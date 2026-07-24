Börse aktuell: DAX steigt, Intel überrascht, SAP mit Kurssprung - Börse heute im Überblick

Die Börse heute präsentiert sich zum Wochenschluss mit einem gemischten Bild. Während die US-Indizes nach einer klaren Richtung suchen, legt der Dow Jones vorbörslich um 0,5% zu. Der S&P 500 gewinnt 0,2%, während der Nasdaq trotz einer Erholung weiterhin unter Druck steht und rund 1% verliert. Belastend wirken vor allem schwache Halbleiterwerte.

In Europa zeigt sich dagegen ein deutlich freundlicheres Bild. Der DAX steigt um 1,36% und gehört zu den stärksten Leitindizes. Noch besser entwickelt sich lediglich der spanische IBEX 35 mit einem Plus von 1,65%.

Intel überzeugt, Halbleitersektor bleibt dennoch unter Druck

Im Fokus der Börse aktuell stehen die Quartalszahlen von Intel. Der Chipkonzern übertraf die Erwartungen deutlich. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 25% auf 16,1 Milliarden US-Dollar und lag damit klar über den erwarteten 14,4 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 0,42 US-Dollar.

Besonders stark entwickelte sich das Rechenzentrumsgeschäft. Die Erlöse legten dank der hohen Nachfrage nach KI-Prozessoren im Jahresvergleich um 59% auf 6,3 Milliarden US-Dollar zu. Auch der Ausblick überzeugte: Für das dritte Quartal erwartet Intel einen Umsatz zwischen 15,8 und 16,8 Milliarden US-Dollar und hob zugleich die Investitionsausgaben für das Gesamtjahr auf rund 20 Milliarden US-Dollar an.

Trotz der starken Zahlen gerieten Halbleiteraktien unter Druck. Der PHLX Semiconductor Index verlor 3%, während Intel nach anfänglichen Kursgewinnen ins Minus drehte und zuletzt 4,3% nachgab. Auch Broadcom (-2,1%), SK Hynix (-7,9%), SanDisk (-7,8%) und Qualcomm (-1,6%) verzeichneten deutliche Verluste. Nvidia konnte sich dagegen mit einem Plus von 0,5% behaupten.

SAP führt den DAX an

Zu den größten Gewinnern an der Börse heute zählt SAP. Die Aktie springt um 9,26% nach oben und ist damit Spitzenreiter im DAX.

Der Softwarekonzern erzielte im zweiten Quartal einen Umsatz von 9,88 Milliarden Euro und übertraf damit die Erwartungen. Der Gewinn je Aktie blieb mit 1,59 Euro zwar unter den Prognosen, Anleger konzentrierten sich jedoch auf das starke Cloud-Geschäft. Das Wachstum der Cloud-Aufträge beschleunigte sich auf 26% und lag damit über den Erwartungen. Zusätzlich sorgen ein freier Cashflow von 3,2 Milliarden Euro sowie eine Nettoliquidität von 2,2 Milliarden Euro für Vertrauen in die langfristige KI-Strategie des Unternehmens.

Meta baut KI-Angebot weiter aus

Meta Platforms erweitert die Funktionen seiner KI-Plattform. Mit dem neuen Modell Muse Spark 1.1 kann Meta AI künftig wiederkehrende Aufgaben wie tägliche Briefings selbstständig übernehmen. Gleichzeitig brachte der Konzern mit "Seller" eine neue App für Händler auf dem Facebook Marketplace auf den Markt. Die Quartalszahlen von Meta werden am 29. Juli veröffentlicht.

Börse aktuell: Positive Konjunkturdaten stützen die Märkte

Die neuesten Einkaufsmanagerindizes fielen sowohl in Europa als auch in den USA besser aus als erwartet.

Der vorläufige Einkaufsmanagerindex für die Eurozone stieg auf 51,9 Punkte und übertraf sowohl die Prognose von 50,2 als auch den Vormonatswert von 50,0. Auch in den USA überraschte der Sammelindex mit 53,6 Punkten positiv gegenüber den erwarteten 52,2 Punkten. Die Daten sprechen für eine weiterhin robuste wirtschaftliche Entwicklung.

Geopolitik bleibt im Blick

China erhöht den diplomatischen Druck auf Pakistan, um neue Gespräche zwischen den USA und dem Iran anzustoßen. Ziel ist es, den seit rund fünf Monaten andauernden Konflikt zu entschärfen. Erste Gespräche fanden während des Besuchs des iranischen Innenministers in Islamabad statt.

Devisen, Rohstoffe und Kryptowährungen

An den Devisenmärkten verbesserte sich die Risikostimmung. Besonders Schwellenländerwährungen legten gegenüber dem US-Dollar zu. Unter den G10-Währungen führten der australische und der neuseeländische Dollar die Gewinnerliste an. Der Euro notierte gegenüber dem US-Dollar nahezu unverändert bei 1,1370.

Am Rohstoffmarkt geriet Öl unter Druck. Brent verbilligte sich um knapp 3% auf 91,30 US-Dollar je Barrel. Hintergrund sind Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung im Nahen Osten. US-Erdgas verlor 0,4%, während europäisches TTF-Gas um 1,2% zulegte. Bei den Edelmetallen erholte sich Gold und stieg um 0,4% auf 4.068 US-Dollar je Unze. Silber entwickelte sich noch stärker und gewann 1,8% auf 58,70 US-Dollar. Am Kryptomarkt überwogen dagegen die Verluste. Bitcoin fiel um 1,6% auf 64.194 US-Dollar, während Ethereum 1,0% auf 1.864 US-Dollar nachgab.

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FAQ

Warum steigt der DAX heute?

Vor allem starke Unternehmenszahlen aus dem Bankensektor sowie der Kurssprung von SAP sorgen für Rückenwind.

Warum fällt der Nasdaq trotz guter Intel-Zahlen?

Schwache Kursentwicklungen bei zahlreichen Halbleiterwerten belasten den Technologiesektor insgesamt.

Welche Themen bewegen die Börse heute besonders?

Unternehmenszahlen von Intel und SAP, positive Einkaufsmanagerindizes sowie geopolitische Entwicklungen im Nahen Osten stehen im Fokus.