Börse Aktuell: Marktbericht Börse zu Indizes, FX & Rohstoffen

Das Wichtigste in Kürze Gemischtes Marktumfeld

Zentralbanken im Fokus

Unternehmens- & Tech-Impulse

Futures auf europäische und amerikanische Indizes zeigen zum Wochenstart ein gemischtes Bild. Die Entwicklung reflektiert das schwache Sentiment der asiatischen Session und prägt damit die Börse aktuell deutlich. Insgesamt bleibt die Marktstimmung vorsichtig, was sich in mehreren Anlageklassen widerspiegelt. Zinsentscheidungen & Zentralbanken im Fokus Die Reserve Bank of Australia (RBA) belässt den Leitzins wie erwartet bei 3,60 %. Die Entscheidung wirkt zunächst neutral, drückte jedoch vorübergehend auf AUD/USD. Aussagen von RBA-Chefin Bullock verliehen dem Markt anschließend einen hawkishen Ton. Sie betonte, das derzeitige Szenario sehe entweder eine lange Zinspause oder weitere Anhebungen vor – Senkungen seien ausgeschlossen. Besonders der Februartermin gilt als entscheidend im Hinblick auf neue Inflationsdaten. Der Markt preist bereits fast zwei Zinserhöhungen für 2026 ein. In Japan signalisiert Premierminister Sanae Takaichi zunehmende Sorge über die Schwäche des Yen. Die Regierung zeigt Bereitschaft, „angemessen zu intervenieren“, sollte die Entwicklung anhalten. Gleichzeitig bestätigt BoJ-Chef Kazuo Ueda, dass sich der erwartete Normalisierungspfad der Geldpolitik materialisiert: Reale Zinsen bleiben sehr niedrig, der Arbeitsmarkt zieht an und Preis- sowie Lohndruck steigen. Für Anleger richtet sich der Blick nun darauf, wie schnell und wie weit die BoJ ihre Politik im Jahr 2026 normalisieren könnte. Börse Aktuell: Unternehmensnachrichten & Marktbewegungen An der Wall Street sorgt ein technischer Impuls für Aufmerksamkeit: Das US-Handelsministerium will laut Reuters bald den Export von Nvidias H200-Chip nach China erlauben. Die Nvidia-Aktie legte infolge der Meldung rund 2,5 % zu. Im Mediensektor geht der Übernahmekampf weiter. Paramount Skydance unterbreitet ein neues Angebot zur Übernahme von Warner Bros. Discovery (WBD) über 108,4 Milliarden US-Dollar – deutlich über dem 72-Milliarden-USD-Gebot von Netflix. Die WBD- und Paramount-Aktien stiegen um 3,5 % bzw. 8 %, während Netflix rund 4 % verlor. Ausschlaggebend für das Gegenangebot seien laut Berichten vor allem kartellrechtliche Risiken beim vorgeschlagenen Netflix-WBD-Deal. Devisenmarkt im Überblick Der australische Dollar entwickelt sich nach der RBA-Entscheidung und Bullocks Aussagen am stärksten unter den G10-Währungen. Der japanische Yen bleibt hingegen unter Druck. EURUSD gewinnt leicht und stabilisiert sich im Bereich von 1,1650. Damit zeigt der Marktbericht Börse, dass FX-Trader weiterhin stark auf geldpolitische Signale reagieren. Rohstoffe & Kryptowährungen Die Rohstoffmärkte setzen ihre Schwäche vom Vortag fort. OIL.WTI : –0,4 %

NATGAS : –0,95 %

GOLD : –0,17 %

