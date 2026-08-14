DAX Prognose heute (14.08.2026): DAX aktuell im Bullen-Test – Analyse & Ziele

Der DAX ist gestern Morgen bei 26.421 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels konnte der Index dynamisch aufwärtslaufen, gab die Gewinne aber umgehend wieder ab. Der Index setzte bis knapp an die vorbörsliche Eröffnung zurück, konnte sich dann stabilisieren und sukzessive aufwärtslaufen. Das Hoch, das am Mittag formatiert wurde, erreicht nicht mehr das Tageshoch am Morgen. Es stellte sich nachfolgend ausgeprägte Schwäche ein. Der DAX konnte sich erst kurz vor Xetra Schluss stabilisieren und eine Erholung abbilden. Es wurde gestern eine Xetra Tagesverlust abgebildet. Nachbörslich setzte der DAX seine Erholung weiter fort. Der DAX ging bei 26.418 Punkten und damit minimal unter der vorbörslichen Eröffnung aus dem Tageshandel.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

🚀 3 Key Takeaways

DAX im Chartcheck: Das kurzfristige Chartbild im 1h- und 4h-Chart bleibt vorerst bullisch , da der DAX wichtige Unterstützungen wie die SMA20 und SMA50 behaupten konnte.

Das kurzfristige Chartbild im 1h- und 4h-Chart bleibt vorerst , da der DAX wichtige Unterstützungen wie die SMA20 und SMA50 behaupten konnte. Tages-Erwartung (14.08.2026): Die Wahrscheinlichkeit spricht heute mit 55 % für ein Bear-Szenario (seitwärts/abwärts). Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 26.113 und 26.660 Punkten.

Die Wahrscheinlichkeit spricht heute mit (seitwärts/abwärts). Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 26.113 und 26.660 Punkten. Marktsignal & Sentiment: Über der Marke von 26.408 Punkten bleibt der Weg nach oben offen. Das globale Marktsentiment (Fear & Greed Index bei 66) signalisiert weiterhin verhaltenen Optimismus ("Greed").

DAX Aktuell: Der DAX ist heute Morgen bei 26.408 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Damit notiert der Index 13 Punkte unter der vorbörslichen Notierung des Vortags und 10 Punkte unter dem gestrigen Tagesschluss. Wie fällt die DAX Prognose für den heutigen Freitag aus?

Rückblick: So entwickelte sich der DAX gestern

Der DAX startete gestern Morgen bei 26.421 Punkten vorbörslich. Mit Beginn des Xetra-Handels lief der Index zunächst dynamisch an, gab die Gewinne jedoch schnell wieder ab und setzte bis knapp an das Eröffnungsniveau zurück. Nach einer Stabilisierung folgte ein sukzessiver Anstieg, wobei das Mittags-Hoch das morgendliche Tageshoch nicht mehr erreichen konnte.

Im weiteren Verlauf zeigte der DAX ausgeprägte Schwäche und stabilisierte sich erst kurz vor Xetra-Schluss mit einer leichten Erholung. Dennoch schloss der Handelstag auf Xetra-Basis mit einem Verlust. Nachbörslich setzte sich die Erholung fort, sodass der Tagesschluss bei 26.418 Punkten lag.

Top- & Flop-Aktien (Xetra Schluss am 13.08.2026)

Zum Xetra-Schluss standen 21 Gewinnern insgesamt 19 Verlierer gegenüber.

Gewinnerliste: RWE (+2,88 %), Continental (+2,67 %), Commerzbank (+1,47 %)

RWE (+2,88 %), Continental (+2,67 %), Commerzbank (+1,47 %) Verliererliste: BASF (-1,83 %), Mercedes-Benz Group (-1,25 %), Volkswagen VZ (-1,23 %)

DAX Datenvergleich (12.08. vs. 13.08.)

Kennzahl 12.08.2026 13.08.2026 (Erwartet*) 13.08.2026 (Ist*) Tageshoch (TH) 26.593 26.508 26.517 Tagestief (TT) 26.328 26.293 26.301 Xetra Schluss 26.331 26.300 – Tagesschluss 26.390 26.418 – Tagesrange (Punkte) 265 215 –

*Betrachtungszeitraum 08:00–22:00 Uhr

DAX Chartanalyse: Technische Lage im Detail

1-Stunden-Chart (1h): Kurzfristig bullisch

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 14.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der DAX notierte gestern über der SMA20 (aktuell bei 26.406 Punkten). Die Schwäche am Nachmittag drückte den Index kurzzeitig unter die SMA20 und SMA50 (aktuell bei 26.415 Punkten). Bis zum Handelsschluss und im Frühhandel konnte der DAX diese Marken jedoch wieder zurückerobern.

Bullisches Szenario: Schließt der DAX per Stundenschluss über der SMA20, ist ein erneuter Test des Allzeithochs möglich. Übergeordnete Anlaufziele liegen bei 26.610/26.625 Punkten sowie 26.735/26.750 Punkten .

Bärisches Szenario: Ein nachhaltiger Rutsch unter die SMA20/SMA50 neutralisiert das Chartbild. Das Risiko weiterer Gewinnmitnahmen in Richtung der SMA200 (aktuell bei 26.311 Punkten) steigt in diesem Fall deutlich.

Einschätzung 1h-Chart: Bullisch

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4-Stunden-Chart (4h): Wichtige Unterstützung hält

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 14.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Nach dem Allzeithoch setzte der DAX unter die SMA20 (aktuell bei 26.403 Punkten) bis exakt auf die SMA50 (aktuell bei 26.326 Punkten) zurück. Diese Linie bot hervorragenden Support und löste die Erholung zurück über die SMA20 aus.

Oberseite: Solange der Kurs über der SMA20 verweilt, bleibt die Aufwärtsbewegung intakt.

Unterseite: Fällt der DAX erneut unter die SMA20, droht ein Test der SMA50 (aktuell bei 26.283 Punkten). Setzt er sich darunter fest, rückt die SMA200 (aktuell bei 25.515 Punkten) als mögliches Ziel ins Blickfeld.

Einschätzung 4h-Chart: Bullisch

DAX Prognose heute: Szenarien & Trading-Setups

Wir rechnen für den heutigen Handelstag auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts bis abwärts gerichteten Markt (bezogen auf den Tagesschluss um 22:00 Uhr im Vergleich zum Vortag).

Bull-Szenario: 45 % Wahrscheinlichkeit

45 % Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 55 % Wahrscheinlichkeit

55 % Wahrscheinlichkeit Erwartete Tagesrange: 26.515 / 26.660 bis 26.243 / 26.113 Punkte

Long-Setup (Bullen)

Halten die Bullen den Index über der Marke von 26.408 Punkten, liegen die nächsten Ziele bei:

26.437/39 • 26.458/60 • 26.473/75 • 26.491/93 • 26.515/17 • 26.531/33 • 26.554/56 • 26.572/74 • 26.591/93 • 26.612/14 • 26.633/35 • 26.658/60

Gelingt der Ausbruch über 26.658/60 Punkte, öffnen sich Türen in Richtung:

26.681/83 bis 27.111/13 Punkte.

Short-Setup (Bären)

Kann sich der DAX aktuell nicht über 26.408 Punkten behaupten, rücken folgende Ziele auf der Unterseite in den Fokus:

26.388/86 • 26.369/67 • 26.346/44 • 26.324/22 • 26.303/01 • 26.280/78 • 26.265/63 • 26.245/43 • 26.222/20 • 26.199/97 • 26.173/71 • 26.148/46 • 26.040/38

Bei einem Bruch der 26.040 Punkte-Marke drohen Abgaben bis in den Bereich von 25.745/43 Punkten.

Wichtige DAX-Marken im Überblick

DAX-Widerstände

26.415 / 26.444 / 26.477

26.515 / 26.549 (Kreuzwiderstand)

26.615

26.732

26.846

DAX-Unterstützungen

26.408 / 26.402

26.326 / 26.311 (Kreuzunterstützung)

26.242

26.173

26.070 / 26.005

25.983 / 25.940 / 25.902

25.836

25.759

(Quelle: Eigenanalyse via xStation5. Fett gedruckte Werte markieren wichtige Kreuzunterstützungen bzw. -widerstände.)

Marktstimmung: CNN Fear & Greed Index

Der Fear & Greed Index liegt aktuell bei 66 Punkten und signalisiert damit weiterhin Optimismus im Marktbereich "Greed" (Gier).

Vor 1 Woche: 58 (Greed)

58 (Greed) Vor 1 Monat: 40 (Fear)

40 (Fear) Vor 1 Jahr: 63 (Greed)

Hintergrund: Der Index fasst sieben Marktindikatoren (u. a. S&P 500 Trend, Put/Call-Verhältnis, Volatilität, Anleihenrenditen) zusammen. Werte über 70 ("Extreme Greed") oder unter 30 ("Extreme Fear") deuten auf eine Überhitzung bzw. Panik hin und kündigen oft eine kurzfristige Marktumkehr an.

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FAQ – Häufig gestellte Fragen

Wie ist die DAX Prognose für heute, den 14.08.2026?

Die Tagesprognose für den DAX ist leicht bärisch/seitwärts gerichtet mit einer Chance von 55 % für ein Bear-Szenario und 45 % für ein Bull-Szenario. Das Handeln über der Pivot-Marke von 26.408 Punkten entscheidet über den weiteren Tagesverlauf.

Wo liegen die wichtigsten DAX-Unterstützungen und Widerstände?

Die wichtigsten Widerstände liegen bei 26.415–26.477, 26.515 und 26.615 Punkten. Wichtige Unterstützungen finden sich bei 26.408, 26.326/26.311 (Kreuzunterstützung) sowie bei 26.242 Punkten.

Wie notiert der DAX aktuell laut Chartanalyse?

Aktuell notiert der DAX im 1h- und 4h-Chart über der SMA20 und SMA50. Damit ist das kurzfristige Chartbild bullisch. Ein nachhaltiger Stundenschluss unter der SMA20/50 (ca. 26.400–26.415 Punkte) würde das Bild neutralisieren und Korrekturen auslösen.

Wie ist die aktuelle Stimmung am Aktienmarkt (Fear & Greed Index)?

Der Fear & Greed Index von CNN Business steht aktuell bei 66 Punkten im Bereich "Greed" (Gier). Dies zeigt einen anhaltenden Optimismus unter internationalen Anlegern, befindet sich aber noch unter der extremen Überhitzungszone (über 70 Punkte).