollar je Feinunze.

Asiatische Aktienmärkte legen deutlich zu

An den asiatischen Börsen dominieren zum Handelsstart positive Vorzeichen. Besonders stark präsentiert sich der südkoreanische KOSPI mit einem Plus von rund 7%. Ausschlaggebend sind erneute Kapitalzuflüsse internationaler Investoren sowie eine deutliche Erholung der Halbleiterwerte.

Zu den Gewinnern zählen:

SK Hynix: rund +10%

Samsung Electronics: rund +10%

Auch der Hang Seng (+1,4%) und der Nikkei (+1,4%) verzeichnen deutliche Gewinne.

Lediglich der Shanghai Composite entwickelt sich mit -0,1% schwächer. Belastend wirken enttäuschende chinesische Konjunkturdaten.

IBM sorgt für Schock in der Berichtssaison

Für Aufsehen sorgten nach Börsenschluss die Quartalszahlen von IBM. Nach einer starken Kursrally seit Mai 2026 von rund 215 auf fast 300 US-Dollar enttäuschte der Technologiekonzern die Erwartungen.

Die wichtigsten Zahlen:

Umsatz: 17,2 Mrd. US-Dollar (Erwartung: 17,8 Mrd. US-Dollar)

Schwächeres Wachstum im margenstarken Softwaregeschäft

Kunden verlagern ihre Investitionen zunehmend in Speichertechnologien und KI-Hardware

IBM-Chef Arvind Krishna erklärte, dass viele Unternehmen ihre CAPEX-Ausgaben derzeit verstärkt in Speicherlösungen investieren.

Die Aktie brach daraufhin um rund 24% ein - der stärkste Tagesverlust seit 1987.

Börse heute: Diese Quartalszahlen stehen noch an

Auch heute richtet sich der Fokus der Anleger auf zahlreiche Unternehmensberichte.

Vor US-Börsenbeginn:

Johnson & Johnson

Morgan Stanley

BlackRock

Nach US-Börsenschluss:

United Airlines

BitMine Immersion

Kinder Morgan

Experten Fazit: Börse aktuell zwischen Zinshoffnungen und Unternehmenszahlen

Die Börse aktuell befindet sich in einer spannenden Phase. Überraschend schwache Inflationsdaten nähren Hoffnungen auf eine weniger aggressive Fed. Gleichzeitig verhindern die restriktiven Aussagen von Kevin Warsh eine noch deutlichere Neubewertung der Zinserwartungen. Hinzu kommen geopolitische Unsicherheiten im Nahen Osten sowie die laufende Berichtssaison, die mit den IBM-Zahlen bereits für erhebliche Marktbewegungen gesorgt hat. Für die Börse heute bleiben Inflationsdaten, Notenbankkommunikation und Unternehmensgewinne die entscheidenden Kurstreiber.

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FAQ zur Börse aktuell

Warum reagierte die Börse heute positiv auf die US-Inflation?

Die überraschend schwachen Inflationsdaten erhöhen die Hoffnung, dass die Fed weniger Zinserhöhungen vornehmen muss. Niedrigere Zinserwartungen wirken in der Regel unterstützend für Aktien.

Warum stiegen die Ölpreise trotz Trumps Ankündigungen?

Der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus bleibt weiterhin stark eingeschränkt. Die Sorge um das globale Ölangebot überwiegt derzeit die politischen Ankündigungen.

Warum fiel die IBM-Aktie so stark?

IBM verfehlte die Umsatzerwartungen und warnte indirekt vor einer Verschiebung der IT-Ausgaben hin zu KI-Hardware und Speicherlösungen. Anleger werteten dies als Warnsignal für den gesamten Softwaresektor.

Welche Termine sind für die Börse heute besonders wichtig?

Im Fokus stehen die Quartalszahlen von Johnson & Johnson, Morgan Stanley und BlackRock vor Börsenbeginn sowie United Airlines und Kinder Morgan nach US-Börsenschluss.